Shia LaBeouf es arrestado en Nueva Orleans y enfrenta dos cargos de agresión

En pleno martes de carnaval, Shia LaBeouf regresa a la polémica tras un incidente ocurrido en Estados Unidos. El actor de 39 años, cuyo nombre ha estado ligado tanto a éxitos comerciales como a episodios muy polémicos lejos de las cámaras, enfrenta otro capítulo que sacude su ya compleja relación con la opinión pública.

El caso se suma a una cadena de situaciones que han puesto bajo escrutinio su conducta fuera de los sets de filmación, y que contrastan con los intentos del actor por encaminar su carrera hacia proyectos más autorales y espacios alternativos. No es rara la opinión sobre LaBeouf como una figura imposible de separar entre talento creativo y autodestrucción personal, dualidad que se hace presente el día de hoy.

Un nuevo arresto para Shia LaBeouf

El actor fue detenido durante las primeras horas del martes tras verse involucrado en un presunto altercado físico en Nueva Orleans, ciudad que se encontraba inmersa en las celebraciones de Mardi Gras. El incidente ocurrió poco después de la medianoche, a las afueras de un bar ubicado en el histórico Barrio Francés, una zona conocida por su intensa vida nocturna.

De acuerdo con reportes de prensa, Shia LaBeouf recibió atención médica en el lugar de los hechos, aunque no se ha precisado la naturaleza de sus lesiones. Testigos citados señalaron que “el actor habría sido escoltado fuera de un establecimiento cercano por razones que no han sido esclarecidas, y que el enfrentamiento se produjo instantes después.”

Registros judiciales indican que enfrenta dos cargos de agresión simple, una tipificación que suele aplicarse en casos de contacto físico no consentido sin el uso de armas. Hasta el momento, representantes del actor no han emitido declaraciones públicas, y las autoridades locales continúan recabando información para determinar las circunstancias exactas del altercado.

Otros escándalos del actor

En 2007 cayó en manos de la policía por allanamiento y vandalismo en Chicago, mientras que en 2014 lo arrestaron durante una función de Cabaret en Broadway por conducta desordenada. Un año antes, en 2013, publicó un cortometraje titulado HowardCantour.com, que resultó ser un plagio de una historieta del dibujante Daniel Clowes.

En 2017 volvieron a arrestarlo en Georgia por intoxicación pública y conducta desordenada, hecho que derivó en una orden judicial para asistir a rehabilitación. Aquella detención fue un punto de quiebre que el propio actor describió tiempo después como uno de los momentos más bajos de su vida.

A esto se suma la demanda presentada por la cantante FKA Twigs, quien lo acusó de comportamiento manipulador y agresión sexual en 2020. El caso llegó a su conclusión fuera de los tribunales a mediados del año pasado, sin revelaciones sobre los términos del acuerdo.

Su relación con Mia Goth

Dentro de este panorama, la relación de Shia LaBeouf con la actriz Mia Goth es otra fuente de atención mediática. La pareja se conoció durante el rodaje de Ninfomanía y contrajo matrimonio en 2016 en una ceremonia poco convencional en Las Vegas. Posteriormente se separaron, volvieron a acercarse y, con el paso del tiempo, anunciaron el nacimiento de su hija. Ambos optaron por mantener buena parte de su vida familiar fuera del foco mediático.

Sin embargo, el pasado de acusaciones y arrestos del actor da pie a cuestionamientos sobre la estabilidad del entorno en el que se desarrolla esa relación. Goth nunca ha realizado declaraciones sobre su esposo, el tema despierta inquietudes sobre el alcance de estos episodios en su vida personal.

Las mejores películas de Shia

LaBeouf construyó una filmografía bastante amplia. Para la mayoría de los mortales, su rostro es sinónimo de la saga Transformers, donde encabezó varias entregas que dominaron la taquilla. Antes de eso, destacó en Paranoia y Control Total.

En el terreno independiente, sorprendió con trabajos como Honey Boy: Un Niño Encantador, proyecto semiautobiográfico que escribió y protagonizó, así como The Peanut Butter Falcon, donde interpretó a un hombre que entabla amistad con un joven con síndrome de Down. También participó en Corazones de Hierro, dirigida por David Ayer, y en la experimental Dulzura Americana.

