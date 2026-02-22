Personajes de ‘The Sopranos’ serían simpatizantes de Trump, asegura Michael Imperioli, actor de Christopher Moltisanti

En entrevista reciente, el actor reflexionó sobre el tema migratorio y el contexto político de E.U.

El actor Michael Imperioli, recordado por interpretar a Christopher Moltisanti en la serie de HBO ‘The Sopranos‘, afirmó que muchos de los personajes del icónico drama criminal probablemente apoyarían a Donald Trump si la historia se desarrollara en la actualidad. Aunque Imperioli es conocido por sus posturas demócratas en la vida real, señaló que las inclinaciones políticas de los mafiosos creados por David Chase podrían diferir de las suyas.

¿Por qué Michael Imperioli cree que los personajes apoyarían a Trump?

En entrevista con The Independent, Imperioli reflexionó sobre cómo encajaría la serie en el clima político actual. “El programa trata sobre el sueño americano, especialmente a través de los ojos de los inmigrantes”, explicó. A partir de ese punto, sostuvo que si la serie se produjera hoy, uno de los grandes temas sería el trato hacia los inmigrantes en E.U.

Michael Imperioli como Christopher Moltisanti en ‘Los Soprano’ (imagen: HBO)

Sin embargo, añadió una paradoja: “El hecho es que todos estos personajes son inmigrantes, pero creo que muchos de ellos probablemente serían partidarios de Trump, por extraño que parezca.” El actor planteó que esa contradicción sería central en una versión contemporánea del programa: personajes descendientes de inmigrantes que, pese a su origen, podrían respaldar políticas restrictivas.

Imperioli recordó además que cuando los italianos llegaron a Estados Unidos, muchos lo hicieron sin documentos. “El hecho es que todos estos personajes son inmigrantes, pero creo que muchos de ellos probablemente serían partidarios de Trump, por extraño que parezca”, dijo, subrayando la tensión histórica que podría explorarse en un nuevo enfoque de la historia.

Lo que ya había dicho David Chase sobre Trump

El creador de la serie, David Chase, también se ha pronunciado en el pasado sobre cómo reaccionarían los personajes ante la política contemporánea. En 2019, declaró al New York Times que A.J. Soprano, interpretado por Robert Iler, probablemente encajaría bien en la administración Trump. “Podría ser el nuevo jefe de gabinete”, comentó entonces. “Sería muy amigo de Stephen Miller, lo sé.”

En contraste, Chase se mostró más escéptico sobre la postura que tendría Tony Soprano, personaje interpretado por James Gandolfini. “Él pensaría que el tipo estaba lleno de [censurado]”, afirmó. Y agregó que, más allá de evaluar si sería un buen presidente o no, Tony probablemente lo consideraría “de poca monta, en términos de sus mentiras y presentación.”

El activismo político de Imperioli y el legado de la serie

Imperioli ha manifestado en diversas ocasiones sus posturas políticas de manera abierta. Durante la campaña presidencial de 2020 recurrió al universo de ‘The Sopranos’ para compartir publicaciones en Instagram en respaldo a Joe Biden. En una de esas intervenciones utilizó un tono satírico, imaginando una escena en el club Bada Bing para criticar al entonces presidente y cerrar con un llamado al voto demócrata.

Michael Imperioli (Imagen: Getty)

Más adelante, explicó a Vanity Fair que aquellas publicaciones tenían una intención humorística y que no buscaban presentar a los personajes de la serie como militantes de un partido en particular, sino jugar con el imaginario de la ficción en el contexto político del momento.

En la entrevista con The Independent, el actor también recordó que antes del fallecimiento de James Gandolfini en 2013 hubo conversaciones sobre un posible regreso al universo de la serie, incluida la idea de desarrollar una precuela con los miembros originales del elenco. Sin embargo, el proyecto no llegó a concretarse.

A más de veinte años de su estreno, ‘The Sopranos’ sigue siendo referencia obligada en discusiones sobre identidad cultural, migración y política en Estados Unidos, asuntos que, a juicio de Imperioli, adquirirían matices distintos si la historia se produjera en el escenario político actual.

