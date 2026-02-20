Donald Trump celebra que ‘Melania’ logró el mejor estreno para un documental en una década

El presidente de E.U., Donald Trump, presumió públicamente el desempeño en taquilla del documental ‘Melania‘, centrado en la primera dama Melania Trump, luego de que la película debutara con cifras que fueron presentadas como el mejor arranque para un documental en una década. Durante un evento celebrado en Washington, D.C., el mandatario destacó el resultado de la primera semana y elogió a su esposa por su incursión en el cine.

¿Qué dijo Donald Trump sobre el estreno de ‘Melania’?

En el llamado Board of Peace event, Trump se refirió al documental con entusiasmo. “Tiene una película muy exitosa ahora mismo, la número uno. ¿Puedes creerlo?”, declaró ante los asistentes. El filme, dirigido por Brett Ratner y respaldado por Amazon MGM Studios, abrió con aproximadamente $7.2 millones en su primera semana, una cifra que medios especializados describieron como el mayor debut para un documental en los últimos diez años.

Póster de ‘Melania’ (imagen: IMDb)

El presidente también bromeó sobre la notoriedad alcanzada por su esposa. “Gran estrella de cine, y siempre digo que es un problema, porque siempre digo que no hay espacio en una familia para dos estrellas”, comentó. Y añadió: “Le dije que no podemos tener dos estrellas en una misma familia, así que no sé qué significa eso, pero no es bueno. Pero es bueno porque estamos orgullosos de ella.”

Más adelante, Trump sostuvo que el documental se ha convertido en el “El documental más vendido en 20 años” y aseguró que las salas están llenas, con especial asistencia de mujeres que, según dijo, regresan a verlo varias veces.

Las cifras detrás del estreno y la caída posterior

‘Melania’ se estrenó en salas el 30 de enero y en su segunda semana registró una caída del 67%, con ingresos de $2.4 millones. De acuerdo con los datos más recientes, el acumulado ronda los $15.8 millones rumbo a su cuarta semana en cartelera.

El documental aborda los 20 días previos a la segunda toma de posesión de Trump y ha sido objeto de reseñas divididas. Aunque su apertura fue destacada dentro del ámbito de la no ficción, el descenso sostenido en semanas posteriores ha matizado la narrativa de éxito inicial.

Además, el proyecto ha sido señalado como una de las producciones documentales más costosas hasta la fecha. Reportes indican que Amazon MGM pagó $40 millones por los derechos mundiales y destinó aproximadamente $35 millones adicionales a la campaña global de marketing.

La estrategia de Amazon y el futuro en streaming

Desde Amazon MGM han sostenido que el estreno en salas forma parte de un plan de distribución más amplio y no debe evaluarse únicamente por su rendimiento inmediato en taquilla. El jefe de distribución del estudio ha señalado en ocasiones anteriores que el desempeño inicial en cines cumple una función estratégica: generar conversación pública, posicionar el título en el mercado y preparar el terreno para su llegada posterior al entorno digital.

Melania Trump en 2025 (Fotografía: Samuel Corum/Getty Images)

El documental tiene previsto incorporarse al catálogo de Prime Video, aunque todavía no se ha anunciado una fecha oficial de lanzamiento en la plataforma. La compañía ha defendido que el recorrido en salas y el estreno en streaming representan momentos distintos dentro de su modelo de negocio, donde la visibilidad teatral contribuye a impulsar reproducciones y posibles nuevas suscripciones una vez que el contenido esté disponible en línea.

Durante la premiere en el Kennedy Center, Melania Trump adelantó que el proyecto no se limitará a la película estrenada en cines, ya que se encuentra en producción una docuserie complementaria con material adicional y escenas que no fueron incluidas en el corte cinematográfico. Con ese plan, el estudio apuesta a extender la vida del contenido más allá de la cartelera tradicional.

Con información de The Hollywood Reporter.

