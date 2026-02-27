Es oficial: Netflix cancela su trato con Warner Bros. Discovery luego de que Paramount presentara una oferta superior

Aunque Netflix tenía 4 días hábiles para presentar una oferta superior, Ted Sarandos y los suyos abandonan la nave

Pues tal parece que se acabó. Lo que pensamos que se resolvería en cuatro días, llega a su punto cumbre el día de hoy. Paramount elevó su oferta de compra ante Warner Bros. Discovery y ahora Netflix decide abandonar la transacción. El gigante rojo del streaming se niega a ofrecer más dinero y coloca el punto final a una puja que llevaba meses gestándose en las oficinas más cuadradas de todo Hollywood.

La batalla por Warner llegó a su desenlace con un giro que reconfigura el mapa del entretenimiento global. La operación parecía un duelo de estrategias subían como si fueran parte de una subasta pública. La tensión afectó a los accionistas, estudios, sindicatos y reguladores por igual. El tablero se movió varias veces, pero la decisión final llegó después de que el Consejo de WBD evaluara una propuesta revisada que alteró el equilibrio del proceso.

Paramount Skydance mejoró su oferta

El movimiento decisivo vino de Paramount Skydance. La compañía elevó su propuesta para adquirir la totalidad de WBD a 31 dólares por acción en efectivo, lo cual superó tanto su oferta previa de 30 dólares como el acuerdo existente con Netflix, que contemplaba 27.75 dólares por acción por las divisiones de estudio y streaming.

Ted Sarandos, co-CEO de Netflix, no seguirá adelante con el acuerdo con Warner (Foto: Getty)

El Consejo de WBD comunicó hoy que consideraba la nueva propuesta de Paramount como “superior” a la de Netflix, lo que activó el mecanismo contractual que otorgaba a la plataforma cuatro días hábiles para igualar o mejorar los términos.

Entérate: Estudio revela que las generaciones Z y Alpha ya no quieren héroes de acción tipo ‘Rambo’

Además del incremento por acción, Paramount se comprometió a pagar la penalización de 2.8 mil millones de dólares que WBD debía a Netflix en caso de cancelar el acuerdo previo. También ofreció una cláusula de 7 mil millones de dólares si la fusión no obtiene aprobación regulatoria. Con esa estructura, la oferta elevó el precio y redujo la incertidumbre financiera para el Consejo de Warner.

Netflix cancela el trato

Aunque Netflix tenía la opción de responder, eligió no hacerlo. En un comunicado firmado por sus co-CEOs, Ted Sarandos y Greg Peters, la compañía confirmó su retiro del proceso.

“La transacción que negociamos habría creado valor para los accionistas con una vía clara hacia la aprobación regulatoria”, señalaron. Acto seguido, explicaron la decisión: “Sin embargo, siempre hemos sido disciplinados y, al precio requerido para igualar la última oferta de Paramount Skydance, el acuerdo ya no resulta financieramente atractivo, por lo que declinamos igualar la oferta de Paramount Skydance”.

En otra declaración previa, sostuvo que el periodo de siete días concedido a WBD para reabrir conversaciones con Paramount buscaba dar “completa seguridad y certeza” a los accionistas. Con esta decisión, las acciones de Netflix subieron alrededor de 10% en operaciones posteriores al cierre, mientras que Paramount avanzó 5%. En contraste, los títulos de Warner Bros. Discovery registraron una ligera caída.

David Ellison, CEO de Paramount Skydance, es el gran triunfador de la contienda (Foto: THR)

Con su salida, Netflix establece que el acuerdo era deseable bajo ciertas condiciones, pero no imprescindible:

“Creemos que habríamos sido buenos custodios de las marcas icónicas de Warner Bros. y que nuestro acuerdo habría fortalecido la industria del entretenimiento, además de preservar y crear más empleos de producción en Estados Unidos. Pero esta transacción siempre fue un “sería bueno tenerla” al precio adecuado, no un “imprescindible” a cualquier precio.”

David Zaslav reacciona

El CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, emitió un comunicado sobre el fin de la puja.

“Estamos entusiasmados con el potencial de una combinación entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery y no vemos la hora de comenzar a trabajar juntos contando las historias que mueven al mundo. Netflix es una gran empresa y Ted Sarandos, Greg Peters y Spencer Neumann son socios extraordinarios. Les deseamos lo mejor en el futuro.”

Todo lo que Paramount se echará al bolsillo

Si la operación supera los filtros regulatorios, Paramount Skydance se quedará con un conglomerado repleto de marcas históricas y derechos cinematográficos de enorme peso cultural. La propuesta contempla la adquisición total de WBD, incluidos activos de televisión tradicional como CNN, TNT y TBS.

También integraría al portafolio propiedades de HBO y HBO Max, DC Studios, Cartoon Network, Adult Swim y TCM, junto con la infraestructura de estudio que ha producido franquicias durante décadas.

En el terreno cinematográfico, el impacto es igual de amplio. Bajo el mismo paraguas quedarían sagas como Harry Potter, DC, El Señor de los Anillos en su faceta de distribución, Dune 3 en ese mismo rubro, así como universos como Looney Tunes, Gremlins, Beetlejuice, Mortal Kombat y El Conjuro.

Con información de CNBC y The Wrap.

No te pierdas: Mark Ruffalo cuestiona a James Cameron por apoyar a Paramount en la disputa por Warner