¿Más películas con menos empleados? Paramount revela sus ambiciones con Warner pero los expertos advierten cautela

La salida de Netflix de la batalla por Warner Bros. Discovery dejó a Paramount como el comprador mejor posicionado para quedarse con el conglomerado. Para los dueños de salas de cine, la noticia no necesariamente significa tranquilidad. Aunque la empresa encabezada por David Ellison ha prometido reforzar el compromiso con los estrenos en cines, analistas y ejecutivos del sector advierten que el panorama es más complejo de lo que parece.

¿Puede Paramount lanzar más de 30 películas al año?

Ellison ha señalado que la compañía combinada podría estrenar más de 30 películas anuales en cines, posicionándose como defensora del modelo teatral. En teoría, ese volumen sería una señal positiva para una industria que aún no recupera los niveles de taquilla previos a la pandemia y las huelgas de 2023, con ingresos domésticos todavía alrededor de 20% por debajo de la etapa pre-COVID.

Sin embargo, varios expertos dudan de la viabilidad de esa cifra. Para contextualizar, en 2025 Universal lideró con 20 películas (incluyendo su división independiente), Disney lanzó 16 y Sony 13. Ese mismo año, Warner Bros. presentó 11 títulos y Paramount nueve. La idea de duplicar o triplicar el volumen bajo una estructura fusionada genera interrogantes logísticos y financieros.

“Si cualquier estudio pudiera lanzar más de 15 lanzamientos amplios por año (un poco más de uno por mes) y tener éxito, lo haría,” dijo David A. Gross, de Franchise Entertainment Research. Añadió que “30 lanzamientos amplios es extremadamente poco realista.”

¿Cómo impactan los recortes prometidos?

Paramount también busca hasta 6 mil millones de dólares en ahorros mediante la eliminación de “operaciones duplicadas”. En el ámbito cinematográfico, eso implicaría consolidar áreas como marketing y distribución. Para algunos analistas, ahí surge la contradicción: aumentar producción mientras se reducen estructuras.

“Paramount no podrá permitirse estrenar tantas películas si recortan áreas duplicadas,” señaló un consultor de exhibición. “Es posible sacar 30 películas, pero no se puede hacer con menos gente.”

La experiencia reciente de la industria alimenta las dudas. Tras la compra de 20th Century Fox por parte de The Walt Disney Company en 2019, el número de lanzamientos de esa división se redujo significativamente en los años posteriores, un antecedente que los exhibidores no olvidan.

¿Realmente se salvarán los cines?

Para algunos operadores de salas, la discusión no se trata de elegir entre una opción ideal, sino de asumir que cualquier consolidación implica riesgos. “Es un caso de elegir tu veneno,” resumió un consultor del sector. El temor es que, independientemente del comprador, una mayor concentración reduzca la competencia y el número de grandes estrenos.

Cinema United, organización que representa a los exhibidores, advirtió que la combinación de Paramount y Warner podría concentrar hasta 40% de la taquilla doméstica anual en un solo estudio. Aun así, algunos operadores ven una ligera ventaja en que Paramount ya tenga infraestructura enfocada en el modelo teatral.

“Dada su historia, Paramount tiene la ventaja porque siempre ha estado haciendo cine,” señaló Chris Randleman, de Flix Brewhouse. “Queremos que la comunidad creativa cuente con un fuerte apoyo. Necesitamos un ecosistema sólido en la industria teatral. Esperamos que cumplan su palabra.”

La revisión regulatoria del acuerdo podría prolongarse durante meses. Mientras tanto, la promesa de más películas en cines convive con un escepticismo evidente sobre si esa ambición podrá sostenerse en un contexto de recortes y consolidación.

Con información de Variety.