Esposa de Woody Allen, Soon-Yi Previn, le pidió ‘favores’ a Jeffrey Epstein, de acuerdo con los nuevos archivos liberados

La esposa de Woody Allen, Soon-Yi Previn, envió correos de agradecimiento a Jeffrey Epstein por favores muy específicos, de acuerdo con los archivos liberados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos el pasado 30 de enero.

La publicación de estos archivos no señala delitos nuevos, pero sí exhibe correspondencia privada que revela vínculos personales y solicitudes de apoyo entre individuos con enorme peso económico y cultural.

En este caso, el foco recae en correos electrónicos atribuidos a Previn, los cuales despertaron cuestionamientos sobre la cercanía que mantenía con el fallecido financiero. Aunque los detalles más sensibles aparecen más adelante en los documentos, el solo hecho de que estos intercambios existan vuelve a colocar bajo escrutinio una relación que, desde su origen, ha estado marcada por controversia.

Quiénes son Woody Allen y Soon-Yi Previn y por qué su historia sigue siendo polémica

La historia entre Woody Allen y Soon-Yi Previn es una de las más controvertidas de todo Hollywood. Previn es hija adoptiva de la actriz Mia Farrow y del músico André Previn, y creció dentro de un entorno ligado al mundo del espectáculo.

Allen mantuvo una relación sentimental de más de una década con Farrow antes de que, a principios de los años noventa, se hiciera público que sostenía un amoría con Soon-Yi, quien entonces era una joven adulta.

Woody Allen y Soon-Yi Previn (Foto: X)

La revelación detonó un escándalo de enormes proporciones. Allen tenía más de 50 años, mientras que Previn rondaba los 20, una diferencia de edad que para muchos resultó perturbadora, especialmente por el contexto familiar previo.

A esto se sumaron las acusaciones de abuso sexual que Farrow y su hija Dylan han sostenido durante años contra el director, acusaciones que Allen niega. Aunque nunca lo condenaron, el señalamiento persiguió su carrera durante décadas.

La pareja se casó en 1997 y, pese al rechazo de una parte del público, ha permanecido junta desde entonces. Allen continuó filmando, sobre todo fuera de Estados Unidos, mientras Previn mantiene un perfil relativamente bajo. Sin embargo, cada nueva revelación relacionada con su entorno personal suele despertar más comentarios.

Las hijas de Woody Allen y Soon-Yi Previn

Woody Allen y Soon-Yi Previn adoptaron dos hijas, Bechet y Manzie, de 27 y 26 años, respectivamente. A diferencia de otros descendientes de celebridades, a ambas las criaron lejos del espectáculo. La pareja ha evitado exponerlas públicamente y rara vez habla de ellas en entrevistas.

La protección de la privacidad de sus hijas es algo en lo que Woody y Soon-Yi trabajaron con firmeza.

Los nuevos archivos Epstein sugieren una conexión entre Epstein y Previn

Los nuevos documentos liberados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos incluyen correos electrónicos intercambiados entre Soon-Yi Previn y Jeffrey Epstein. En esos mensajes, Previn conversa con el financiero sobre asuntos de actualidad y, de manera significativa, sobre la educación de su hija Bechet.

Bechet Allen y Woody Allen (Foto: X)

De acuerdo con la nueva información, Previn agradeció a Epstein en 2017 por su ayuda para facilitar la entrada de Bechet a Bard College, en Nueva York, todo por las conexiones del magnate con las principales autoridades de la institución.

En ese correo, Previn expresa que prefiere que su hija no sepa con anticipación que fue aceptada, para que “sude” el proceso y valore más el resultado, y agradece a Epstein por “haber cumplido” con la gestión. También escribe que Allen bromeó con que, si su hija “prende fuego a la escuela”, tendrán a Epstein a quien agradecer.

Además de ese intercambio, los archivos incluyen mensajes donde Previn discute el caso del político Anthony Weiner tras su condena por delitos sexuales, y otros donde expresa opiniones despectivas sobre figuras del cine, como Timothée Chalamet, cuyo nombre está ligado a una de las películas de Allen que Amazon archivó en pleno auge del movimiento #MeToo.

Bard College respondió a la polémica diciendo a Bechet la admitieron por sus propios méritos y que Epstein era conocido por atribuirse influencias que no necesariamente tenía.

