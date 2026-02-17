Salma Hayek dice que su nueva película reivindicará la imagen de México: ‘Es una carta de amor’

La actriz reconoció el apoyo de las autoridades locales durante el rodaje de la cinta

Salma Hayek quiere demostrar que su vínculo con México aún es fuerte. La actriz y productora —oriunda de Coatzacoalcos, Veracruz— visitó recientemente el país para anunciar varias iniciativas que impulsarán la industria cinematográfica local. Junto a la presidenta, Claudia Sheinbaum, también confirmó que trabaja en una nueva película que será “una carta de amor a México”.

La estrella de ‘Son como niños’ y ‘Del Crepúsculo al Amanecer’ considera que hay una idea errónea de México, su industria y su gente en términos de representación. También piensa que es fundamental enaltecer al país y su cultura en el contexto actual, marcado por la polarización política en Estados Unidos, que —a su juicio— influye de manera determinante en la percepción y el discurso sobre México.

Una película para representar a México ante el mundo

Muchos detalles sobre la nueva película de Salma Hayek aún son un misterio. La producción se lleva a cabo en Veracruz, su estado natal, y en diversas locaciones de Quintana Roo, una zona conocida internacionalmente por su riqueza natural y su atractivo turístico. Para la actriz, es importante retratar estos lugares desde su perspectiva particular, pues fueron muy importantes para su formación.

En declaraciones recogidas por ‘EFE’, la estrella de ‘Érase una vez en México’ destacó lo necesario que es cambiar la percepción que se tiene de México en la industria, en clara referencia a los estereotipos que aún encasillan a las actrices y actores latinos. Cree que los mexicanos tienen una mala representación a nivel cultural, por lo que espera que su película sea una lente a una mirada más justa y equitativa.

Salma Hayek hizo un llamado a “tomar el control de la narrativa” para representar realmente lo que es México. Piensa que la industria cinematográfica y la cultura en general “vende” una idea muy equivocada y desdibujada de lo que es el país. Se espera que su película, que aún no tiene nombre, se aleje de los estereotipos y prejuicios que históricamente han marcado la representación de los mexicanos en el cine internacional.

“Este proyecto es sumamente importante en un momento en que estamos siendo atacados moralmente y nuestra imagen se representa de una manera completamente errónea”.

Salma Hayek durante su reciente visita a México (Foto: X)

De acuerdo con algunos reportes, la actriz visitó Veracruz acompañada de Angelina Jolie, por lo que se especula que formará parte del elenco de la nueva película. Hayek aprovechó su paso por México para agradecer todo el apoyo que ha recibido por parte de las autoridades locales para hacer realidad el proyecto.

El apoyo local como pieza clave

Salma Hayek inició un viaje de descubrimiento con su próxima película, un proyecto que —según ha explicado— busca mostrar un México poco visto en la pantalla y destacar su riqueza cultural desde una perspectiva auténtica. Adelantó que ella misma quedó sorprendida con las locaciones de algunas tomas, pues descubrió “joyas que nunca se han visto” y lugares cuya belleza ni siquiera muchos mexicanos conocen.

Explicó que su intención es que esos escenarios impulsen, de manera responsable, la economía local y el turismo, sin que ello implique una explotación desmedida. En declaraciones para ‘Quién’, destacó el talento que participa detrás de cámaras y señaló que el proyecto representa una oportunidad para seguir fortaleciendo la industria cinematográfica nacional.

“Hay muchísimo talento detrás de las cámaras y se va a poder seguir creciendo la industria, va a ser una proyección inmensa artística, cultural y gastronómica”.

La actriz reconoció el apoyo local de las autoridades para su nueva película (Foto: X)

Salma Hayek agradeció el apoyo que recibió por parte de Rocío Nahle y Mara Lezama, gobernadoras de Veracruz y Quintana Roo. Destacó la alegría que sintió al saber que colaboraría con dos mujeres, a pesar de que siempre trata de mantenerse alejada de la política. “Aquí tuve que empezar a infiltrarme un poquito, pues empezando por los estados donde se iba a filmar… ¡Sorpresa!, dos gobernadoras”, afirmó con entusiasmo.

La actriz reconoció la disposición y el trabajo de ambas para hacer posible el rodaje de su nueva película. “Me educaron, las dos me educaron, me guiaron, me enseñaron”, afirmó agradecida. Añadió que anteriores gobiernos no habían sido tan colaborativos, por lo que está satisfecha con que las cosas cambien.

“Todas mujeres, todas mujeres, cada una me elevaba; no nada más cómo me apoyaba, es que me daba esperanza, es que me elevaba, es que me educaba, es que me agarraban de la mano, me abrazaban, me hacían sentir vista, querida. Nunca, a diferencia, perdón, pero a diferencia de otras veces que he tenido medio como roces con gobierno… ‘¿Y qué hay para mí? ¿Y yo que?’”.

Salma Hayek y el respaldo de la presidenta

Luego de su aparición en la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, la actriz recibió múltiples críticas de índole política por resaltar el apoyo que la presidenta dará a la industria cinematográfica de México. La mandataria respaldó a Salma Hayek, pues considera que sus comentarios fueron “una manifestación de defensa de México y del trabajo de artistas mexicanos”, más que una declaración política.

Hayek fue vocera de las reformas que se publicaron esta semana en el Diario Oficial de la Federación. El gobierno otorgó un estímulo fiscal a la producción cinematográfica, y reconoció las industrias creativas como generadoras de empleo e impulsoras de la innovación. La nueva película de Salma Hayek fue posible, en parte, gracias a estos cambios que facilitarán las condiciones para financiar y desarrollar cine.

