Jimmy Kimmel critica a Donald Trump tras su discurso a la nación: ‘Encarcela ciudadanos estadounidenses y protege pedófilos’

El más reciente discurso presidencial en Estados Unidos, emitido este martes 24 de febrero, sacudió al ámbito político y claro, a las redes sociales por igual. La nueva aparición pública de Donald Trump detonó una nueva ola de reacciones dentro del entretenimiento, donde varias figuras públicas respondieron con dureza al mensaje pronunciado ante el Congreso, entre ellos Jimmy Kimmel.

La tradición del llamado Estado de la Unión suele funcionar como escaparate de prioridades y promesas. Sin embargo, cada edición deja entre los medios de comunicación y la población un rastro de interpretaciones cruzadas y confrontaciones entre el poder y la cultura pop. En ese contexto, Kimmel, uno de los críticos más implacables del presidente, volvió a utilizar su plataforma nocturna para cuestionar las afirmaciones hechas durante la intervención.

¿Qué es el discurso del Estado de la Unión?

El Estado de la Unión es una obligación constitucional que exige al presidente informar periódicamente al Congreso sobre la situación del país y sugerir líneas de acción. Su origen se remonta a finales del siglo XVIII, cuando George Washington estableció el precedente de dirigirse directamente a los legisladores.

Donald Trump este martes en la emisión del discurso Estado de la Unión (Foto: X)

Con el paso del tiempo, aquel informe evolucionó hacia un evento televisado de gran alcance, seguido por millones de espectadores dentro y fuera de Estados Unidos. Hoy comunica políticas públicas y define marcos simbólicos. La ceremonia suele incluir aplausos partidistas y gestos calculados hasta la médula. Cada palabra es diseccionada por analistas y ciudadanía, que buscan señales sobre el rumbo político del país.

Jimmy Kimmel contra Donald Trump

Durante su más reciente monólogo nocturno, Jimmy Kimmel dedicó varios minutos a desmontar lo que consideró un discurso errático y plagado de contradicciones. El conductor se mostró especialmente molesto por la manera en que Donald Trump habló sobre migración y seguridad. El presentador ironizó sobre la duración del mensaje y cuestionó el estado mental del mandatario, comparándolo con administraciones pasadas de forma mordaz.

“Aquí está el verdadero Estado de la Unión, ¿ok? Tenemos a un lunático aspirante a rey que está haciendo todo lo posible por censurar opiniones que no quiere escuchar. Tiene a sus matones arrestando, encarcelando y matando a ciudadanos estadounidenses. Ha recortado fondos para la investigación contra el cáncer y para hospitales infantiles, mientras se embolsa literalmente miles de millones de dólares para él y su familia. Va contra nuestro derecho al voto. Está protegiendo a pedófilos y no da explicaciones. Está llenando los bolsillos de multimillonarios, mientras descuida a los enfermos, a los pobres y a los hambrientos. Todo en nombre de Jesús, por cierto, de quien puedes leer más en una edición Donald Trump de la Biblia Dios Bendiga a Estados Unidos, fabricada en China y disponible por 99.99 dólares. Ese es el Estado de la Unión.”

No es la primera vez que el conductor utiliza su espacio para confrontar al mandatario. A lo largo de los años ha convertido su monólogo en un escaparate de sátira política, particularmente enfocado en Trump. No por nada el año pasado el presidente trató de cancelar su programa, lo que desató una ola de protestas dentro y fuera de Hollywood.

Donald Trump y la caída de “El Mencho”

Jimmy Kimmel volvió a cargar contra Donald Trump hace unas horas (Foto: X)

Dentro del mismo discurso, el presidente abordó el tema del narcotráfico y afirmó que su administración había contribuido a la caída de uno de los líderes criminales más peligrosos del hemisferio occidental. Aseguró que Estados Unidos ayudó a neutralizar a “un importante jefe de un cártel mexicano”, declaración que se interpretó como una referencia a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, abatido el pasado domingo, 22 de febrero.

El gobierno mexicano confirmó que la localización del líder del CJNG contó con intercambio de información entre ambos países, aunque negó la presencia de fuerzas estadounidenses en territorio nacional durante el operativo.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que la planeación y ejecución corrió a cargo de las fuerzas armadas mexicanas, con apoyo de inteligencia compartida. También rechazó cualquier intento de presentar el operativo como una acción dirigida desde Washington.

