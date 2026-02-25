Muere Satoshi Mori, animador de ‘One-Punch Man’ y director en ‘Made in Abyss’, a los 41 años

Su trayectoria combinó animación clave, dirección de episodios y liderazgo ejecutivo dentro de la industria

La muerte de Satoshi Mori, animador y ejecutivo japonés con amplia trayectoria en televisión, fue confirmada este 25 de febrero de 2026 por el estudio Kinema Citrus y por su familia. Aunque el deceso ocurrió el 20 de febrero, la noticia se hizo pública días después mediante comunicados oficiales. Mori tenía 41 años y, según los mensajes difundidos, enfrentaba desde hacía tiempo una enfermedad, sin que se especificaran mayores detalles sobre la causa.

¿Quién fue Satoshi Mori y cuál fue su papel en ‘One-Punch Man’?

Satoshi Mori desarrolló su carrera dentro de la animación japonesa desde mediados de la década de 2000. Inició alrededor de 2005 en Studio Takuranke, donde trabajó como animador intermedio (in-between) y animador clave (key animator), participando en proyectos con fuerte énfasis en acción y animación mecánica.

Póster de ‘One Punch Man’ (imagen: IMDb)

Entre sus créditos figura su trabajo como animador clave en ‘One-Punch Man’, serie de amplio alcance internacional. Su labor consistió en contribuir directamente al movimiento y a la ejecución visual de secuencias específicas, dentro de un equipo amplio de producción. A lo largo de los años también participó en títulos como ‘Fate/Zero’, donde trabajó en la secuencia de apertura, así como en ‘Jormungand’ y ‘Utawarerumono: The False Faces’, desempeñándose como director de animación en distintos episodios.

Su perfil combinó tareas técnicas y de supervisión, consolidándose como un profesional versátil dentro del engranaje de producción televisiva.

Su trabajo en ‘Made in Abyss’ y ‘The Rising of the Shield Hero’

Mori estuvo estrechamente vinculado al estudio Kinema Citrus, participando en producciones como ‘Made in Abyss’ y ‘The Rising of the Shield Hero’. En estos proyectos asumió funciones que incluyeron dirección de episodios, animación clave, storyboard y dirección de animación.

En ‘The Rising of the Shield Hero’ también colaboró en áreas técnicas como el diseño de criaturas. En ‘Made in Abyss’, su nombre aparece acreditado en distintos roles relacionados con la supervisión y ejecución de episodios.

Kinema Citrus señaló en su comunicado:

«Se acercó al lugar de producción con sinceridad y dirigió numerosos proyectos, mientras también trabajaba duro para establecer empresas y formar a la próxima generación de artistas. Nos gustaría expresarle nuestro más profundo agradecimiento por su amabilidad».

Gift-o’-Animation y su impulso a ‘Cardfight!! Vanguard’

En 2015, Mori fundó Gift-o’-Animation, estudio concebido para apoyar procesos de producción y servir como puente entre formación técnica y desarrollo profesional. Desde ahí mantuvo colaboración constante con Kinema Citrus.

Póster de ‘Made in Abyss’ (imagen: IMDb)

Su nombre también quedó ligado a la franquicia ‘Cardfight!! Vanguard’, propiedad de Bushiroad. Fungió como productor, director y director jefe en múltiples adaptaciones, incluidas etapas como ‘overDress’, ‘will+Dress’ y ‘Divinez’.

Por su parte, la familia compartió el siguiente mensaje:

«Queremos informarles que Mori llevaba un tiempo luchando contra una enfermedad, pero falleció en paz el 20 de febrero de 2026. Les agradecemos sinceramente su cálido apoyo durante su vida y a todos los que lo acompañaron».

La trayectoria de Satoshi Mori abarcó animación clave, dirección de episodios y liderazgo ejecutivo, con presencia en algunas de las producciones televisivas más visibles del anime contemporáneo.

