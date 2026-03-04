Actores de ‘One Piece’ explican por qué la adaptación de Netflix sí funcionó

Durante años, las adaptaciones live action de anime arrastraron una mala reputación entre los fans. Cuando Netflix anunció su versión de ‘One Piece’, muchos seguidores del manga de Eiichiro Oda reaccionaron con escepticismo. Sin embargo, tras su estreno en 2023, la serie logró algo que parecía improbable: convencer tanto al público general como a una comunidad de fans extremadamente exigente. Ahora, a pocos días del estreno de su segunda temporada, los actores Iñaki Godoy y Taz Skylar, quienes interpretan a Luffy y Sanji, compartieron algunas de las razones por las que el proyecto logró conectar con el público.

¿Qué hizo que el live action de ‘One Piece’ funcionara?

En entrevista con el medio chileno La Cuarta, Godoy y Skylar explicaron que el éxito de la serie no se debió a un solo factor, sino a un equilibrio entre fidelidad al material original y la libertad creativa del equipo. Desde el inicio, la producción contó con la supervisión del propio Eiichiro Oda, lo que ayudó a mantener la esencia de la historia mientras se adaptaba el formato.

‘One Piece’, temporada 2 (imagen: Netflix)

Godoy explicó que el objetivo del equipo era encontrar un punto medio entre lo que podían aportar como actores y aquello que debía permanecer intacto del manga y el anime. Según el intérprete de Luffy, respetar ese equilibrio fue clave para preservar lo que hace única a la franquicia.

Por su parte, Skylar señaló que el elenco trabajó con una actitud particular frente al material original. Aunque todos sentían un profundo respeto por la obra, también llegaron al proyecto con la intención de aportar su propia visión de los personajes. El actor lo resumió señalando que entraron al proyecto con “mucho respeto, pero poca reverencia”.

Ese enfoque permitió que los actores desarrollaran interpretaciones propias sin intentar imitar directamente las versiones animadas de los personajes.

El trabajo del elenco y la química entre los actores

Otro elemento que los actores destacan es la dinámica interna del reparto. En lugar de depender únicamente de las indicaciones del equipo creativo, cada integrante del elenco llegó al rodaje con una idea clara de cómo quería interpretar a su personaje.

Según Skylar, cada actor tenía un plan y trabajaba activamente para llevarlo a cabo durante el rodaje. Esa actitud generó un ambiente en el que los miembros del elenco se apoyaban entre sí para mejorar sus interpretaciones.

Godoy también destacó el efecto que tuvo el compromiso físico de sus compañeros. El actor recordó especialmente el entrenamiento de Skylar durante la primera temporada, que implicó una intensa preparación física y marcial para dar vida a Sanji.

Ver ese nivel de disciplina tuvo un impacto directo en él. De acuerdo con Godoy, el esfuerzo de sus compañeros lo motivó a adoptar una rutina más exigente, tanto en el entrenamiento físico como en otros aspectos de su preparación personal.

El actor incluso comentó que el ejemplo de Skylar lo inspiró cuando decidió empezar a estudiar japonés, al recordar la constancia con la que su compañero entrenaba para perfeccionar las artes marciales.

Una segunda temporada más intensa

De cara a la segunda temporada, los actores anticipan que el nivel de acción será mayor que en la primera entrega. Skylar explicó que el entrenamiento para el nuevo ciclo fue distinto al inicial: físicamente más manejable, pero mentalmente más difícil.

‘One Piece’, temporada 2 (imagen: Netflix)

En la primera temporada, el entusiasmo por participar en el proyecto impulsó al elenco a entrenar sin pensar demasiado en las consecuencias físicas. En cambio, para la segunda entrega el desafío fue regresar a ese mismo nivel de exigencia sabiendo ya lo demandante que puede ser.

Aun así, el actor destacó que la motivación del grupo sigue siendo un factor clave. Ver el esfuerzo de sus compañeros en el set genera una especie de competencia amistosa que empuja a todos a dar un poco más en cada escena.

La nueva temporada de ‘One Piece’ se estrenará el 10 de marzo en Netflix y continuará expandiendo la historia del live action basado en el popular manga de Eiichiro Oda.

Con información de La Cuarta.

