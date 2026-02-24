Robert De Niro llama a los estadounidenses a ‘resistir’ a Donald Trump: ‘Tenemos que salvar el país’

El actor Robert De Niro volvió a expresar públicamente su rechazo a Donald Trump durante una reciente aparición en el pódcast The Best People With Nicole Wallace, donde pidió a los estadounidenses “resistir” a la actual administración y afirmó que el país necesita ser salvado. El ganador del Oscar, conocido por su postura crítica hacia Trump, habló en términos duros sobre el rumbo político de Estados Unidos y se mostró visiblemente emocionado al referirse a la necesidad de unidad.

También te puede interesar: Personajes de ‘The Sopranos’ serían simpatizantes de Trump, asegura Michael Imperioli, actor de Christopher Moltisanti

¿Por qué Robert De Niro pide “resistir” a Donald Trump?

Durante la conversación, De Niro calificó la situación actual como alarmante. “La historia es nuestro país, y Trump lo está destruyendo, y quién sabe cuáles son sus razones, pero es enfermizo, es jodido,” afirmó. Y agregó: “Nosotros tenemos que salvar el pais.”

Robert De Niro (imagen: Getty)

El actor también describió a Trump como el “enemigo de este país” y sostuvo que la única vía posible es la acción colectiva. “No nos engañemos. Es así de simple. Todos tenemos que unirnos para sacarlos y retomar el rumbo.”

También lee: Donald Trump celebra que ‘Melania’ logró el mejor estreno para un documental en una década

A lo largo de la entrevista repitió en varias ocasiones la palabra “resistir”, insistiendo en que no existe una solución automática. “La gente tiene que resistir, resistir, resistir, resistir, resistir. Es la única manera. No hay magia,” señaló, advirtiendo que incluso si Trump dejara el cargo por motivos de salud, el movimiento político que lo respalda seguiría presente.

Un llamado a la unidad y un momento emocional

Hacia el final del episodio, la conductora recordó el discurso de aceptación de De Niro en los premios Oscar de 1981 por ‘Toro Salvaje‘, destacando su costumbre de agradecer y reconocer a otros. Al ser cuestionado sobre esa actitud, el actor se mostró conmovido. “Tienes que… tienes que animar a la gente”, dijo con la voz entrecortada. “Tienes que unirlos. Punto. No puedes dividir a la gente. No puedes ganar de esa manera.”

De Niro sostuvo que el país atraviesa un momento en el que, a su juicio, existe un intento de destruir sus bases democráticas. “Es casi como un destino tener esta cosa allí, destruyendo… intentando destruir este país,” afirmó, antes de reiterar que corresponde a la ciudadanía protegerlo.

Activismo político y antecedentes

El actor ha sido una de las figuras de Hollywood más vocales en su oposición a Trump. En octubre de 2025 participó en un video difundido por el grupo activista Indivisible, en el que alentó la asistencia a las protestas No Kings. En ese mensaje evocó la independencia estadounidense y criticó la idea de un liderazgo que, según él, aspire a concentrar el poder.

Donald Trump (Fotografía: AP/Evan Vucci)

“Ahora tenemos un aspirante a rey que quiere arrebatárnoslo: el rey Donald I. ¡Al diablo con eso! Nos alzamos de nuevo, esta vez, alzando la voz sin violencia para declarar: ¡No a los reyes!,” declaró en aquel video.

Las recientes declaraciones en el pódcast refuerzan su postura pública frente a la administración actual. Mientras el debate político continúa polarizado en Estados Unidos, De Niro mantiene su llamado a la resistencia ciudadana y a la defensa de lo que considera los valores fundamentales del país.

Con información de Variety.

No te vayas sin leer: Martin Scorsese asegura que el capitalismo sustituyó al crimen organizado