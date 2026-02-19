Senadores de EU piden a Paramount aclarar el papel de Donald Trump en las negociaciones por Warner Bros.

El silencio de Donald Trump y la Casa Blanca sobre la venta de Warner Bros. Discovery ha levantado las sospechas de varios senadores de Estados Unidos. Desde que iniciaron las negociones, la administración del mandatario dejó claro que la compra por parte de Netflix era un asunto de alto interés político debido a todas sus implicaciones.

Expertos en la materia creen que Donald Trump tiene un especial interés en que Paramount Skydance se quede con las franquicias, la infraestructura y el alcance de Warner Bros. Esto debido a la cercanía del político con Larry Ellison, padre de David Ellison, gerente ejecutivo que quiere hacer una compra hostil del conglomerado de entretenimiento.

Warner Bros. reanudará las negociaciones con Paramount en los próximos días, mientras que Netflix no quita el dedo del renglón. Ahora, un grupo de senadores de Estados Unidos cuestionaron a la empresa de Ellison sobre el papel que Donald Trump ha tenido en las negociaciones hasta ahora.

Entérate: Wagner Moura dice que ‘El agente secreto’ retrata el presente de Latinoamérica

La relación de Paramount y Donald Trump en la mira

A inicios de febrero, Donald Trump aseguró que no se involucrará en la compra de Warner Bros., pues es una tarea que le corresponde al Departamento de Justicia. Pese a ello, el político y empresario ha hecho varios desaires a la adquisición por parte de Netflix. Ted Sarandos, uno de los gerentes ejecutivos de la empresa, confía en que el mandatario no intervendrá en las negociaciones ni se pronunciará a favor de Paramount.

A pesar de ello, varios senadores demócratas están preocupados por la influencia que puede tener Donald Trump en el proceso, principalmente ante la inminente reanudación de las negociaciones. Cory Booker, Chuck Schumer, Elizabeth Warren y demás políticos enviaron una carta a Paramount, donde exigen a David Ellison ser transparente sobre el rol que han tenido el presidente y su administración en la oferta de adquisición hostil.

David Ellison y Donald Trump (Imagen: Getty Images)

En la carta, compartida por ‘The Wrap’, los senadores se refirieron a “un patrón de evasión” y “la aparente confianza” de Paramount en que la balanza se inclinará a su favor. Lo ven como una señal de alarma que “justifica un escrutinio riguroso”. Exigieron al gerente ejecutivo de la compañía conservar todos los registros relacionados con la compra, incluyendo los que implican a la Casa Blanca.

La preocupación de los senadores surge luego de que Ellison rechazara una invitación a una audiencia del Subcomité sobre Antimonopolio, Política de Competencia y Derechos del Consumidor del Comité Judicial del Senado. Ted Sarandos testificó junto a Bruce Campbell, director de estrategia de Warner Bros.

Las tensiones entre Donald Trump y Netflix

El presidente de Estados Unidos ha cumplido de forma parcial su promesa sobre no intervenir en el proceso de compra. A principios de este año, Donald Trump compartió un artículo en Truth Social que advertía sobre los peligros de la compra de Warner Bros. por parte de Netflix. John M. Pierce, autor del texto, insinuó que el trato se cerró por una afinidad ideológica y no por criterios económicos.

El artículo también señala que las autoridades reguladoras deben intervenir por motivos de monopolio, pues es importante defender el pluralismo cultural. “Netflix debería competir, no conquistar”, asegura el autor, que señaló a la empresa por supuestamente intentar “dominar el imaginario nacional” con “activismo ideológico”.

El hecho de que Donald Trump compartiera el mensaje fue interpretado por muchos como una señal de respaldo a esas críticas y como una posible alineación con quienes cuestionan la influencia de Netflix en el mercado. Para algunos analistas, su gesto no fue casual, sino una forma de demostrar su respaldo a Paramount de forma indirecta.

La relación entre Donald Trump y los ejecutivos de Paramount ha generado cuestionamientos (Imagen: Mariana Flores/El Ceo)

Te interesa: Matthew McConaughey cree que es inevitable que las películas y los actores hechos con IA estén en las grandes premiaciones

¿Qué sigue para Netflix, Paramount y Warner Bros?

Paramount quiere asegurar a toda costa la compra de Warner Bros., así que ha hecho cambios importantes a su oferta inicial. En su oferta de compra hostil, ofreció $30 dólares por cada acción del conglomerado y compensaciones si las negociaciones se extienden más allá de este año. Luego de rechazar varias ofertas de Paramount, Warner Bros. reanudará las conversaciones en los próximos días.

Por su parte, Netflix está a la espera que su oferta de $83 mil millones reciba luz verde por parte de los reguladores y demás autoridades antimonopolio. La compañía también hizo cambios a su oferta inicial y ahora apuesta por un esquema totalmente en efectivo.

Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos convocó a una reunión con las cadenas más grandes de salas de cine. El objetivo es discutir las posibles consecuencias de la transacción a nivel industria y respecto al público.

Por si te lo perdiste: George R.R. Martin revela precuela de ‘Game of Thrones’: De qué trata y cuándo se estrena