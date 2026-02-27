CEO de CNN pide calma a empleados tras posible compra de Warner por Paramount

La retirada de Netflix de la batalla por Warner Bros. Discovery dejó a Paramount como el postor mejor posicionado para quedarse con el conglomerado mediático. Entre los activos en juego se encuentra CNN, lo que ha generado inquietud dentro de la redacción. Ante el nuevo escenario, el CEO de la cadena, Mark Thompson, envió un mensaje interno a sus empleados pidiendo prudencia.

¿Qué dijo el CEO de CNN a su equipo?

En una comunicación dirigida al personal, Thompson reconoció los dos acontecimientos clave del día: que la junta de Warner Bros. Discovery consideró superior la oferta de Paramount Skydance y que Netflix decidió no aumentar su propuesta. Sin embargo, pidió evitar conclusiones apresuradas.

Los estudios Paramount (Fotografía: Ethan Swope)

“A pesar de todas las especulaciones que has leído durante este proceso, les sugiero que no saquen conclusiones precipitadas sobre el futuro hasta que sepamos más,” escribió.

El directivo también informó que el CEO de WBD, David Zaslav, sostendría un Town Hall para abordar la situación y adelantó que CNN organizaría su propia sesión interna para responder preguntas.

Incertidumbre por la nueva estructura corporativa

La posible integración de CNN en un conglomerado encabezado por Paramount ha elevado el nivel de preocupación en la cadena. Bajo el plan que originalmente contemplaba Netflix, CNN y otros activos de cable habrían sido escindidos en una entidad separada. En cambio, la propuesta de Paramount implica adquirir todo Warner Bros. Discovery, incluyendo sus divisiones de noticias.

La inquietud no solo gira en torno a eventuales recortes en un contexto de consolidación, sino también a la convivencia bajo el mismo paraguas corporativo que CBS News. Tras la adquisición de Paramount por Skydance el año pasado, la división informativa de CBS ha experimentado cambios estructurales, incluyendo la contratación de un ombudsman para atender quejas sobre cobertura y el nombramiento de una nueva dirección editorial.

En ese contexto, algunos legisladores demócratas han pedido explicaciones a David Ellison sobre posibles compromisos relacionados con la línea editorial de CNN, especialmente después de declaraciones previas del presidente Donald Trump en las que señaló que era “es imperativo que CNN se venda”.

El llamado a enfocarse en el periodismo

Más allá de la especulación corporativa, Thompson pidió a su equipo concentrarse en la labor informativa. “Y en segundo lugar, no olvidemos nuestro deber hacia nuestra audiencia,” escribió. Recordó que el año ya es particularmente noticioso tanto en el ámbito nacional como internacional y que culminará con elecciones intermedias en Estados Unidos.

Logo de Warner Bros. Discovery (imagen: Reuters)

“Sigamos concentrándonos en ofrecer el mejor periodismo posible a los millones de personas que confían en nosotros en todo el mundo,” agregó.

La decisión final aún deberá pasar por procesos regulatorios que podrían extenderse durante meses. Mientras tanto, la posible reconfiguración del mapa mediático en Estados Unidos mantiene en alerta a empleados, legisladores y analistas. En el caso de CNN, la instrucción interna es clara: esperar información oficial y continuar con el trabajo periodístico en medio de la incertidumbre corporativa.

Con información de Deadline.

