Antes de morir, James Van Der Beek enfrentó una deuda de seis cifras con el fisco de EU

La información ha cobrado relevancia tras la campaña de GoFundMe lanzada para apoyar a su esposa e hijos

El fallecimiento de James Van Der Beek, estrella de ‘Dawson’s Creek‘, dejó a miles de fans llorando desconsolados y también sorprendidos porque su familia declaró haberse quedado ‘sin fondos’ por la enfermedad. En los últimos días también han salido a la luz detalles financieros de años anteriores, entre ellos una deuda fiscal que el actor y su esposa enfrentaron antes de que él hiciera público su diagnóstico.

También te puede interesar: ‘Los amo con todo mi corazón’: El último mensaje que James Van Der Beek dedicó a su hija y su padre semanas antes de morir

De acuerdo con información difundida por TMZ, el actor y Kimberly Van Der Beek fueron objeto de un gravamen fiscal en noviembre de 2021 por impuestos no pagados correspondientes a años previos.

¿Cuál fue la deuda de James Van Der Beek con el fisco?

Según el reporte, el IRS declaró que la pareja debía $95,438.31 correspondientes a 2017 y $173,890.31 por 2019, lo que sumaba un total de $269,328.62. El gravamen fue presentado en noviembre de 2021.

James Van Der Beek con su familia (Imagen: Instagram @vanderjames)

Sin embargo, la deuda no permaneció activa de manera indefinida. El adeudo fue liquidado y el gravamen fue liberado en abril de 2022. Es decir, años antes de que el actor revelara en 2024 que padecía cáncer colorrectal en etapa 3.

También lee: Katie Holmes rinde homenaje a James Van Der Beek, su compañero en ‘Dawson’s Creek’

La información financiera volvió a cobrar relevancia tras su muerte el 11 de febrero, cuando comenzó a circular una campaña de recaudación en línea para apoyar a su esposa y a sus seis hijos.

La compra del rancho y el contexto económico

Semanas antes de su muerte, la familia adquirió una propiedad en Texas valuada en varios millones de dólares, luego de haberla rentado desde su mudanza fuera de California en 2020. El representante del actor explicó que el pago inicial se logró con ayuda de amigos a través de un fideicomiso.

Paralelamente, tras su fallecimiento se lanzó una campaña en GoFundMe para ayudar a cubrir gastos familiares. La iniciativa fue creada por amigos cercanos y superó los $2 millones en recaudación. El texto de la campaña señaló que la familia había quedado en la ruina tras los costos derivados de la enfermedad.

La combinación entre la compra de la propiedad y la cifra alcanzada por la recaudación generó cuestionamientos en redes sociales.

La defensa pública de un amigo cercano

Ante las críticas, el actor Mehcad Brooks, amigo cercano de Van Der Beek, respondió en la plataforma Threads a quienes cuestionaron la legitimidad del apoyo económico.

“Soy uno de los amigos más cercanos de Van Der Beek y los titulares son falsos, no tienes idea de qué estás hablando,” escribió como respuesta a un usuario. Y añadió: “No tienes idea del dolor que sufrieron. Está bien callarse cuando no sabes de qué carajos estás hablando.”

James Van Der Beek y su hija Annabel Leah (imagen: Instagram)

En otro mensaje también señaló que el público desconocía la magnitud de lo que la familia había atravesado y defendió la generosidad de quienes decidieron donar.

Por su parte, la campaña agradeció el respaldo recibido con un comunicado: “Gracias de corazón por estar presentes para James y su hermosa familia. Su generosidad ha significado más de lo que podemos expresar con palabras.”

La revelación de la deuda fiscal saldada años antes, la compra de la propiedad en Texas y la recaudación millonaria forman parte de un panorama financiero que se ha discutido junto al legado artístico del actor, cuya carrera quedó marcada por su papel en ‘Dawson’s Creek‘ y por la atención pública que rodeó sus últimos meses de vida.

Con información de TMZ y Variety.

No te vayas sin leer: Familia de James Van Der Beek recibe una cuantiosa donación de Steven Spielberg