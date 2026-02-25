¿Hasta dónde puede subir Netflix su oferta por Warner Bros.? Analistas responden

Expertos señalan que Netflix tiene capacidad para ir más allá de los 30 dólares por acción

La batalla por el control de Warner Bros. Discovery ha dejado de ser solo un enfrentamiento entre ejecutivos y figuras de Hollywood para convertirse en un cálculo frío en Wall Street. Con Netflix compitiendo contra Paramount por el histórico estudio, analistas financieros evalúan no solo si la compañía puede elevar su oferta, sino si realmente le conviene hacerlo.

¿Tiene Netflix margen financiero para subir más?

Para varios expertos, la respuesta es clara: sí puede. El analista Laurent Yoon, de Bernstein, señaló que Netflix “tiene la capacidad de balance y el crecimiento del flujo de caja libre para llegar hasta los 30 dólares si así lo decide, pero eso no significa que deba hacerlo.”

Logo de Warner Bros. Discovery (imagen: Reuters)

Según su análisis, incluso un precio superior a 30 dólares por acción no comprometería de forma crítica la estructura financiera de la empresa. En referencia al impacto en el apalancamiento, explicó que “Un precio superior a 30 dólares por acción impulsaría el apalancamiento de Netflix al rango medio de 3x en el EBITDA [Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización] de 2027, pero caería por debajo de 3x en el EBITDA de 2028.”

Además, indicó que no cree que la operación ponga en riesgo la calificación crediticia de grado de inversión de la compañía. “No creemos que la transacción ponga en peligro la calificación de grado de inversión de Netflix,” escribió.

¿El verdadero límite es estratégico y no financiero?

Aunque el balance permitiría una oferta más alta, Yoon advirtió que “En última instancia, las decisiones las toman las personas, no las hojas de cálculo.” Subrayó que Netflix ha construido una reputación de disciplina en asignación de capital y que elevar demasiado el precio podría contradecir esa narrativa.

Robert Fishman, de MoffettNathanson, planteó otro ángulo: “Al analizar las matemáticas del acuerdo con Netflix, nuestro escenario base no prevé una acumulación más allá de los 30 dólares por acción.” Añadió que “Más allá de los 30 dólares por acción… el acuerdo comenzaría a ser modestamente dilutivo para las ganancias por acción de 2028.”

Es decir, más allá de cierto punto, el beneficio financiero podría diluirse, afectando las ganancias futuras por acción.

¿Y si Netflix decide retirarse?

Algunos analistas sostienen que abandonar la operación no sería necesariamente negativo. Fishman señaló que, incluso sin Warner, los motores principales de Netflix (crecimiento de suscriptores, publicidad y capacidad de fijación de precios) podrían reconstruir la confianza de los inversionistas.

Ted Sarandos (Getty images)

Por su parte, Richard Greenfield, de LightShed Partners, sugirió que Paramount podría optar por dejar que Netflix gane y esperar un posible bloqueo regulatorio. “Paramount parece estar 100 por ciento seguro de que el acuerdo WBD/Netflix será bloqueado por los reguladores en los EE. UU. y en todos los territorios importantes del mundo,” escribió.

En ese escenario, activos como el estudio Warner o HBO podrían volver al mercado bajo condiciones distintas.

Mientras la junta de Warner Bros. Discovery revisa las ofertas y los inversionistas siguen de cerca la evolución del precio de la acción, la pregunta central no es solo cuánto puede pagar Netflix, sino cuánto está dispuesta a pagar sin alterar su estrategia de largo plazo.

Con información de THR.

