‘Harry Potter’: Daniel Radcliffe dice que habló con Emma Watson y Rupert Grint sobre lo ‘surreal’ del reboot de HBO

El regreso televisivo de ‘Harry Potter‘ bajo el sello de HBO no solo implica una nueva adaptación de los libros, también reabre conversaciones entre quienes protagonizaron la saga cinematográfica original. A más de una década del cierre de aquellas películas, Daniel Radcliffe confirmó que ha hablado con Emma Watson y Rupert Grint sobre lo que significa ver a otra generación asumir los papeles que ellos interpretaron durante diez años.

También te puede interesar: ‘Harry Potter’: Warner Bros. promete que la serie será ‘el evento de streaming más grande de la década’

La serie, que tiene previsto estrenarse en 2027, ya eligió a sus nuevos protagonistas: Dominic McLaughlin como Harry, Arabella Stanton como Hermione y Alastair Stout como Ron. Frente a ese relevo, el elenco original ha reaccionado con una mezcla de distancia, empatía y nostalgia.

Arabella Stanton, Dominic McLaughlin y Alastair Stout (imagen: HBO)

¿Qué siente el elenco original al ver a nuevos niños asumir los papeles?

En entrevista con People, Radcliffe reconoció que no han tenido “[No hemos tenido] mucha comunicación sobre el programa específicamente”, aunque aseguró que los tres comparten sensaciones similares.

También lee: El actor de ‘Harry Potter’ que está harto de que le pregunten si volverá a la franquicia en el reboot: ‘Me enferma hablar de eso’

“Es uno de esos casos en los que creo que todos sabemos cómo se sienten los demás, porque también lo sentimos,” declaró. “Ves las fotos de estos niños y te dan ganas de abrazarlos. Ese es el impulso que creo que todos tenemos.”

El actor explicó que observar a niños de 11 años iniciar ese proceso le resulta impactante ahora que lo ve desde la adultez. “Cuando tienes 11 años y estás haciendo algo, piensas: ‘Por supuesto que tengo la edad suficiente para hacer esto, soy lo más viejo que he sido’,’” comentó. “Pero ahora, cuando conozco a niños de 11 años, pienso: ‘Vaya, eso parece una locura’. Lo pone en perspectiva”

Radcliffe añadió que esa perspectiva lo llevó a valorar aún más el papel de sus padres durante los rodajes originales, al reconocer que era una tarea considerable para alguien de esa edad.

Las cartas y el “paso de la estafeta”

Previamente Radcliffe explicó que, tras hacerse público el nombre de Dominic McLaughlin como el nuevo Harry Potter de la serie de HBO, decidió escribirle una carta personal. Según relató, el joven actor respondió con un mensaje amable. El intérprete británico dejó claro que su intención no es convertirse en una presencia constante en la vida de los nuevos protagonistas, sino simplemente expresar su apoyo y desearle una experiencia incluso más positiva que la que él tuvo durante el rodaje de las películas originales.

Por su parte, Rupert Grint también optó por comunicarse con Alastair Stout, quien asumirá el papel de Ron Weasley en la adaptación televisiva. El gesto fue una forma simbólica de entregar el personaje a una nueva generación, acompañado de buenos deseos y del reconocimiento de lo significativo que fue para él formar parte de ese universo.

Ambas acciones muestran una actitud de respaldo sin intención de interferir. Se trata de un relevo natural dentro de una franquicia que ahora conecta a dos generaciones distintas de actores bajo una misma historia.

Rupert Grint, Chris Columbus y Daniel Radcliffe (imagen: Everett Collection)

El llamado a no convertirlos en “fantasmas”

En otra conversación con ScreenRant, Radcliffe pidió a los medios que no enfoquen de manera constante las entrevistas del nuevo elenco en la etapa cinematográfica previa. Señaló que, aunque en redes sociales se habla mucho de proteger a los jóvenes actores, una manera concreta de hacerlo es evitar que cada conversación gire en torno a él, Emma Watson y Rupert Grint.

Su postura es que la nueva producción debe tener espacio para desarrollarse por cuenta propia, sin la sombra permanente del elenco original. La intención, explicó, es que los nuevos intérpretes puedan concentrarse en su trabajo y construir su propia versión de la historia, que será distinta a la vista en las ocho películas estrenadas entre 2001 y 2011.

Con el estreno programado para 2027, la transición parece asumirse con cautela y respeto por parte del trío original, que ha optado por mantenerse al margen mientras envía mensajes de apoyo a quienes ahora comienzan ese mismo camino.

Con información de Variety.

No te vayas sin leer: Daniel Radcliffe pide no comparar a los nuevos actores de ‘Harry Potter’ con el elenco de las películas: ‘No quiero ser un espectro en la vida de esos niños’

