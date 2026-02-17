Caso Shia LaBeouf: Testimonios hablan del comportamiento errático del actor días antes de su arresto

El actor ha combatido el alcoholismo durante años con el respaldo de importantes nombres de Hollywood

Luego del arresto de Shia LaBeouf, han empezado a salir a la luz testimonios de personas que presenciaron comportamientos erráticos del actor en días previos, episodios que —según describen— recuerdan a sus conocidos problemas con el alcohol. Durante años, el actor ha tenido que lidiar con escándalos y problemas relacionados con adicciones que se remontan a su juventud, y que han marcado distintos episodios polémicos en su vida personal y profesional.

La estrella de Transformers se enfrenta actualmente a dos cargos de agresión, luego de “aterrorizar” Nueva Orleans, según relataron varias personas que presenciaron su comportamiento en distintos bares, durante las celebraciones del Mardi Gras. El actor tiene antecedentes de incidentes vinculados al consumo de alcohol y a conductas erráticas que, en el pasado, también derivaron en problemas legales.

Su escándalo más reciente ha generado preocupación por las implicaciones legales que podría enfrentar y por el posible impacto en su ya frágil reputación dentro de la industria.

Los escándalos de Shia LaBeouf y sus problemas con el alcohol

La carrera de Shia LaBeouf ha estado marcada por una serie de polémicas. El actor ha sido arrestado en múltiples ocasiones por altercados públicos, consumo de alcohol y desobediencia a la autoridad. Uno de sus escándalos más grandes ocurrió en el año 2020, cuando su expareja, la cantante FKA twigs, lo acusó de abuso físico y psicológico.

Esto marcó un punto de inflexión en la vida Shia LaBeouf, quien reconoció de manera pública su lucha contra el alcoholismo. Con la ayuda de amigos y celebridades de Hollywood, logró mantenerse lejos de la bebida, con varias recaídas que lo metieron en problemas. Su adicción se remonta a su juventud, pues su padre también creció con problemas de adicciones.

Shia LaBeouf ha sido el protagonista de diversas polémicas y escándalos (Imagen: IMDb)

Su salto a la fama llegó a los 14 años como protagonista de Mano a mano, y luego consolidó su carrera en el cine con títulos como Holes, Disturbia, Transformers y su paso por Indiana Jones. Compaginó su carrera con una serie de desfiguros públicos, donde fue señalado por comportamiento violento, conducción bajo los efectos del alcohol y disturbios en espacios públicos.

Debido a su actuar errático, el actor fue arrestado en 2014 y 2017. Aunque ingresó en programas de rehabilitación en distintas ocasiones, sus episodios continuaron. Incluso así, no dejó de tener oportunidades dentro de Hollywood, donde ha interpretado a personajes intensos. Testigos del último incidente afirman que el actor tuvo otra recaída que concluyó en su detención.

Su escándalo más reciente: lo que relataron los testigos

Diversas personas fueron testigos de los comportamientos erráticos que el actor tuvo en días recientes, durante el Mardi Gras, en New Orleans. De acuerdo con The Hollywood Reporter, empleados y clientes de distintos bares describieron escenas que fueron incómodas y perturbadoras. Shia LaBeouf se convirtió rápidamente en tema de conversación local, pues tuvo desfiguros en diferentes establecimientos antes de su arresto.

En el bar Ms. Mae’s, trabajadores señalaron que Shia LaBeouf intentó entrar sin camisa, sin efectivo y sin identificación. Según el personal, insistió en usar tarjeta de crédito cuando hay una política de pago en efectivo. Se le pidió salir del lugar, pues claramente ya había consumido varias bebidas y estaba en mal estado. Uno de los empleados incluso aseguró que estaba “aterrorizando la ciudad”.

Sin embargo, en otros establecimientos como 45 Tchoup y Brothers III Lounge los relatos fueron menos alarmantes. Algunos empleados afirmaron que se mostró tranquilo, que incluso posó para fotografías y que no provocó incidentes mayores. Por ahora, las autoridades no han revelado si existe alguna investigación formal relacionada con estos hechos. Los representantes de Shia LaBeouf aún se mantienen en silencio.

La lucha de Shia LaBeouf y el respaldo que encontró en Hollywood

Shia LaBeouf ha hablado abiertamente sobre su proceso de recuperación y ha revelado los nombres de tres figuras clave que lo ayudaron a estar sobrio durante años: Mel Gibson, Sean Penn y Josh Brolin. En declaraciones para The Hollywood Reporter, el actor aseguró que estos actores literalmente “lo mantuvieron con vida” y lo acompañaron en los momentos más difíciles.

Sobre Gibson, expresó un cariño especial y destacó el apoyo personal que recibió. Afirmó que le “sostuvo la mano cuando más lo necesitaba”. En el caso de Penn, explicó que lo impulsó a canalizar su experiencia en un proyecto teatral y lo motivó a enfrentar su situación con mayor honestidad. Aunque no detalló públicamente cómo lo ayudó Brolin, lo incluyó dentro del círculo cercano que lo respaldó durante su sobriedad.

