‘Sin piedad’: Chris Pratt quería que una ‘actriz’ hecha con IA interpretara a Maddox

En el mundo distópico de ‘Sin piedad’, una jueza de inteligencia artificial llamada Maddox decide el destino de posibles criminales. Para llevar el concepto de la cinta un paso más allá, Chris Pratt propuso crear a una actriz con IA para darle vida a la antagonista. El papel quedó en manos de Rebecca Ferguson, ya que todo el equipo de producción se opuso a la idea.

En una entrevista reciente, el actor habló sobre su singular propuesta, que generó opiniones divididas entre el equipo creativo de ‘Sin piedad’. Sus declaraciones llegan en medio de un fuerte debate sobre el impacto que la inteligencia artificial tendrá en la industria, y luego de sus comentarios sobre Tilly Norwood.

Entérate: ‘El Gran Diluvio’, ‘El Juego del Calamar’ y otras producciones coreanas que rompieron récords en Netflix

Chris Pratt y su opinión sobre la inteligencia artificial

Hace apenas unos días, Chris Pratt habló sobre la inteligencia artificial y proyectos como Tilly Norwood. Considera que es inevitable que la tecnología cambie y afecte las dinámicas de la industria. Entiende las preocupaciones en torno a su uso en el cine y la televisión; sin embargo, cree que el sector sigue evolucionando como parte de “una revolución intelectual”.

En declaraciones para ‘The Hollywood Reporter’, el actor de ‘Sin piedad’ descartó que la inteligencia artificial represente una amenaza inmediata para su trabajo o la industria. Demostró su desinterés por proyectos como Tilly Norwood, actriz hecha con IA que han generado una oleada de críticas respecto al avance de la tecnología.

Chris Pratt quería a una actriz hecha con IA en ‘Sin piedad’ (Imagen: MGM)

La postura de Pratt es clara en términos creativos: “los grandes cineastas seguirán haciendo grandes películas”. Recalcó que es inevitable que la inteligencia artificial gane terreno, especialmente si algunas de sus herramientas ayuda a reducir los costos y agilizar las producciones. Al final, considera que el factor humano perdurará como la esencia de todo arte.

“Nuestros corazones también se conectan con lo material, y puede que no comprendamos del todo ese sentido, pero está ahí, y sin una verdadera conexión, simplemente no nos sentiremos bien. No nos sentiremos bien. Nos va a faltar algo. Quizás no podamos expresarlo con claridad, pero creo que es el alma humana. Eso me reconforta”.

Te interesa: Showrunner de ‘El Caballero de los Siete Reinos’ justifica el ritmo y la extensión de la serie: ‘Pudimos hacer una adaptación fiel’

‘Sin piedad’, Chris Pratt y su propuesta para usar IA

Algunos de los comentarios de Chris Pratt sobre la inteligencia artificial pueden sonar contradictorios, sobre todo luego de saber que propuso usar la tecnología en ‘Sin piedad’. Sin embargo, el actor dejó claro que se arrepintió de su idea y entendió lo que implicaba. Durante una entrevista con ‘Entertainment Weekly’, aceptó que propuso usar una actriz hecha con IA para el papel de Maddox.

Pratt le presentó la idea a Timur Bekmambetov, director de la cinta, y a otros creativos encartados de la producción, como Charles Roven, Robert Amidon y Majd Nassif. Su idea era simple: usar una inteligencia artificial real para que interpretara al sistema detrás de la jueza de la película, que busca sentenciar a su personaje, el detective Reese Dalton.

“Recuerdo que hablábamos sobre las distintas personas que podrían interpretar a estos personajes, y al principio pensé: ‘¿Y si hacemos que sea una IA, que la jueza sea en realidad una inteligencia artificial y creemos una IA?’. Y todos dijeron: ‘No, no creo que sea buena idea’”.

El papel de Maddox quedó en manos de Rebecca Ferguson (Imagen: MGM)

El actor también llegó a la conclusión de que no era una propuesta valiosa, así que respetó la postura del resto del equipo y se olvidó de la idea. Pese a ello, tuvo otras ocurrencias que desconcertaron al equipo de producción, como hacer que Maddox fuera Oprah.

“Pensé: ‘Sí, no creo que sea buena idea en absoluto’. Así que, en realidad, nunca fue una posibilidad, como tampoco lo es cualquier cosa cuando se piensa en el resultado y las decisiones que se van a tomar. Es un esfuerzo colaborativo. Es una tontería, hubiera sido una tontería. No tenía sentido, y me alegro de que no lo hiciéramos”.

Rebecca Ferguson y el papel de Maddox

A pesar de que Chris Pratt quería a una actriz hecha con IA en ‘Sin piedad’, reconoció que usar esta tecnología habría complicado considerablemente la producción y, además, Rebecca Ferguson habría quedado fuera del proyecto. Al final, la actriz fue la intérprete ideal para el personaje. Pratt alabó el trabajo de Ferguson por la fuerza que le imprimió y por su interpretación, que se acerca a lo artificial.

Los actores colaboraron en los ensayos para delinear el comportamiento de Maddox, una inteligencia artificial fría que poco a poco empieza a mostrar empatía por Reese Dalton. Su meta era “construir un arco narrativo” para el personaje, pero sin traicionar su naturaleza como sistema de inteligencia artificial.

“Es increíble en la película. Al final, la oportunidad de trabajar con Rebecca fue como: ‘Oh, fue perfecto’. Fue una gran elección de reparto, porque es tan impactante, tan hermosa, su rostro es tan simétrico que casi parece una IA”.

Por si te lo perdiste: ‘Wonder Man’ es elogiada por la crítica y descrita como ‘justo lo que necesitamos ahora’