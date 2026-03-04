Compra de Warner por Paramount genera preocupación por la inversión de fondos árabes y su posible influencia

Paramount aseguró que estos inversionistas no tendrán derechos de gobernanza, pero los analistas difieren

La compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount por 110 mil millones de dólares continúa generando repercusiones más allá de Hollywood. Mientras la industria aún analiza el impacto del acuerdo en el cine, el streaming y la televisión, un nuevo debate ha surgido en torno a los 24 mil millones de dólares aportados por fondos soberanos de Arabia Saudita, Qatar y Abu Dhabi, que forman parte del financiamiento de la operación.

La participación de estos inversionistas ha despertado preocupaciones sobre influencia extranjera y soft power dentro de una compañía que controlará activos mediáticos globales como HBO, CNN y algunas de las franquicias cinematográficas más importantes del mundo.

¿Por qué preocupa la participación de fondos soberanos del Golfo?

La inversión proviene de tres grandes actores financieros del Medio Oriente: el Public Investment Fund (PIF) de Arabia Saudita, la Qatar Investment Authority (QIA) y L’imad Holding Company, con sede en Abu Dhabi. En conjunto, estos fondos aportarán 24 mil millones de dólares al acuerdo que permitirá a Paramount adquirir Warner Bros. Discovery.

Tanque de agua de Warner Bros. (imagen: AP)

Según documentos presentados ante la SEC, Paramount señaló que estos inversionistas no recibirán derechos de gobernanza, lo que incluye asientos en el consejo de administración o derechos de voto. La compañía argumenta que, debido a esta estructura, su participación no requerirá aprobación del Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS).

Sin embargo, la discusión en la industria no gira únicamente en torno al control formal de la empresa, sino a si una inversión de ese tamaño puede ser verdaderamente pasiva dentro de una compañía que controla marcas globales de noticias y entretenimiento.

Las críticas: dudas sobre una inversión “pasiva”

Antes de retirarse de la competencia por Warner, el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, expresó reservas sobre el papel de estos inversionistas durante una entrevista con la BBC tras los premios BAFTA. El ejecutivo calificó la participación de los fondos del Golfo como una “mala idea” y señaló que provienen de “una parte del mundo que no es muy partidaria de la Primera Enmienda.”

Sarandos también cuestionó la idea de que una inversión tan grande pueda mantenerse al margen de la toma de decisiones editoriales. “Me parece muy extraño que con el nivel de inversión del que estamos hablando no tengan influencia ni control editorial sobre los medios de comunicación de otro país,” dijo.

Algunos analistas comparten estas dudas. El especialista en Medio Oriente Neil Quilliam señaló que, aunque los fondos puedan presentarse como socios pasivos, eventualmente podrían buscar ejercer influencia. “Puede que sean compañeros de cama. Pero probablemente llegará un momento en que despertarán y querrán ejercer su influencia.”

La abogada y analista Irina Tsukerman también indicó que grandes inversionistas soberanos suelen negociar visibilidad en la estrategia de las empresas. “Obtienen automáticamente acceso continuo al liderazgo y a la influencia vinculada a la financiación futura, incluso sin derechos de voto reconocidos públicamente.”

Soft power, diversificación económica y la estrategia del Golfo

Para los países del Golfo, participar en una operación de este tamaño también forma parte de una estrategia económica más amplia. Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos buscan diversificar sus economías, tradicionalmente dependientes del petróleo, y expandir su presencia en industrias globales como el entretenimiento y los medios.

El economista político Robert Mogielnicki, de la Universidad de Georgetown, explicó que la inversión en el sector del entretenimiento forma parte de estos esfuerzos de diversificación económica. Según analistas del sector, además del prestigio de participar en una gran operación de Hollywood, estos países buscan fortalecer su influencia cultural y mediática en el escenario global.

Este interés ya se ha reflejado en otras inversiones recientes. Arabia Saudita ha impulsado acuerdos multimillonarios en el sector del entretenimiento, mientras que Qatar ha promovido iniciativas en cine y televisión, como el desarrollo del festival de cine de Doha. En paralelo, proyectos como parques temáticos respaldados por estudios de Hollywood también han comenzado a expandirse en la región.

Mark Thompson, CEO de CNN (imagen: Getty)

CNN y los posibles retos regulatorios

Uno de los puntos más sensibles del acuerdo es el control de activos informativos como CNN, que quedaría dentro del conglomerado resultante de la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery.

Para algunos observadores, la presencia indirecta de capital extranjero en una empresa propietaria de una de las cadenas de noticias más influyentes del mundo podría atraer un mayor escrutinio regulatorio. Aun así, algunos expertos consideran que los obstáculos regulatorios podrían ser limitados.

El analista Max von Thun, del Open Markets Institute en Bruselas, señaló que en Europa es poco probable que la presencia de CNN genere grandes obstáculos regulatorios, ya que el canal no ocupa una posición dominante en los mercados nacionales del continente. En Estados Unidos, la revisión del acuerdo pasará por organismos como la FCC y el Departamento de Justicia, además de evaluaciones relacionadas con seguridad nacional.

Con información de Variety.

