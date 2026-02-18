Ted Sarandos, CEO de Netflix, acusa a Paramount de crear una ‘campaña de desinformación’ para desestabilizar la transacción con Warner

El co-CEO de Netflix, Ted Sarandos pronunció una serie de declaraciones que sacudieron el tablero corporativo. Acusó directamente a Paramount de malas prácticas y, al mismo tiempo, defendió la solidez del acuerdo que Netflix mantiene con Warner Bros. Discovery.

La industria observa con mucha atención un proceso que se juega en salas de juntas y comunicados. Sarandos eligió confrontar la situación de forma directa en televisión, consciente de que la narrativa pública también influye en la percepción de los accionistas.

Detalles sobre el caso Warner-Paramount-Netflix

El punto de partida es un acuerdo anunciado en diciembre mediante el cual Netflix busca adquirir los estudios de Warner Bros. y HBO Max por una cifra valuada en 83 mil millones de dólares. Para Warner Bros. Discovery, la operación fue presentada como una vía para simplificar su estructura y dar seguridad a inversionistas.

Sin embargo, Paramount Skydance apareció con una oferta rival que, además de proponer un precio distinto, intentó posicionarse como una alternativa con un camino regulatorio supuestamente menos accidentado. Esa intervención alteró el calendario que Netflix y Warner ya tenían trazado.

Ante la presión de algunos accionistas que pidieron explorar todas las opciones disponibles, Warner Bros. Discovery solicitó a Netflix un lapso de siete días que le permitiera reabrir conversaciones con Paramount Skydance sin romper el acuerdo ya firmado.

Netflix aceptó esa ventana con la idea de despejar dudas y encaminar el proceso hacia una votación programada para el 20 de marzo, fecha en la que los accionistas decidirán si aprueban o rechazan la transacción con Netflix.

Sarandos acusa a Paramount

Sarandos, en entrevista con CNBC, señaló que Paramount Skydance ha desplegado una estrategia basada en difundir escenarios hipotéticos y versiones exageradas para “generar inestabilidad alrededor del acuerdo con Netflix.”

“Están inundando el terreno con desinformación, creando un montón de ‘qué pasaría si’ y escenarios muy disparatados, y eso incluso en cualquier punto de ese rango, ni se diga en el extremo superior. El resultado más probable es que no haya ningún ajuste. Warner ha sido muy claro en que su intención es maximizar el efectivo para los accionistas.”

El ejecutivo también respondió a la insinuación de que Paramount Skydance tendría una ventaja frente a reguladores. Afirmó que Netflix es una entidad conocida y confiable para autoridades en Estados Unidos, Europa y otros territorios, y que no existe un “carril preferente” para el grupo de David Ellison.

Sobre los siete días concedidas, Sarandos explicó que su propósito es permitir que los accionistas cuenten con información completa y puedan comparar propuestas con claridad. En ese sentido, si Paramount cree tener una oferta superior, ahora es el momento de respaldarla con hechos concretos.

Cómo Netflix se hizo grande

El recorrido de Netflix durante los últimos quince años ha sido extraordinario. La empresa pasó de ser un servicio de renta de DVDs por correo a convertirse en una de las mayores potencias del entretenimiento global.

Esa transformación se apoyó en una inversión en producción original y en la construcción de una plataforma que concentra datos de consumo a escala masiva. Netflix dejó de ser únicamente un distribuidor para convertirse en un generador de propiedad intelectual, con series y películas que circulan de manera simultánea en decenas de países.

Esa escala es la que hoy le permite aspirar a integrar los activos de Warner Bros. Discovery sin depender de terceros, consolidando un catálogo que abarca cine clásico y franquicias contemporáneas. El conflicto con Paramount Skydance representa una disputa entre dos visiones distintas sobre cómo debe organizarse el futuro del entretenimiento.

