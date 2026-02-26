Donald Trump responde a críticas de Robert De Niro: ‘Es una persona enferma y demente con un coeficiente intelectual extremadamente bajo’

El tema entre Robert De Niro y Donald Trump no descansa. El presidente de Estados Unidos toma sus redes sociales para lanzar nuevos comentarios, ahora en contra del actor de El Padrino II. El nuevo cruce ocurre tras una entrevista en la que el intérprete expresó su preocupación por el rumbo político del país.

¿Qué dijo Robert De Niro?

Durante su participación en el pódcast The Best People With Nicole Wallace, Robert De Niro habló sobre la situación política actual y no fue suave con sus palabras. Visiblemente afectado, el actor afirmó que considera que el presidente está “destruyendo” al país.

“Es enfermizo, está jodido. Tenemos que salvar el país. La gente tiene que resistir, resistir, resistir, resistir, resistir. Esa es la única manera. No hay magia. No hay nada, la gente no va a desaparecer, incluso si Trump muere por alguna enfermedad o algo así. Partes de ese movimiento seguirán ahí, y esa es la parte aterradora. Tiene que ser neutralizado por la gente”.

Cómo respondió Donald Trump

La reacción de Donald Trump llegó a través de su plataforma Truth Social, donde publicó un mensaje en el que cuestionó duramente al actor.

“Robert De Niro, trastornado por Trump, es otra persona enferma y demente, con, creo yo, un coeficiente intelectual extremadamente bajo, que no tiene absolutamente ninguna idea de lo que está haciendo o diciendo, ¡es seriamente CRIMINAL! Cuando lo vi romper en llanto anoche, como lo haría un niño, me di cuenta de que quizá está incluso más enfermo que la loca Rosie O’Donnell, quien ahora mismo está en Irlanda tratando de averiguar cómo regresar a nuestros hermosos Estados Unidos”.

Donald Trump sostiene que, bajo su administración, Estados Unidos se encuentra en una mejor posición:

“La única diferencia entre De Niro y Rosie es que ella probablemente es un poco más inteligente que él, lo cual no es decir mucho. La buena noticia es que Estados Unidos ahora es más grande, mejor, más rico y más fuerte que nunca, ¡y eso los está volviendo absolutamente locos!”

El mandatario amplió su mensaje para mencionar a las congresistas Ilhan Omar y Rashida Tlaib, a quienes también dedicó descalificaciones. El tono del comunicado mantuvo la línea confrontativa que caracteriza anteriores intercambios con celebridades críticas de su gestión.

Otro crítico reciente es Jimmy Kimmel, quien en su monólogo de ayer por la noche acusó a Trump de ser un “lunático”:

“Tenemos a un lunático aspirante a rey que está haciendo todo lo posible por censurar opiniones que no quiere escuchar. Tiene a sus matones arrestando, encarcelando y matando a ciudadanos estadounidenses. […] Está protegiendo a pedófilos y no da explicaciones. Está llenando los bolsillos de multimillonarios, mientras descuida a los enfermos, a los pobres y a los hambrientos.”

Las mejores películas de Robert De Niro

Robert De Niro es una de las figuras más influyentes del cine estadounidense. Su carrera despegó en la década de 1970 con colaboraciones junto a Martin Scorsese. En Taxi Driver, estrenada en 1976, construyó uno de los retratos más memorables del cine contemporáneo. Antes, en El Padrino II, había obtenido reconocimiento por su interpretación del joven Vito Corleone.

Raging Bull, de 1980, sumó a su reputación como actor de transformación física, mientras que Buenos Muchachos en 1990 constantó su dominio del género criminal. En los años posteriores alternó dramas como Cabo de Miedo con éxitos comerciales como La Familia de mi Novia. Hace algunos años participó en El Irlandés, también bajo la dirección de Scorsese.

