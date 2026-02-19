¿Por qué detuvieron a Shia LaBeouf? Se revela la razón de su arresto durante el carnaval Mardi Gras

Shia LaBeouf fue detenido en Nueva Orleans durante los festejos del carnaval Mardi Gras, hecho que acarrea otro episodio oscuro en la vida del actor. Los detalles en torno al caso son poco claros, sin embargo, un nuevo reporte habría revelado el verdadero motivo por el que inició todo el conflicto.

La noticia se propagó con rapidez, pero durante las primeras horas la información oficial se mantuvo escueta, sin detallar qué ocurrió exactamente dentro del establecimiento donde se desató el conflicto. Con el paso del tiempo comenzaron a emerger más elementos que ayudan a reconstruir la secuencia.

¿Qué le pasó a Shia LaBeouf?

La madrugada del martes, poco después de la medianoche, la policía de Nueva Orleans respondió a un reporte de altercado en un bar del área de Marigny, una zona contigua al histórico Barrio Francés.

De acuerdo con documentos judiciales, Shia LaBeouf se encontraba en el interior del establecimiento cuando su comportamiento se volvió cada vez más agresivo, lo que llevó al personal a intentar escoltarlo fuera del lugar.

Shia LaBeouf en Cannes 2025 (Foto: THR)

En ese proceso, el actor habría forcejeado con un gerente del bar que buscaba retirarlo, y posteriormente se produjo un enfrentamiento con dos personas que, según la policía, intentaron ayudar al personal. Paramédicos acudieron al sitio para revisar a LaBeouf, quien fue trasladado brevemente a un hospital antes de ser ingresado a custodia.

Entérate: Caso Shia LaBeouf: Testimonios hablan del comportamiento errático del actor días antes de su arresto

Horas más tarde, un juez ordenó su liberación bajo palabra, quedando pendiente de enfrentar dos cargos menores por agresión simple. Las autoridades no ofrecieron detalles adicionales sobre el contenido del conflicto y se limitaron a señalar que la investigación continúa abierta. Poco después de su liberación, Shia fue visto en Bourbon Street, bailando y hablando con periodistas.

El supuesto motivo detrás del arresto

Conforme avanzó el miércoles, dos hombres identificados por la policía como las presuntas víctimas del altercado ofrecieron entrevistas en las que describieron un escenario más específico. Uno de ellos, quien se identifica como queer y que estaba maquillado y vestido de forma llamativa esa noche, aseguró que Shia LaBeouf le gritó insultos homofóbicos mientras intentaba golpearlo. El segundo hombre, también identificado como queer, confirmó que fue blanco de los mismos insultos.

En un video grabado con teléfono celular, se observa a LaBeouf dentro de un vehículo mientras personal de emergencia lo revisa. En ese material, se escucha al actor repetir la palabra “marica”, dirigido hacia uno de los hombres. Un informe preliminar de la policía, citado por medios estadounidenses, indica que el actor también habría proferido frases ofensivas al referirse a las personas que lo ayudaron a sacar del bar.

Representantes de Shia LaBeouf no respondieron a solicitudes de comentario. Por ahora, no se ha confirmado si los fiscales planean invocar la figura legal de crimen de odio en este caso. La New Orleans Pride Center dijo que, si las denuncias se confirman, la conducta atribuida al actor resulta especialmente dañina por tratarse de una figura pública.

Shia no es ajeno a la confrontación policial















Shia LaBeouf en Eagle Eye (Foto: IMDb)

El historial de Shia LaBeouf con las autoridades es amplio y se remonta a más de una década. En 2014 lo detuvieron en Nueva York tras un incidente en un teatro de Broadway, donde presuntamente interrumpió una función y discutió con policías. En 2017, un arresto en Georgia por intoxicación pública y conducta desordenada, hecho que lo envió a rehabilitación por orden judicial. También enfrentó una demanda de la cantante FKA Twigs, quien lo acusó de agresión y daño emocional.

A lo largo de los años, el actor ha hablado públicamente sobre su lucha con la adicción al alcohol y otras sustancias. Aunque Shia LaBeouf ha declarado en entrevistas pasadas que intenta mantenerse sobrio y enfocado en su fe católica (en 2023 habló sobre su interés de convertirse en diácono), los episodios de confrontación continúan apareciendo de manera periódica.

Shia LaBeouf ganó fama por películas como Transformers y Corazones de Hierro. En 2015 participó en el polémico video musical de ‘Elastic Heart’, de la cantante Sia.

No te pierdas: Sydney Sweeney responde a la polémica de sus creencias políticas: ‘No soy una persona política, estoy en las artes’