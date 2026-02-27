Céline Dion revela que no quería cantar ‘My Heart Will Go On’ para ‘Titanic’

La cantante contó que rechazó la canción de James Horner antes de grabar un demo

A 27 años del fenómeno global que fue ‘Titanic’, Céline Dion sorprendió al revelar que estuvo a punto de no grabar la balada que terminó definiendo una etapa completa de su carrera. En un video publicado el 25 de febrero, la cantante recordó cómo casi rechaza “My Heart Will Go On”, el tema que acompañó la historia dirigida por James Cameron y que hoy es inseparable del legado de la película.

La confesión no solo reabre la conversación sobre el impacto cultural de la canción, sino que también deja ver que detrás de uno de los mayores éxitos de los años 90 hubo dudas, tensiones creativas y una decisión tomada prácticamente a última hora.

Céline Dion (imagen: IMDb)

¿Por qué no quería cantar “My Heart Will Go On”?

En el video, Céline Dion explicó que inicialmente no estaba convencida de interpretar la balada compuesta por James Horner. “No quería cantar ‘My Heart Will Go On’”, afirmó. La razón no era únicamente personal: según relató, el propio James Cameron no quería incluir una canción en la película porque consideraba que su obra “Era suficientemente buena, lo cual es cierto.”.

Dion también recordó que existía fricción entre el director y el compositor. “Así que James Cameron y James Horner se peleaban como director y compositor. Uno quería mucho esa canción y quería que yo la cantara”, contó. Cuando Horner le presentó el tema por primera vez, ella lo rechazó.

Fue su esposo y mánager, el fallecido René Angélil, quien la convenció de grabar al menos un demo. Dion aceptó hacerlo solo una vez. “Si prestas atención a la forma en que canto, porque solo lo canté una vez, solo para intentarlo, estaba un poco cansada, así que tomé un café negro”, explicó. Esa única toma, con un vibrato ligeramente distinto por efecto del café, terminó siendo la que emocionó al equipo en el estudio. “Me decía a mí misma que estaba atrapada. ¿Cómo voy a salir de esto?”, recordó entre risas.

De una sola toma a un himno global

Lo que comenzó como una grabación casi improvisada se transformó en un éxito sin precedentes. “My Heart Will Go On” encabezó las listas en más de 25 países, se convirtió en el sencillo más vendido de 1998 y ganó el Oscar, el Globo de Oro y cuatro premios Grammy.

La canción impulsó aún más la carrera internacional de Céline Dion, y al mismo tiempo reforzó el carácter épico y emocional de ‘Titanic’. Desde entonces, el tema ha sido interpretado en giras mundiales, ceremonias y eventos especiales, consolidándose como una de las baladas más reconocibles del pop contemporáneo.

Los récords de ‘Titanic’: premios y taquilla histórica

El impacto de la canción es inseparable del desempeño extraordinario de ‘Titanic’ en cines y premiaciones. La película se convirtió en el filme más taquillero de la historia en su momento, superando los 2 mil millones de dólares en recaudación mundial tras sus distintos reestrenos.

Escena de ‘Soy el rey del mundo’ en ‘Titanic’ (imagen: 20th Century Fox)

En la temporada de premios, ‘Titanic’ arrasó con 11 premios Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Director para James Cameron, igualando el récord histórico de estatuillas de ‘Ben-Hur‘. Además, obtuvo múltiples Globos de Oro y reconocimientos técnicos por su dirección artística, efectos visuales, fotografía y banda sonora.

Con el paso del tiempo, la película se mantiene como uno de los títulos más influyentes del cine comercial moderno. Y aunque hoy parezca imposible imaginar ‘Titanic’ sin “My Heart Will Go On”, la propia Céline Dion dejó claro que todo estuvo a punto de no ocurrir. A veces, un demo grabado “solo para intentarlo” es suficiente para cambiar la historia del cine y de la música.

