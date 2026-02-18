Daniel Radcliffe pide no comparar a los nuevos actores de ‘Harry Potter’ con el elenco de las películas: ‘No quiero ser un espectro en la vida de esos niños’

La estrella de las películas de Harry Potter, Daniel Radcliffe, no quiera que la vida de las nuevas estrellas de la serie se ve afectada por el legado del pasado. El actor, que durante una década fue el rostro de la saga en cine, observó el arranque del nuevo proyecto televisivo de HBO con distancia y empatía. Sabe que el público compara por deporte, y también sabe que la comparación puede volverse otra forma de carga.

Daniel Radcliffe pide respeto para los nuevos actores de Harry Potter

En una charla con ScreenRant, Radcliffe pidió que no los conviertan a él, Emma Watson y Rupert Grint en “espectros” alrededor de los nuevos protagonistas: “No pregunten todo el tiempo por nosotros, por mí, por Emma y por Rupert. Me gustaría no ser una especie de espectros raros en la vida de estos niños. Déjenlos seguir adelante, va a ser algo nuevo y diferente.”

El actor planteó que la opinión pública suele girar en torno del elenco original, y que ese hábito desplaza a quienes ahora llevan el peso de los capítulos. Lo razonable para el actor sería dejar que los niños hagan su trabajo, que se equivoquen sin escarnio y que encuentren su propio rumbo.

Dominic McLaughin como el nuevo Harry Potter (Foto: X)

HBO ya anunció al trío central. Dominic McLaughlin interpretará a Harry, Alastair Stout a Ron y Arabella Stanton a Hermione, tras un proceso de selección masivo que incluyó a miles y miles de niños y niñas de todo el Reino Unido. Claro que muchos padres estaban ansiosos por convertir a sus hijos e hijas en las nuevas estrellas de la pantalla chica.

Cómo Harry Potter afectó la vida de Daniel

Daniel Radcliffe creció frente a cámaras y, aunque ha construido una carrera deliberadamente diversa después de la saga, el vínculo con Harry Potter todavía es una sombra luminosa. Le abre puertas, pero también define cosas ajenas sobre su voz y hasta su biografía pública.

El actor también carga con un detalle que suele olvidarse cuando se habla de franquicias. El trabajo infantil bajo reflectores no es un juego, y la fama temprana no la puede manejar cualquiera. En pleno 2026, y a donde quiera que vaya, a Radcliffe siempre lo relacionarán con Harry Potter; jamás podrá deshacerse de él. Casos idénticos viven Emma Watson y Rupert Grint con Hermione Granger y Ron Weasley, respectivamente.

Lo que sabemos sobre la nueva serie

El plan de HBO es una adaptación televisiva que llegará en 2027 y contará con Francesca Gardiner como guionista principal y Mark Mylod como director de los episodios.

Además del trío protagónico, ya se conocen nombres del reparto adulto que inevitablemente atraerán atención. John Lithgow como Dumbledore, Janet McTeer como McGonagall, Paapa Essiedu como Snape y Nick Frost como Hagrid, entre otros, en una lista que ha circulado como carta de presentación del tono que busca la producción.

También hay señales de que HBO concibe el proyecto como apuesta empresarial mayor, con metas internas altas y una viralidad que, por momentos, parece diseñar un juicio antes del estreno. La cadena televisiva ya prometió que será uno de los mayores eventos de streaming en la última década.

Harry Potter y la Piedra Filosofal (Foto: IMDb)

La primera temporada de la serie abarcará la primera novela de la saga escrita por J.K. Rowling, es decir, Harry Potter y la Piedra Filosofal. Pese al descontento producido por la reputación de la autora, la realidad es que se encuentra bastante involucrada en el desarrollo de la nueva aventura televisiva.

Al igual que la saga de películas, la serie también contará con el talento de Hans Zimmer para producir la banda sonora, ¿tendrá alguna relación con el leitmotiv de Harry Potter que ya conocemos?

Por el momento no hay una fecha de estreno exacta para la nueva serie de Harry Potter en HBO Max. Los reportes indican que podría estrenarse en algún punto avanzado de 2027.

