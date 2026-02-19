Matthew McConaughey cree que es inevitable que las películas y los actores hechos con IA estén en las grandes premiaciones

El actor y Timothée Chalamet reflexionaron sobre el alcance que tendrá la tecnología en la industria

Matthew McConaughey es una de las voces más críticas respecto a la inteligencia artificial. La estrella de ‘Interstelar’ y ‘True Detective’ está a favor de su regulación para combatir los usos inadecuados que puedan afectar el trabajo de los actores. Durante una charla con Timothée Chalamet, habló sobre sus preocupaciones respecto a la IA a largo plazo, pues considera que será imposible frenar su avance.

El futuro que muchas personalidades de Hollywood ya está aquí: las películas, los actores e, incluso, los directores hechos con inteligencia artificial son una realidad. Ante esto, no es una sorpresa saber que Matthew McConaughey ha tomado acciones para proteger su imagen y su voz de usos inoportunos.

El actor cree que llegará el momento en que las producciones y los actores hechos con AI tendrán un lugar en las grandes premiaciones, como los Oscar. Al igual que Chalamet, considera que todos tienen una gran responsabilidad al definir el papel que la tecnología tendrá dentro de la industria cinematográfica.

El avance inevitable de la inteligencia artificial

Matthew McConaughey piensa que las críticas a la inteligencia artificial ayudan poco. Desde su perspectiva, es más importante tomar acciones reales para su regulación. En declaraciones para ‘Variety’, que forman parte de un evento especial de CNN con estudiantes universitarios, el actor destacó que el avance de la tecnología es inevitable, así que recomendó a todos registrar su imagen y su voz para que “nadie pueda robarles”.

La estrella da por hecho que la IA ganará cada vez más terreno en la industria, lo que tarde o temprano cambiará las dinámicas de todo el sector. Incluso, piensa que las películas y los actores hechos con la tecnología formarán parte de las grandes premiaciones. Proyectos como Tilly Norwood amenazan con deslazar a los actores reales, lo que ha generado preocupaciones en diversos sindicatos y agencias.

McConaughey no ve un futuro apocalíptico, sino uno donde la tecnología se integre “de maneras que ni siquiera imaginamos”. Reveló que el avance de la tecnología la parece emocionante, pero también muy angustiante. Recomendó a las nuevas generaciones estar listos para mantener “su propio espacio” y evitar que las cosas se salgan de control. Su pronóstico es que los Oscar y demás premiaciones tendrán categorías especiales para premiar los proyectos desarrollados con IA.

“Sin duda va a infiltrarse en nuestra categoría. ¿Se convertirá en otra categoría? ¿Estaremos, dentro de cinco años, hablando de ‘la mejor película hecha con IA’? ¿‘El mejor actor de IA’?- Quizá. Tal vez eso sea lo que ocurra: que se convierta en otra categoría (…) Va a volverse tan buena que no vamos a notar la diferencia”.

Matthew McConaughey (Imagen: Getty Images)

El actor planteó un escenario en el que la inteligencia artificial permitirá recrear digitalmente la imagen y la voz de alguien para que asista virtualmente a eventos o repita sus actuaciones de personajes icónicos sin estar físicamente presente. Aclaró que, aunque la herramienta permita hacerlo, el consentimiento del actor sería indispensable.

“Van a tener que preguntarte: ‘¿Puedo?’. De lo contrario, estarían infringiendo tus derechos. Y tú tendrás la posibilidad de actuar como tu propio representante y decir: ‘Sí, por esta cantidad’. O: ‘No’”.

Una responsabilidad de las nuevas generaciones

Timothée Chalamet también participó en la conversación con los estudiantes que, en su mayoría, pertenecen a la Generación Z. El actor de ‘Marty Supreme’ considera que el futuro de la IA depende de toda la sociedad, en especial de las nuevas generaciones. Afirmó que hay “una doble responsabilidad” respecto a la forma en que la tecnología se integrará en cada rincón de la cultura y el entretenimiento.

“Hay una enorme responsabilidad para quienes ahora ocupan puestos de poder, como yo, como Matthew, que proteger para que las puertas permanezcan abiertas. Algunos de los puestos que conseguí y que impulsaron mi carrera, ni siquiera sabría si están disponibles hoy en día”.

La estrella de ‘Dune’ expresó una opinión más fatalista sobre la IA. Cree que el mayor reto será integrar la tecnología de una forma ética. Ve en la herramienta una forma de incentivar que más personas jóvenes hagan cine, pero reflexionó sobre los peligros que implica. Recordó la huelga de SAG-AFTRA, por lo que concluye que es “difícil defender la IA”.

“Soy un defensor feroz de los actores y artistas de esta industria. Y, de igual manera, cualquier cosa que venga, vendrá”, agregó Chalamet para también invitar a las nuevas generaciones a estar preparados.

Timothée Chalamet y Matthew McConaughey (Imagen: Shayan Asgharnia/CNN)

Seedance 2.0 y la nueva polémica de la IA

Las declaraciones de Timothée Chalamet y Matthew McConaughey llegan en medio de un fuerte debate por el impacto de Seedance 2.0 en la industria. La inteligencia artificial de ByteDance está en la mira de Sony, Netflix, Disney y otros estudios. Al igual que en el caso de Sora 2, las grandes productoras buscan medidas que garanticen la protección de los derechos de imagen y la propiedad intelectual de sus franquicias.

La compañía china se comprometió a reforzar las limitaciones de su IA para evitar los usos inadecuados. Mientras tanto, sindicatos y demás organizaciones en defensa de los actores exponen sus preocupaciones sobre la tecnología, con especial énfasis en los riesgos creativos y legales.

