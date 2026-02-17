‘Melania’, polémico documental, apunta a millonarias pérdidas tras fuerte caída en taquilla

El documental ‘Melania’, distribuido por Amazon MGM Studios, atraviesa un panorama complicado en salas tras registrar una pronunciada caída en su tercer fin de semana. Luego de un arranque que llamó la atención para el estándar del género, la película ha perdido impulso rápidamente y ahora se perfila a cerrar su corrida teatral con cifras muy por debajo de la inversión reportada para su adquisición y promoción.

¿Qué tan fuerte fue la caída en taquilla?

De acuerdo con datos de IMDbPro citados por medios estadounidenses, el documental sufrió un descenso de 62.3% en su tercer fin de semana, después de haber registrado una baja aún mayor, del 67%, en la semana previa. Con ese comportamiento, el filme apunta a un total aproximado de $15.4 millones en taquilla.

Melania Trump (imagen: Amazon)

La cifra contrasta con su debut cercano a los $7 millones en su primer fin de semana en E.U., que fue presentado como un resultado sólido para un documental político. Sin embargo, la caída sostenida sugiere que el interés inicial no se tradujo en una permanencia fuerte en salas. En términos comparativos, el desempeño resulta modesto frente a producciones de ficción de alto perfil, aunque no inusual para la no ficción, donde el recorrido suele ser más breve.

El contraste con la inversión de Amazon

El problema central no está únicamente en la recaudación, sino en la escala del gasto asociado al proyecto. Diversos reportes indican que Amazon desembolsó $40 millones para adquirir la película y destinó alrededor de $35 millones adicionales en marketing, lo que elevaría la inversión total estimada a unos $75 millones.

Con un acumulado proyectado cercano a los $15 millones en salas, la diferencia entre inversión y retorno teatral es considerable. El documental fue dirigido por Brett Ratner, cineasta que en años recientes ha enfrentado cuestionamientos públicos por sus vínculos con Jeffrey Epstein y por acusaciones de conducta inapropiada.

Aun así, desde el estudio han defendido la estrategia. Kevin Wilson, jefe de distribución de Amazon MGM, afirmó que la “fuerte desempeño en cines” fue “Un primer momento crítico que valida nuestra estrategia de distribución holística, generando conciencia y compromiso, y brinda impulso antes del eventual debut de la película en Prime Video.” En declaraciones previas, también sostuvo que “Juntos, la exhibición en salas y la transmisión representan dos momentos distintos de creación de valor que amplifican el impacto general de la película.”

Streaming, docuserie y la apuesta a largo plazo

Amazon ha dejado claro que la taquilla no es el único parámetro con el que medirá el desempeño de ‘Melania’. El estudio señaló que espera recuperar parte de los costos cuando el documental llegue a Prime Video, a través de publicidad y nuevas suscripciones. Hasta ahora no se ha anunciado una fecha oficial para su estreno en streaming.

Póster de ‘Melania’ (imagen: IMDb)

Durante la premiere en el Kennedy Center, Melania Trump adelantó que se encuentra en producción una docuserie que ampliará el contenido del documental con material inédito. “Todavía lo estamos produciendo y será material completamente nuevo”, declaró entonces, agregando que incluirá escenas que no aparecen en la película.

En ese contexto, la apuesta parece orientarse a una estrategia híbrida donde la exhibición en cines funciona como plataforma de visibilidad antes del lanzamiento en streaming. Sin embargo, mientras la película continúa perdiendo terreno en taquilla, el debate gira en torno a si el rendimiento digital podrá compensar una inversión que, en términos teatrales, apunta a un resultado ampliamente deficitario.

