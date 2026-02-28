Todos los detalles de la compra de Warner Bros. por Paramount: Dinero, deuda y planes a futuro

El acuerdo contempla sinergias por más de 6 mil millones, la producción de al menos 30 películas lanzadas en cines

Es oficial. Tras meses de ofertas cruzadas, presión regulatoria y una batalla pública que involucró a ejecutivos, cineastas y legisladores, Warner Bros. Discovery acordó venderse a Paramount por 31 dólares por acción en efectivo, en una operación valuada en 110 mil millones de dólares. La decisión llega después de que Netflix declinara elevar su oferta y se retirara de la contienda, allanando el camino para que la compañía encabezada por David Ellison consolide uno de los mayores imperios mediáticos del mundo.

¿Cómo se estructuró el acuerdo por 110 mil millones?

Paramount financiará la operación con 47 mil millones de dólares en capital respaldado por la familia Ellison y RedBird Capital Partners. La empresa indicó que al cierre podrían sumarse otros socios estratégicos y financieros, aunque no los detalló en el anuncio formal. En su oferta hostil previa figuraban respaldos del Public Investment Fund de Arabia Saudita, L’imad Holding Company de Abu Dhabi y Qatar Investment Authority, además de otros inversionistas que posteriormente se retiraron.

Bajo los compromisos de capital, se emitirán nuevas acciones Clase B de Paramount a un precio de 16.02 dólares por acción.

Tanque de agua de Warner Bros. (imagen: AP)

La transacción también contará con 54 mil millones de dólares en compromisos de deuda provenientes de Bank of America, Citigroup y Apollo. Ese monto incluye 15 mil millones para respaldar una facilidad puente existente de WBD y 39 mil millones en nueva deuda incremental. Adicionalmente, se contemplan 3.5 mil millones en financiamiento puente para respaldar una línea de crédito revolvente ya existente.

El cierre está previsto para el tercer trimestre de 2026, sujeto a aprobaciones regulatorias y al voto de los accionistas de Warner Bros. Discovery, que se espera en primavera.

El compromiso con los cines: 30 películas al año y 45 días de ventana

Uno de los puntos más sensibles durante la disputa fue el futuro de los estrenos en salas. Paramount aseguró que la compañía combinada se compromete a producir un mínimo de 30 películas teatrales al año, 15 por estudio. También prometió que cada título recibirá un estreno completo en cines con una ventana mínima global de 45 días antes de su llegada a plataformas de suscripción, manteniendo el estándar actual para el lanzamiento en formatos domésticos.

Las dudas sobre el compromiso de Netflix con la exhibición tradicional habían sido una preocupación recurrente para operadores de salas y ejecutivos del sector. Con Paramount al frente, la promesa es mantener una estrategia enfocada en el modelo teatral, aunque analistas han advertido que cumplir con ese volumen implicará retos operativos y financieros.

Ahorros y sinergias: más de 6 mil millones en recortes

Paramount proyecta más de 6 mil millones de dólares en sinergias, es decir, ahorros derivados de la integración. La compañía mencionó una “combinación de: integración de tecnología (como migrar la empresa combinada a un único sistema de planificación de recursos empresariales y consolidar pilas de tecnología de transmisión), eficiencias a nivel corporativo, incluidos ahorros en adquisiciones, optimización de la huella inmobiliaria combinada y, de otro modo, agilizar las eficiencias operativas.”

En términos prácticos, la integración tecnológica y la eliminación de operaciones duplicadas podrían traducirse en miles de despidos, según estimaciones de actores de la industria.

Wall Street ha señalado que la nueva compañía cargará con un nivel considerable de deuda, lo que podría limitar su margen para invertir agresivamente en crecimiento a corto plazo.

El nuevo gigante mediático: cine, televisión, deportes y noticias

La empresa fusionada controlará una biblioteca cinematográfica de más de 15 mil títulos y miles de horas de programación televisiva. Entre sus franquicias se encuentran ‘Harry Potter‘, ‘Mission Impossible‘, ‘El Señor de los Anillos‘, ‘Game of Thrones‘, el universo DC, ‘Las Tortugas Ninja‘, ‘Transformers‘, ‘Star Trek’ y ‘Bob Esponja‘.

En el ámbito deportivo, la cartera combinada incluirá derechos de la NFL, los Juegos Olímpicos, UFC, PGA Tour, NHL, Big Ten y Big 12 Football, NCAA College Basketball y la Champions League, con capacidad para distribuirlos a través de múltiples plataformas.

La operación también incorpora un vasto portafolio de canales de cable, incluyendo CNN, lo que ha generado inquietud entre legisladores y profesionales del sector informativo. A diferencia del plan previo con Netflix (que contemplaba escindir los activos de cable en una entidad separada), la propuesta de Paramount integra todo el conglomerado bajo un mismo paraguas.

Las declaraciones de los directivos

David Ellison, CEO de Paramount, afirmó: “Desde el principio, nuestra búsqueda de Warner Bros. Discovery ha estado guiada por un propósito claro: honrar el legado de dos compañías icónicas y, al mismo tiempo, impulsar nuestra visión de construir una compañía de medios y entretenimiento de vanguardia. Al unir estos estudios de clase mundial, nuestras plataformas de streaming complementarias y el extraordinario talento que las respalda, crearemos un valor aún mayor para el público, los socios y los accionistas, y estamos sumamente entusiasmados con lo que nos espera.”

El CEO de Paramount, David Ellison, en el centro, con Andy Gordon, a la izquierda, y Josh Greenstein, segundo desde la izquierda (imagen: Paramount)

Por su parte, el CEO de WBD, David Zaslav, señaló: “Estoy muy satisfecho con el resultado que obtuvimos para los accionistas de WBD y la industria del entretenimiento. Nuestro principio rector durante todo este proceso ha sido asegurar una transacción que maximice el valor de nuestros icónicos activos y nuestro estudio centenario, a la vez que ofrece la mayor seguridad posible a nuestros inversores. Esperamos trabajar con Paramount para completar esta histórica transacción.”

Lo que sigue: revisión regulatoria y reconfiguración del mapa mediático

Aunque el acuerdo está firmado, el proceso regulatorio podría extenderse durante meses. Analistas anticipan un escrutinio detallado dado el tamaño de la operación y el alcance de los activos involucrados.

Con esta transacción, Paramount no solo se consolida como un actor dominante en cine y televisión, sino que redefine el equilibrio entre estudios tradicionales, streaming y noticias en Estados Unidos y en más de 200 países donde operan las redes heredadas de Discovery.

La guerra corporativa terminó. Ahora comienza la etapa más compleja: integrar dos gigantes sin que el peso de la deuda, los recortes y la concentración afecten la producción creativa y el ecosistema mediático global.

Con información de Deadline.

