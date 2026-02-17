Confirmado: Warner Bros. reanudará negociaciones con Paramount y fija nueva fecha para votar a favor o en contra de Netflix

Warner Bros. sigue como protagonista en la mayor disputa corporativa del entretenimiento contemporáneo. En este enfrenta presiones simultáneas de dos gigantes y cada movimiento de su junta directiva tiene el poder para redefinir el entretenimiento en Estados Unidos. Ahora se confirma que el conglomerado sí reanudará negociaciones con Paramount Skydance, además de ofrecer nuevos plazos y fechas de acuerdo.

En los últimos meses, las ofertas rivales tienen a la industria llena de incertidumbre, misma que observa cómo una compañía histórica navega entre promesas de liquidez inmediata y propuestas de integración. El tema involucra nuevos modelos de negocio y la estructura futura de los conglomerados mediáticos.

Hasta hace un par de días, el panorama parecía inclinarse con claridad hacia un acuerdo firmado con Netflix. Sin embargo, un nuevo giro en la negociación modifica el tablero y abre una ventana breve para redefinir prioridades antes de una votación definitiva.

Warner Bros. le dice sí a Paramount Skydance

David Ellison, CEO de Paramount Skydance (Foto: Getty)

La junta de Warner Bros. Discovery confirmó que aceptará entablar conversaciones formales con Paramount Skydance, empresa encabezada por David Ellison, en el marco de su intento de adquisición. Warner rechazó en varias ocasiones todas las ofertas de Ellison, pues de acuerdo con sus argumentos, contenían condiciones desfavorables para los accionistas.

No te pierdas: James Cameron dice que las películas de Netflix no deberían competir en los premios Oscar

En un comunicado, la empresa explicó que el objetivo de este nuevo acercamiento es concer la “mejor y última oferta” de Paramount. Esto implica que Ellison y su equipo deben sacar sus mejores armas en lo relativo al precio por acción y a la certeza del financiamiento.

Warner Bros. afirmó que el hecho de dialogar no implica considerar superior la propuesta rival. En la carta enviada a la junta de Paramount Skydance, firmada por el presidente del consejo Samuel Di Piazza Jr. y el director ejecutivo David Zaslav, se establece que el consejo no ha determinado que la oferta alternativa resulte superior al acuerdo vigente con Netflix.

La reanudación de conversaciones maneja la condición de un periodo limitado de siete días para resolver discrepancias pendientes. Durante ese lapso, Paramount deberá aclarar términos financieros y compromisos contractuales que, según Warner Bros., no quedaron reflejados con suficiente precisión en borradores anteriores.

Netflix no quita el dedo del renglón

Mientras se abre esta ventana de negociación, Warner Bros. confirmó que el próximo 20 de marzo se celebrará una reunión especial de accionistas para votar el acuerdo con Netflix. La cita definirá si la propuesta de adquisición por 83 mil millones de dólares recibe luz verde definitiva.

Ted Sarandos, CEO de Netflix (Foto: IW)

El permiso de siete días que Netflix otorgó a Warner Bros. vence el 23 de febrero y buscará resolver el asunto con Paramount de forma plena y definitiva.

Netflix mantiene el único acuerdo firmado y recomendado por la junta directiva de Warner Bros. y defendió la certeza de su propuesta frente a lo que considera riesgos financieros significativos en la oferta rival. También recordó en su comunicado que conserva “derechos de igualación, lo que significa que podría responder con una mejora si surgiera una oferta superior.”

La junta de Warner Bros. reiteró su recomendación unánime a favor del pacto con Netflix. No obstante, al habilitar este periodo de diálogo, busca despejar cualquier duda sobre si Paramount está dispuesta a presentar una propuesta vinculante que incremente el valor por acción por encima de los 31 dólares que, según comunicaciones orales, habría insinuado.

Las ofertas de Netflix y Paramount

El acuerdo con Netflix contempla la adquisición de los estudios cinematográficos y televisivos de Warner Bros. bajo un esquema totalmente en efectivo. La empresa de streaming insiste en que su estructura presenta menor riesgo de financiamiento y mayor certeza regulatoria.

Paramount Skydance, en cambio, elevó su oferta hasta aproximadamente 30 dólares por acción, añadiendo incentivos como el pago de una cuota de terminación de 2.8 mil millones de dólares si los accionistas optan por su propuesta. También prometió compensaciones si el cierre se retrasa más allá de diciembre de 2026.

Con información de Variety.

Entérate: ‘Harry Potter’: Warner Bros. promete que la serie será ‘el evento de streaming más grande de la década’