Nicola Peltz, actriz de ‘Transformers’, y su tormentosa relación con la familia de Brooklyn Beckham

Las familias famosas administran su intimidad como si fuera una marca, hay pleitos que se quedan en una breve nota al pie y otros que terminan convertidos en espectáculo. La tensión alrededor de la actriz Nicola Peltz y la familia de Brooklyn Beckham llevaba tiempo flotando en el aire, alimentada por ausencias y silencios. Ahora […]

Las familias famosas administran su intimidad como si fuera una marca, hay pleitos que se quedan en una breve nota al pie y otros que terminan convertidos en espectáculo. La tensión alrededor de la actriz Nicola Peltz y la familia de Brooklyn Beckham llevaba tiempo flotando en el aire, alimentada por ausencias y silencios. Ahora las redes sociales funcionan como aclaración de algo que explotó hace tiempo.

Durante años, el tema se movió entre rumores y filtraciones, como si de alguna manera el conflicto existiera solo en la mente del público. Pero es de conocimiento común que cuando una dinastía mediática se acostumbra a posar en armonía y sonreír como si nada pasara, cualquier distancia se vuelve visible, y esa visibilidad se cobra el precio al empezar a dictar titulares.

Las revelaciones de Brooklyn Beckham sobre su familia

Brooklyn Beckham dejó perplejas a las redes sociales tras publicar un mensaje largo vía historias de Instagram en el que afirmó que sus padres, David y Victoria Beckham, han intentado “controlar la narrativa” sobre su vida y que han tratado “sin parar” de arruinar su relación con su esposa, Peltz, con quien se casó en 2022. Escribió que guardó silencio durante años y que hizo todo lo posible por mantener el asunto en privado, pero que las cosas se salieron de control.

Nicola Peltz y Brooklyn Beckham (Foto: Getty)

En su declaración, Brooklyn aseguró que no quiere reconciliarse. También negó que su esposa lo controle y planteó que la manipulación y el control viene de otro lado. Describió su relación con sus padres y hermanos como deshonesta, solo sostenida por “interacciones en redes performáticas” y eventos familiares que parecen unión, pero que por dentro no lo representan.

Entérate: ‘Exterminio: El templo de huesos’ | Cillian Murphy habla de su regreso a la franquicia y elogia la actuación de Jack O’Connell

“No quiero reconciliarme con mi familia. No estoy siendo controlado, estoy defendiéndome por primera vez en mi vida. Durante toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas en la prensa sobre nuestra familia. Recientemente, he visto con mis propios ojos hasta dónde son capaces de llegar para colocar innumerables mentiras en los medios, en su mayoría a costa de personas inocentes, con tal de preservar su propia fachada. Pero creo que la verdad siempre sale a la luz.”

La tensa relación de Nicola Peltz con la familia de Brookly

Aunque el mensaje llevaba la firma de Brooklyn, el foco también gira alrededor de Nicola Peltz, actriz conocida por Transformers: La Era de la Extinción, El Último Maestro del Aire y Bates Motel, a quien él describió como alguien que no tiene el respeto de su familia.

“Mi mamá canceló la confección del vestido de novia de Nicola en el último momento, a pesar de lo emocionada que ella estaba por usar su diseño, obligándola a encontrar otro vestido. Semanas antes de nuestro gran día, mis padres intentaron sobornarme para que firmara la cesión de los derechos de mi nombre, lo que me habría afectado a mí, a mi esposa y a nuestros futuros hijos. Insistían en que firmara antes de la fecha de mi boda porque entonces se activarían los términos del acuerdo. Mi negativa afectó el pago y desde entonces nunca me han tratado igual.”

Nicola Peltez como Katara en El Último Maestro del Aire (Foto: IMDb)

También aseguró que, durante la boda, Victoria Beckham “secuestró” el primer baile planeado para él y Nicola. Contó que Marc Anthony lo llamó al escenario para lo que debía ser un momento romántico con su esposa, pero que encontró a su madre esperándolo para bailar con él. Dijo que ella bailó “de manera muy inapropiada” y que fue uno de los instantes más incómodos y humillantes de su vida.

Poder y fortuna de la familia Beckham

El apellido Beckham es una estructura que se sostiene en negocios y una disciplina mediática que ha durado décadas y que amasó una fortuna de aproximadamente 600 millones de dólares. David Beckham pasó de ídolo del futbol a figura mundial, y Victoria Beckham transformó su celebridad en una marca de moda con proyección internacional.

Brooklyn insinuó que su familia prioriza promoción y la aprobación pública por encima de lo demás, y que las relaciones se administran con el mismo cuidado con el que se administra una campaña. Es una acusación dura porque golpea el corazón de la familia perfecta, siempre lista para la foto.

Hasta el momento los representantes de David y Victoria Beckham no en emitido comunicado.

Con información de Variety.

No te pierdas: ¿Quién era Kianna Underwood, la exestrella de Nickelodeon que murió en un accidente vial en Nueva York?