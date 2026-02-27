Cines presionarán a Paramount luego de aventajar a Netflix en la compra de Warner Bros.: ‘Las preocupaciones no son menos serias’

En un giro inesperado de los hechos, Paramount Skydance ahora aventaja a Netflix en el intrincado proceso de compra de Warner Bros. Todo indica que la compañía en manos de David Ellison se quedará con el conglomerado de medios, pues Netflix se rindió y no presentó una mejor oferta a los accionistas. A pesar del cambio en las negociaciones, los cines aún están preocupados por las consecuencias.

Las principales cadenas de exhibición expresaron sus inquietudes sobre los posibles efectos de la adquisición de Warner Bros. en la taquilla. Cadenas de Estados Unidos y Europa presionaron a los ejecutivos ya que consideran que sus promesas no reflejan un compromiso real con el medio. Los cines están en desacuerdo con la ventana de 45 días y otras decisiones que impactarán en los hábitos de consumo de las audiencias.

Cinema United, organización comercial que representa a los dueños de cines en Estados Unidos, está convencida de que el panorama será complicado luego de la compra, ya sea por parte de Paramount o Netflix. En un comunicado, habló sobre los cambios en las negociaciones y dejó claro que las preocupaciones siguen siendo las mismas.

Entérate: Zack Snyder no se rinde: Dice que continuaría su universo de DC en cómics o en un musical de Broadway

Cadenas de cines reafirma su preocupación por la compra de Warner Bros.

Tanto Paramount como Netflix hicieron una lista de promesas y concesiones para ganar puntos ante las autoridades regulatorias y demás organizaciones que vigilan de cerca el proceso de compra. Desde el principio, diversos sindicatos y cadenas de cine expresaron su preocupación sobre el impacto que la adquisición tendrá en la taquilla ante el dominio del streaming.

Hay organizaciones que consideran que la adquisición de Warner Bros. puede generar una crisis con un impacto similar al de la pandemia. Es entendible que las cadenas de cines estén preocupas, pues los cambios en los hábitos de consumo pueden traducirse en menos estrenos, público y, por supuesto, ingresos.

Cinema United no cree en las promesas de exhibiciones exclusiva de 45 días ni en la idea de Paramount de llevar 30 grandes estrenos a las salas cada año. Un portavoz de la institución, antes llamada Asociación Nacional de Propietarios de Teatros, afirmó que no quitarán el dedo del renglón y lucharán por mayores concesiones, por lo que presionarán a Paramount y a las autoridades.

Cines presionarán a Paramount tras aventajar a Netflix (Imagen: Getty)

En próximas visitas al Departamento de Justicia y al Capitolio de Estados Unidos, Cinema United expondrá cómo Paramount ganará demasiada cuota de mercado con la compra de Warner Bros. También hablarán de como la adquisición afectará negativamente el número de estrenos y todo el modelo de negocios de las cadenas de cine.

“Si Paramount u otro gran estudio termina desplazando a Netflix como comprador, nuestras preocupaciones no son menos serias. Una fusión de Paramount y Warner Bros., por ejemplo, concentraría hasta el 40 % de la taquilla nacional anual en manos de un solo estudio dominante”.

El papel de las autoridades y la política en la compra

Mientras Paramount se posiciona como el claro favorito, las autoridades aún tienen mucho trabajo que hacer para definir el rumbo del trato. Desde principios de febrero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos puso la lupa sobre el proceso. Un reporte de Bloomberg reveló que miembros del gobierno discutirán con ejecutivos de las cadenas de cines sobre el impacto de la venta.

Se espera que las conversaciones tomen un nuevo giro luego de que Netflix declinó superar la oferta de Paramount. Las autoridades también están en contacto con sindicatos y otras organizaciones que temen por el posible impacto negativo de la compra en toda la industria. Mientras tanto, las negociaciones aumentan su tinte político debido a la cercanía de David Ellison con la administración de Donald Trump.

David Ellison (Imagen: Getty)

Si bien el mandatario de Estados Unidos se mantiene en silencio, senadores están preocupados por el papel que pueda tener en las futuras negociaciones, más ahora que Paramount está a la cabeza. Cory Booker, Chuck Schumer, Elizabeth Warren y más políticos enviaron una carta la compañía para exigir a Ellison ser transparente sobre el rol que han tenido el presidente.

Los senadores sostienen que Trump ha evidenciado un patrón sistemático de “evasión” a lo largo de todo el proceso, mientras que Ellison ha expresado su enorme confianza en que Warner Bros. se inclinaría a favor de su oferta. Ahora que los cines presionarán a Paramount, su gerente ejecutivo tendrá otra tarea importante que atender.

Te interesa: Céline Dion revela que no quería cantar ‘My Heart Will Go On’ para ‘Titanic’

La propuesta de Paramount que convenció a Warner Bros.

Luego de varios intentos de compra hostil y ofertas infructíferas, Paramount Skydance logró llamar la atención del Consejo de Warner Bros. Discovery. Hizo una oferta de $31 dólares en efectivo por cada acción, con lo que superó los $27.75 dólares que ofrecieron Ted Sarandos y Greg Peters, los gerentes ejecutivos de Netflix.

La compañía afirmó que, tras la oferta de Paramount, “el acuerdo ya no resulta financieramente atractivo”. Netflix se negó a igualar o superar la oferta de sus rivales, por lo que ahora Paramount tiene la vía libre para quedarse con los activos de Warner Bros. Aún está pendiente que las autoridades y los organismos regulatorios den luz verde al actual acuerdo.

Por si te lo perdiste: CEO de CNN pide calma a empleados tras posible compra de Warner por Paramount