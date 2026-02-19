Wagner Moura dice que ‘El agente secreto’ retrata el presente de Latinoamérica

La película ‘El agente secreto‘, producción brasileña nominada a cuatro premios Óscar, ha ampliado su alcance más allá del retrato de la dictadura militar en Brasil. En entrevista con La República, el actor Wagner Moura sostuvo que el filme no solo mira al pasado, sino que también dialoga con el presente político y social de la región. La cinta, dirigida por Kleber Mendonça Filho, compite este año en categorías como Mejor Película, Mejor Película Internacional y Mejor Actor.

Ambientada en 1977, durante el régimen militar brasileño, la historia sigue a Marcelo, un hombre común atrapado en una red de vigilancia y persecución. Sin embargo, sus responsables insisten en que el relato no se limita a un ejercicio de memoria histórica.

Wagner Moura en ‘El Agente Secreto’ (imagen: Neon)

¿Por qué la película trasciende el contexto brasileño?

Para Moura, el impacto de ‘El agente secreto’ radica en su dimensión latinoamericana. En la entrevista señaló que el filme “representa a Sudamérica. Hay una latinidad fuerte que une a todos nuestros países”, al subrayar que los ciclos de represión y polarización no son exclusivos de un país. Según explicó, la historia conecta con una experiencia compartida en el continente marcada por golpes de Estado, persecuciones y fracturas sociales.

El director coincidió en que el proyecto nació de una reflexión sobre la repetición de esos ciclos. Señaló que la intención fue explorar cómo las sociedades trabajan con la memoria en contextos atravesados por violencia política. Aunque la trama adopta la forma de un thriller, su estructura incorpora elementos emocionales y simbólicos que apuntan a la discusión sobre la historia reciente de la región.

Moura añadió que la película representa a Sudamérica en un sentido más amplio, destacando una identidad cultural común que atraviesa fronteras nacionales. En su lectura, el filme expresa una “latinidad fuerte” que conecta experiencias históricas similares.

Un protagonista común en medio de la represión

En la cinta, Moura interpreta a Marcelo, un hombre sin aspiraciones heroicas que intenta sobrevivir en un entorno hostil. El actor explicó que el personaje encarna a quienes padecieron la represión sin convertirse en figuras públicas ni líderes políticos. Se trata, dijo, de personas ordinarias perseguidas por su color, sus ideas o su fe.

El regreso del actor al cine en portugués después de doce años también tuvo un componente personal. Moura destacó que filmar en Recife implicó reconectarse con la cultura pernambucana y con una etapa clave de la historia brasileña. Esa dimensión íntima, señaló, influyó en su aproximación al personaje.

Fragmento del póster de ‘El Agente Secreto’ (imagen: IMDb)

Memoria, título y debate público

Mendonça Filho explicó que el título alude a la atmósfera de sospecha propia de los regímenes autoritarios. En ese contexto, sostuvo que cualquiera puede convertirse en objetivo de vigilancia. La película, añadió, fue concebida como un thriller político y emocional que entretiene al tiempo que invita a reflexionar.

Desde su estreno en el Festival de Cannes 2025, la producción ha generado debates dentro y fuera de Brasil. Para sus creadores, la recepción confirma que la historia no pertenece únicamente al pasado. En un momento de polarización política en distintos países de la región, ‘El agente secreto’ se posiciona como una obra que enlaza memoria, identidad y actualidad latinoamericana.

‘El agente secreto’ llegará a los cines de México el 26 de febrero de 2026, distribuida por la plataforma MUBI, unos días antes de la ceremonia de los Óscar 2026.

