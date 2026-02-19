Caso Warner Bros. Discovery: Departamento de Justicia de Estados Unidos convoca a cadenas de cine para discutir el impacto de vender el conglomerado

Warner Bros. enfrenta ahora mismo un escrutinio que trasciende a accionistas y ejecutivos, mientras se convierte en el punto central de algo que podría redefinir la relación entre estudios, plataformas, exhibidores y la industria de entretenimiento en general. Ahora el Departamento de Justicia de los Estados convoca a una reunión con las cadenas más grandes de salas de cine para discutir los eventos de la venta de Warner.

Durante semanas, el nombre del conglomerado ha sido asociado con noticias sobre ofertas, rechazos, comunicados ambiguos, plazos estratégicos y mucho, mucho dinero de por medio. Pero el nuevo movimiento eleva el tono del proceso. La posible venta de uno de los estudios más influyentes del siglo XX nos hace preguntarnos qué ocurrirá con el cine como experiencia colectiva si los grandes catálogos quedan bajo control de una empresa cuya prioridad es el streaming.

Netflix y Paramount quieren comprar Warner

El conflicto se desarrolla en dos frentes principales. Por un lado, Netflix mantiene un acuerdo para adquirir los negocios de estudios y streaming de Warner Bros. Discovery, una operación que incluye activos cinematográficos, televisivos y la plataforma HBO Max. Por el otro, Paramount Skydance lanzó una oferta hostil de 30 dólares por acción para tomar control del conglomerado.

David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery (Foto: Getty)

La junta directiva de Warner Bros. Discovery rechazó la propuesta de Paramount, aunque concedió una ventana de siete días para que el grupo encabezado por Skydance presente una mejor y última oferta que supere los términos de Netflix. Paramount continuará impulsando su oferta, oponiéndose al acuerdo con Netflix. Además, Warner ya programó una nueva junta para el 20 de marzo, donde se decidirá el futuro del acuerdo con Netflix.

El Departamento de Justicia convoca a una reunión

En ese contexto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha comenzado a recabar información de las cadenas de cine más grandes del país. De acuerdo con Bloomberg, abogados del gobierno convocaron a ejecutivos de exhibidoras para discutir sobre el posible impacto de una venta de Warner Bros. Discovery. El objetivo de estas charlas sería conocer cómo afectaría la operación al público y si podría derivar en una reducción de películas estrenadas en salas.

El cambio estructural podría ser demasiado enorme. Que un actor dominante en streaming controle una parte sustancial de la producción cinematográfica es algo con lo que no todos están de acuerdo. Si Netflix, por ejemplo, se convierte en dueño de un vasto catálogo de estudios, ¿priorizará estrenos en cines o impulsará la estrategia de lanzamientos directos en plataforma?

De acuerdo con lo declarado por el propio Ted Sarandos, co-CEO de Netflix, durante su estancia en el podcast The Town with Matthew Belloni, el día de hoy, su empresa le dará 45 días de exclusividad a los nuevos estrenos de Warner; después se lanzará en venta digital; y más tarde llegará a la plataforma de HBO Max.

La industria del entretenimiento está a punto de cambiar

El Departamento de Justicia discutirá el caso de Warner Bros.

El choque entre modelos de negocio se vuelve cada vez más ruidoso. La venta de Warner Bros. a Netflix podría significar una contracción del cine como experiencia colectiva.

James Cameron, director de Titanic y Avatar, expresó en noviembre pasado su respaldo a una eventual compra por parte de Paramount y calificó un escenario dominado por Netflix como un “desastre para la industria cinematográfica”. Sus palabras hablan sobre una inquietud compartida por parte del sector creativo, es decir, que las decisiones sobre qué películas producir y cómo distribuirlas se tomen con base en algoritmos y métricas de consumo doméstico.

Al mismo tiempo, defensores del acuerdo con Netflix argumentan que la plataforma cuenta con recursos para sostener grandes producciones y garantizar su circulación en todo el mundo. Lo que está en juego es la propiedad de un estudio, pero también el equilibrio entre estudios tradicionales y plataformas digitales.

El cine, asimilado por todos nosotros como un espacio físico de experiencia compartida, se encuentra ante una de sus pruebas más complejas desde la llegada del sonido o la irrupción de la televisión.

