Estudio revela que las generaciones Z y Alpha ya no quieren héroes de acción tipo ‘Rambo’

Un nuevo estudio académico sugiere que los modelos clásicos del cine de acción, basados en figuras solitarias y emocionalmente herméticas, podrían estar perdiendo atractivo entre el público más joven. La investigación, realizada en Estados Unidos, apunta a que las generaciones Z y Alpha prefieren representaciones masculinas más vulnerables y conectadas emocionalmente, alejadas del arquetipo que durante décadas dominó Hollywood.

¿Qué dice exactamente el estudio?

El análisis fue realizado por el Center for Scholars & Storytellers (CSS) de la UCLA como parte de su informe titulado “Evolving Masculinity” (Masculinidad en Evolución). La encuesta incluyó a 1,500 participantes de entre 10 y 24 años (preadolescentes, adolescentes y adultos jóvenes).

Sylvester Stallone en ‘Rambo’ (2008) (Lionsgate Films)

De acuerdo con los resultados, los encuestados quieren ver en televisión y cine a niños y hombres “alejándose del aislamiento y otros estereotipos masculinos” y “hacia la vulnerabilidad y la conexión”. Es decir, personajes masculinos que se alejen del aislamiento y de los estereotipos tradicionales, y que se acerquen más a la vulnerabilidad y la conexión emocional.

Entre los datos destacados, 46% de los participantes expresó interés en contenidos que muestren a “Hombres que piden ayuda, incluso con su salud mental”. Asimismo, los más jóvenes señalaron que desean ver padres en pantalla “mostrando amor a los niños” y “disfrutando ser padres”.

La investigación fue encabezada por Yalda T. Uhls, fundadora y directora ejecutiva del centro, quien concluyó que los jóvenes “Piden que se reimagine cómo los hombres se manifiestan en la vida de los demás”.

Del soldado invencible al padre presente

Durante décadas, figuras como John Rambo, protagonista de ‘Rambo: First Blood Part II’, consolidaron el modelo del héroe solitario: fuerte, autosuficiente y poco expresivo. Ese arquetipo, replicado en numerosas franquicias de acción, se convirtió en referente de masculinidad en la cultura popular.

Sin embargo, el estudio sugiere que ese tipo de personaje ya no conecta de la misma manera con las audiencias más jóvenes. Uhls señaló a The Hollywood Reporter: “No hay suficientes matices ni autenticidad en la forma en que estos hombres muestran toda su gama de emociones. Los jóvenes se burlarán de ello o lo rechazarán.”

Como ejemplos positivos, el equipo del CSS mencionó las series ‘Heated Rivalry‘ y ‘The Pitt‘, así como al personaje Bandit de ‘Bluey‘, considerado un modelo de paternidad contemporánea.

En contraste, figuras como Dominic Toretto, interpretado por Vin Diesel, fueron señaladas como ejemplos de representaciones con menor matiz emocional.

Dominic Toretto es uno de los personajes que representan al héroe de acción que las nuevas generaciones ya no quieren ver en pantalla.

¿Cambio cultural o ajuste narrativo?

Las conclusiones del estudio apuntan a una transformación en las expectativas culturales sobre la masculinidad en pantalla. Para las generaciones que crecieron en un entorno marcado por conversaciones abiertas sobre salud mental y vínculos afectivos, la dureza emocional ya no parece suficiente como rasgo definitorio de un protagonista.

No se trata necesariamente de abandonar el cine de acción, sino de incorporar mayor complejidad emocional a los personajes masculinos. Según el CSS, el mensaje de la audiencia fue consistente, sin importar si se trataba de un padre, mentor, entrenador o maestro.

El debate ahora recae en la industria: si estos hallazgos influirán en las grandes producciones comerciales o si coexistirán distintos modelos de héroe en función del público al que se dirijan.

Con información de THR.

