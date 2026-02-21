‘No solo hacen el mal, se ven bien’: Showrunner de ‘One Piece’ dice que la temporada 2 apostará por villanos estilo ‘Kill Bill’

Joe Tracz adelantó que la temporada 2 pondrá el foco en los villanos de Baroque Works

La segunda temporada del live-action de ‘One Piece‘ ya tiene fecha de estreno (10 de marzo en Netflix) y, a pocas semanas de su llegada, comienzan a surgir detalles sobre el enfoque que tendrá esta nueva etapa. Más allá de la expansión hacia la Grand Line, uno de los responsables creativos adelantó que el verdadero atractivo estará del lado de los antagonistas.

El co-showrunner Joe Tracz reveló que lo que más le entusiasmaba de esta temporada era presentar a Baroque Works, el sindicato criminal que en el manga marcó un punto de quiebre en la escala de amenazas para Luffy y los Sombrero de Paja.

¿Por qué los villanos serán el eje de la temporada 2?

En entrevista con SFX Magazine, Tracz explicó cuál fue su prioridad creativa al abordar estos nuevos episodios.

‘One Piece’, temporada 2 (imagen: Netflix)

“Creo que eres tan bueno como tu villano, así que Baroque Works es lo que más me emocionaba de esta temporada porque son como asesinos al estilo de Kill Bill de Tarantino con superpoderes increíbles. No solo hacen el mal; se ven bien,” señaló.

La comparación con ‘Kill Bill’ no es casual. Según el productor, la estética y el estilo de este grupo son parte fundamental de su identidad. No se trata únicamente de enemigos con habilidades especiales, sino de personajes diseñados para imponer presencia visual y personalidad desde su primera aparición.

En el universo creado por Eiichiro Oda, Baroque Works opera bajo una estructura jerárquica en la que cada miembro ocupa un número y compite por ascender dentro de la organización. Esa dinámica, ahora trasladada al live-action, promete un contraste más marcado frente al espíritu colaborativo de la tripulación de Luffy.

Baroque Works: el espejo oscuro de los Sombrero de Paja

La temporada 2 incorporará a varios integrantes clave de la organización criminal. Entre ellos están Mr. 9 (Daniel Lasker), Mr. 5 (Camrus Johnson), Miss Valentine (Jazzara Jaslyn) y Mr. 3, interpretado por David Dastmalchian, todos miembros de Baroque Works.

Tracz profundizó en el concepto que articula su presencia dentro de la historia:

“Lo que realmente nos gustó de ellos es la forma en que funcionan como un espejo oscuro de nuestros héroes,” comentó. “Hemos visto a los Sombreros de Paja unirse, y todos apoyan sus sueños. Pero ahora tenemos a este grupo de agentes que, para progresar en Baroque Works, alguien que está delante de ellos tiene que morir, y así es como ascienden. Nos divertimos mucho con la idea de que nuestros Sombreros de Paja intentan trabajar juntos, y tenemos a estos villanos que se atacan rápidamente entre sí y a veces actúan con propósitos cruzados. Es divertido verlo, pero también refleja lo que hace especiales a los Sombreros de Paja.”

Mientras los Sombrero de Paja avanzan unidos por sueños compartidos, Baroque Works funciona bajo una lógica de competencia letal. La traición no es excepción, sino parte del sistema.

Villanos de ‘One Piece’, temporada 2 (imagen: Netflix)

Más estilo y mayor escala en la Grand Line

La llegada de Baroque Works coincide con la entrada de la tripulación a territorios más peligrosos, lo que implica un aumento en la complejidad del relato. La amenaza ya no será un adversario aislado, sino una red organizada con reglas propias y ambiciones claras.

El énfasis en villanos estilizados, comparables con asesinos “estilo Tarantino”, también sugiere una apuesta visual más arriesgada. Vestuario, coreografías y presentación estética podrían jugar un papel clave en la construcción de esta nueva etapa.

Con estreno programado para el 10 de marzo, la temporada 2 de ‘One Piece‘ apunta a profundizar el contraste entre camaradería y ambición despiadada. Si la premisa se cumple, el enfrentamiento entre los valores de Luffy y la filosofía interna de Baroque Works será uno de los motores centrales de la historia.

Con información de GamesRadar+.

