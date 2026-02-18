Steve Bannon, exasesor de Trump, defiende sus mensajes con Jeffrey Epstein y dice que eran para un documental

La publicación más reciente de documentos relacionados con Jeffrey Epstein ha puesto bajo escrutinio a Steve Bannon, exestratega de Donald Trump, luego de que salieran a la luz mensajes de texto intercambiados entre ambos en 2019. Ante las revelaciones, Bannon defendió públicamente su comunicación con el financiero y sostuvo que el contacto tenía fines estrictamente profesionales vinculados a la producción de un documental.

También te puede interesar: Brett Ratner, director de ‘Melania’, niega haber tenido una relación personal con Jeffrey Epstein tras revelación de foto junto a él

¿Por qué Steve Bannon intercambió mensajes con Jeffrey Epstein?

De acuerdo con la información difundida en el más reciente lote de archivos del Departamento de Justicia de E.U., los mensajes entre Bannon y Epstein fueron descritos como cordiales y formaron parte de conversaciones previas al arresto del empresario en 2019. Los documentos incluyen intercambios en los que Bannon ofrecía recomendaciones sobre cómo manejar investigaciones en curso relacionadas con el pasado de Epstein.

Steve Bannon y Jeffrey Epstein (Imagen: Epstein Estate/House Oversight Committee)

En una declaración al New York Times, Bannon explicó que su intención era asegurar una extensa serie de entrevistas con Epstein para un proyecto audiovisual. “Soy cineasta y presentador de televisión con décadas de experiencia entrevistando a figuras controvertidas. Esa es la única perspectiva desde la que deben analizarse estas comunicaciones privadas: un documentalista que trabaja, durante un tiempo, para conseguir 50 horas de entrevistas con un sujeto solitario”, afirmó.

También lee: Esposa de Woody Allen, Soon-Yi Previn, le pidió ‘favores’ a Jeffrey Epstein, de acuerdo con los nuevos archivos liberados

El exasesor también señaló que el documental, en desarrollo desde hace años, será estrenado este año y aseguró que el proyecto “Destruirá los mismos mitos que él creó.”

Las grabaciones en Manhattan y la controversia

Además de los mensajes, reportes previos ya habían revelado la existencia de sesiones grabadas en la casa de Epstein en Manhattan, donde Bannon fungió como entrevistador. Estas reuniones formaban parte del material que, según él, integraría el documental.

Sin embargo, las nuevas revelaciones han reavivado el debate sobre la naturaleza de esa relación profesional. Algunos críticos sostienen que los intercambios y las sesiones en video podrían interpretarse como un intento de asesoría mediática o de rehabilitación de imagen, mientras que Bannon insiste en que se trató exclusivamente de trabajo periodístico y documental.

La inclusión de estos mensajes en los archivos oficiales ha incrementado la presión pública sobre figuras políticas y mediáticas que mantuvieron contacto con Epstein antes de su muerte bajo custodia federal en 2019.

El contexto político de los archivos liberados

La divulgación forma parte de una amplia liberación de documentos relacionados con las investigaciones sobre Epstein, en la que han aparecido nombres de distintas figuras públicas. Las autoridades han reiterado que la presencia en los archivos no implica automáticamente acusación penal.

Jeffrey Epstein (imagen: Reuters)

En el caso de Bannon, su papel como exasesor clave de Trump y figura influyente dentro del movimiento conservador ha amplificado el interés mediático en sus comunicaciones con Epstein. Su defensa pública se produce en un momento en que los archivos continúan generando cuestionamientos sobre las conexiones entre el financiero y actores del ámbito político y empresarial.

Mientras Bannon sostiene que actuó en calidad de documentalista, la controversia se suma a una conversación más amplia sobre el alcance de las relaciones profesionales con Epstein y el impacto de las nuevas revelaciones en el panorama político estadounidense.

Con información de The Hollywood Reporter.

No te vayas sin leer: J.K. Rowling responde a quienes la acusan de tener vínculos con Jeffrey Epstein: ‘Es una tontería’