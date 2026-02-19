Christy Carlson Romano, estrella juvenil de Disney y actriz de ‘Kim Possible’, revela que tiene cáncer

Christy Carlson Romano, recordada por ser Ren Stevens en ‘Mano a Mano’ y la voz de Kim Possible, reveló que padece cáncer. La actriz compartió un mensaje en sus redes para hablar sobre su estado de salud y lo que revelaron sus más recientes estudios médicos. Motivada por los antecedentes de su familia con la enfermedad, la también cantante se hizo una serie de pruebas con su esposo, el actor Brendan Rooney.

Entre lágrimas, Carlson dio a conocer que su diagnóstico fue positivo, por lo que se prepara para lidiar con la enfermedad. Visiblemente afectada, la actriz habló sobre cómo fue el descubrimiento y de lo vulnerable que se siente en estos momentos. En su mensaje, también recordó a James Van Der Beek, actor de ‘Dawson’s Creek‘ quien falleció en días recientes luego de perder la lucha contra el cáncer colorrectal en etapa 3 que padecía.

Entérate: ‘Harry Potter’: Daniel Radcliffe dice que habló con Emma Watson y Rupert Grint sobre lo ‘surreal’ del reboot de HBO

La salud de Christy Carlson Romano y su diagnóstico de cáncer

“Es un momento muy vulnerable para mí”, afirmó Christy Carlson Romano en la revelación de que padece cáncer. Por medio de su cuenta de Instagram, la actriz explicó que sus padres lo padecieron. Como una medida de prevención, le propuso a su esposo hacerse las pruebas para descartar que tuvieran la enfermedad.

Los resultados de Brendan Rooney fueron negativos; sin embargo, los suyos fueron positivos. Recordó cómo su madre logró superar la enfermedad tras un duro tratamiento y cómo su padre perdió la batalla. Romano afirmó que, en un primer momento, se sintió incrédula con los resultados y recordó el accidente que sufrió en febrero de 2025, cuando recibió un disparo en la cara en un campo de tiro en Texas.

Christy Carlson Romano (Imagen: Instagram)

Pese a la mala noticia, la actriz se mostró positiva y dispuesta a enfrentar la enfermedad, con el apoyo de su esposo y de sus dos hijas, Isabella, de nueve años, y Sophia, de siete. Brendan Rooney publicó un mensaje de apoyo y amor, donde le promete que estará junto a ella en todo momento.

“Es hora de tener una fe fuerte y saber que la mayor parte de las cosas están en manos de Dios. Estoy segura de que la gente piensa que estoy exagerando, pero no lo estoy, porque el cáncer es bastante serio, y tengo dos niñas pequeñas”.

Christy Carlson Romano se someterá a más pruebas para definir su futuro tratamiento. Mientras tanto, se concentrará en dos proyectos importantes que tiene en puerta: una nueva película y sus memorias. “Cuando salga mi libro, van a descubrir muchas cosas sobre mí que no sabían”, afirmó.

Por si te lo perdiste: ¿Por qué detuvieron a Shia LaBeouf? Se revela la razón de su arresto durante el carnaval Mardi Gras

¿Qué dijo la actriz sobre James Van Der Beek?

El mensaje de Christy Carlson Romano fue emotivo, pues recordó e hizo un homenaje a James Van Der Beek, quien falleció el pasado 11 de febrero a los 48 años. La actriz pudo ver al actor en varias ocasiones, pues también reside en Austin. Considera que su familia “es increíble” y un pilar de la comunidad de Texas.

La actriz recordó cómo Van De Beek y su familia recaudaban dinero para donarlo y apoyar buenas causas. Lamentó su partida e hizo un llamado para visibilizar la enfermedad y tomar medidas preventivas. “El cáncer está en todas partes. Por eso me hice esta prueba”, afirmó luego de recordar al actor de ‘Dawson’s Creek‘ como un ejemplo de lucha.

Te interesa: Sony, Netflix, Disney y otros estudios se unen contra Seedance 2.0, la IA china que ha preocupado a Hollywoo

La carrera de Christy Carlson Romano: de actriz juvenil de Disney a un clásico animado

La actriz, de 41 años, inició su carrera en Broadway en 1997, con una obra llamada ‘Parade’. Su salto a la televisión llegó pronto, cuando participó en las grabaciones de un capítulo piloto de una nueva serie de Disney. Luego de una serie de cambios, la producción se convirtió en ‘Even Stevens’, conocida en nuestra región como ‘Mano a Mano’.

Luego de su éxito en el papel de Ren Stevens, expandió su carrera al cine y la actuación de voz. Participó en proyectos somo ‘La Cadete Kelly’, junto a Hilary Duff. Su rol más recordado llegó con ‘Kim Possible’, serie animada donde dio voz a la protagonista. Compaginó sus proyectos en el cine y la televisión con su pasión por el teatro, escena donde se mantuvo activa durante años.

Christy Carlson Romano desarrolló una carrera musical gracias a su trabajo en Disney, que también le abrió las puertas a la industria de los videojuegos con producciones como ‘Kingdom Hearts’. Durante los últimos años, se ha dedicado de lleno a su carrera literaria y al mercado de los audiolibros.