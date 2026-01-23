¿Victoria Beckham inició el momento incómodo en la boda de Brooklyn y Nicola Peltz? Dj de la fiesta aclara qué fue lo que pasó

El DJ de la boda describió un ambiente tenso tras y habló del momento más incómodo

El conflicto entre Brooklyn Peltz Beckham y su familia ha sido una sorpresa mediática, y ahora el DJ de su boda reavivó la polémica al hablar sobre uno de los episodios más comentados. El distanciamiento entre el primogénito de los Beckham y sus padres se remontan a la ceremonia celebrada en 2022 en Palm Beach, Florida, cuando se unió a la actriz Nicola Peltz.

También te puede interesar: Nicola Peltz, actriz de ‘Transformers’, y su tormentosa relación con la familia de Brooklyn Beckham

¿Qué ocurrió durante el baile que desató la polémica?

Tony Marnoch, conocido profesionalmente como DJ Fat Tony, aseguró que el ambiente en la recepción se volvió incómodo tras una confusión durante la participación musical de Marc Anthony, quien cantó en vivo durante la celebración. Según relató, el cantante llamó a Brooklyn al escenario y, posteriormente, invitó a “la mujer más bella del salón”, para después mencionar el nombre de Victoria Beckham en lugar del de la novia.

Victoria Beckham y Nicola Peltz (Fotografía: Xavier Collin/Image Press Agency/MEGA)

De acuerdo con Marnoch, el momento tomó por sorpresa a todos. “Toda la situación fue realmente incómoda para todos en la sala”, afirmó. El DJ explicó que Brooklyn esperaba realizar su primer baile con su esposa y que la situación lo dejó “devastado”. Añadió que Nicola Peltz salió del lugar “llorando”, mientras el novio permanecía en el escenario sin saber cómo reaccionar.

También lee: ‘El Gran Diluvio’, ‘El Juego del Calamar’ y otras producciones coreanas que rompieron récords en Netflix

Marnoch también negó versiones exageradas que circularon en redes sociales: “No hubo movimientos provocativos, no hubo trajes de PVC tipo ‘gato negro’, ni ningún tipo de espectáculo al estilo de las Spice Girls”.

Versiones encontradas y un conflicto que va más allá del festejo

El relato del DJ no coincide por completo con otras versiones. British Vogue, que estuvo presente en la boda, sostuvo que el primer baile entre Brooklyn y Nicola ocurrió antes de la presentación de Marc Anthony, y que fue el propio Brooklyn quien invitó después a su madre a subir al escenario. Esta discrepancia ha impedido que exista una versión definitiva sobre el orden exacto de los hechos.

Más allá del detalle cronológico, Marnoch subrayó que el baile representa solo una parte de un problema más amplio dentro de la familia. Señaló que la mañana siguiente, durante el brunch, el ambiente fue aún más tenso porque los invitados comentaban lo ocurrido la noche anterior. En su opinión, la reacción pública de Brooklyn responde a una necesidad de cambiar la narrativa que lo ha acompañado durante años.

“Quería cambiar la narrativa”, dijo, aludiendo a las críticas constantes por ser considerado un nepo baby. Para el DJ, el trasfondo es más profundo: padres que sienten haber perdido a su hijo y un hijo que percibe haberse quedado sin su familia.

¿En qué punto está hoy la carrera de Nicola Peltz?

Mientras el foco mediático se ha concentrado en el conflicto familiar, la trayectoria profesional de Nicola Peltz ha seguido un camino más discreto que en sus primeros años en Hollywood. Tras darse a conocer en proyectos de alto perfil como ‘El último maestro del Aire‘ y ‘Transformers: Age of Extinction‘ y consolidar su imagen televisiva en ‘Bates Motel‘, su presencia en grandes producciones se volvió menos frecuente.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz (imagen: Getty)

En años recientes, Peltz ha optado por papeles más contenidos y por proyectos de menor exposición, como su participación en la serie ‘Welcome to Chippendales‘. Aunque no ha anunciado un retiro formal de la actuación, tampoco ha buscado mantenerse en el centro del sistema de estrellas de Hollywood.

Con una posición económica que le permite elegir con libertad, su carrera parece orientarse hacia trabajos selectivos y un perfil público más controlado, en contraste con la intensa atención mediática que rodea su vida personal desde su matrimonio con Brooklyn Beckham.



Con información de BBC.

No te vayas sin leer: ‘Sin piedad’: Chris Pratt quería que una ‘actriz’ hecha con IA interpretara a Maddox