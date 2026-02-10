‘One Piece’: Iñaki Godoy habla de los desafíos de ser Luffy y de cómo perfeccionó su interpretación

Los Sombrero de Paja están listos para su regreso a Netflix en marzo

Los Sombrero de Paja ya están listos para continuar su viaje en ‘One Piece’, con una nueva temporada que promete muchas aventuras, peleas épicas y la presentación de personajes muy importantes. Como fan de la franquicia japonesa, Iñaki Godoy está más que contento de retomar el papel de Monkey D. Luffy, quien continuará con su viaje para convertirse en el Rey de los piratas.

El actor cumplió un sueño al unirse al elenco en el papel protagónico, pero eso implicó muchas responsabilidades y exigencias. Godoy ha intentando cumplir a toda costa con ellas para satisfacer a los fanáticos de ‘One Piece’, quienes están satisfechos con la serie live-action hasta ahora.

Detrás de su carisma y humor, Luffy esconde una complejidad que Godoy conoció de primera mano. En una entrevista reciente, el actor mexicano habló sobre los retos de interpretar al pirata más carismático de Netflix.

Iñaki Godoy y Monkey D. Luffy: un personaje lleno de matices

Monkey D. Luffy se embarca solo en una peligrosa aventura para convertirse en el mejor pirata de todos los tiempos. Gracias a su peculiar sentido del humor, su optimismo y camaradería, pronto encuentra aliados como Zoro, Sanji, Nami y Ussop. Eiichirō Oda creó a un personaje impulsivo y despreocupado, pero que oculta una gran determinación y que siempre es leal a sus ideales.

El protagonista de ‘One Piece’ evoluciona hasta convertirse en un poderoso líder, faceta que Iñaki Godoy explorará próximamente. El actor se preparó física y mentalmente para retratar todas las dimensiones del personaje. “Es muy explosivo, muy optimista”, afirmó el actor en una charla con ‘Teen Vogue’.

‘One Piece’ regresará en marzo (Imagen: Netflix)

Godoy se enfrentó a un desafíoal momento de definir los rasgos de Luffy, pues para lograrlo tuvo que encontrar un equilibrio entre “ser divertido, enérgico, alocado, pero también auténtico”. Marc Jobst, director de la adaptación para Neflix, fue clave en este proceso, pues le ayudó a perfeccionar su versión del personaje.

Para el actor, Jobst fue una especie de “paracaídas” gracias a la libertad que le dio para experimentar con variaciones de Luffy durante el rodaje. Así logró una versión muy personal del héroe, sin abandonar la esencia que tiene en el anime y el manga. Godoy añadió que convertirse en Luffy implicó salir de su zona de confort muchas veces.

“Es un tipo loco en muchos sentidos, pero también es amable y no habla demasiado. Escucha mucho. Para mí, Luffy era un optimista, un gran soñador que se preocupa por sus amigos. Es valiente, comprometido y está dispuesto a hacer lo que sea por sus sueños. Así que comprender eso fue clave para interpretar a este personaje. Y después, se trataba de encontrar el equilibrio”.

Una de las escenas más difíciles de grabar fue cuando Luffy comparte su meta con Coby, quien es interpretado por Morgan Davies. Fue una toma con mucho sentimentalismo, pues los personajes hablan de sus sueños. “Era una escena muy importante porque Luffy es todo sueños. Así que sabía que tenía que lograrla. De eso se trata el personaje”, añadió Godoy.

¿De qué tratará la segunda temporada de ‘One Piece’?

La segunda temporada de ‘One Piece’ abarcará momentos clave en el viaje de los Sombreros de Paja. Luffy y el resto de su tripulación viajarán hasta la Gran Ruta Marina en busca del mayor tesoro pirata. En su camino visitarán la Isla de Drum, donde conocerán personajes clave como Tony Tony Chopper, su nuevo aliado, y enemigos como Wapol, que tiene el poder de una Fruta del diablo.

Su viaje continuará al Reino de Alabasta, donde Luffy se encontrarán con su primer gran rival: Crocodile, quien comanda una organización criminal conocida como Baroque Works. Los Sombreros de Paja conocerán a un llamativo elenco de personajes, incluyendo a Miss All Sunday, quien tiene un rol muy importante en el resto de la historia. La nueva temporada tendrá ocho episodios y debutará el próximo 10 de marzo en Netflix.

Miss All Sunday y más personajes se unirán a la aventura pirata (Imagen: Netflix)

¿Qué actores se unieron a la aventura pirata?

Los protagonistas de la primera temporada estarán de regreso, así que veremos a Iñaki Godoy (Monkey D. Luffy), Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero (Usopp) y Taz Skylar (Sanji). La segunda temporada tendrá muchos nuevos rostros, entre ellos Xolo Maridueña, quien dará vida a Portgas D. Ace.

Los miembros de Baroque Works serán interpretados por Daniel Lasker (Mr. 9), Camrus Johnson (Mr. 5), David Dastmalchian (Mr. 3) y Charithra Chandran (Miss Wednesday). Este grupo también incluye a Lera Abova (Miss All Sunday) y a Clive Russell (Crocodile), el temido líder de la organización criminal.

Por otro lado, el bando aliado y los habitantes de Gran Ruta Marina estarán representados por Katey Sagal (Dra. Kureha), Ty Keogh (Dalton), Werner Coetser (Dorry), Brendan Murray (Brogy), Callum Kerr (Smoker), Julia Rehwald (Tashigi) y Rob Colletti (Wapol).

Parte del nuevo elenco de la serie live-action (Imagen: Netflix)

