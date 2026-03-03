CEO de Paramount habla de su visión para Warner Bros.: ‘Esto es sobre reinventar el negocio’

El CEO de Paramount, David Ellison, reveló su visión para la fusión con Warner Bros. Discovery, asegurando que no se trata simplemente de una consolidación, sino de una revolución para la industria La compra de Warner por Paramount, que alcanzará los 110 mil millones de dólares, traerá consigo una reconfiguración significativa en la forma en que se producen, distribuyen y consumen los contenidos. Ellison hizo esta declaración en su primera conferencia con Wall Street, donde destacó la manera en que el nuevo gigante mediático cambiará el panorama de Hollywood y los servicios de streaming.

¿Cuál es la visión de David Ellison para el futuro del entretenimiento?

Ellison subrayó que el acuerdo no es solo una estrategia para unir dos grandes empresas, sino para reinventar el negocio del entretenimiento. Según el CEO de Paramount, la combinación de los estudios más emblemáticos, las plataformas de streaming y los canales de televisión creará un imperio mediático más robusto y moderno.

El CEO de Paramount, David Ellison, en el centro, con Andy Gordon, a la izquierda, y Josh Greenstein, segundo desde la izquierda (imagen: Paramount)

“Al unir las plataformas de streaming complementarias de nuestros icónicos estudios con presencia global, nuestras redes de cable y lineales y nuestra IP de clase mundial, tenemos la oportunidad de ayudar a dar forma al futuro y construir una empresa de medios y entretenimiento de próxima generación,” dijo Ellison, y enfatizó que la fusión tiene como objetivo expandir el alcance y mejorar la capacidad para crear historias y experiencias que cautiven a la audiencia global.

Este enfoque busca poner a Paramount en la vanguardia de la evolución mediática, para aprovechar la complementariedad de sus plataformas y recursos para construir un ecosistema único y competitivo.

¿Qué pasará con las plataformas de streaming?

Una de las grandes noticias que Ellison presentó fue la fusión de HBO Max y Paramount+ en una única plataforma de streaming. Esto dará lugar a una oferta más sólida y consolidada para competir en el mercado global, con un catálogo ampliado y una mayor capacidad de atracción para suscriptores.

El CEO de Paramount también aseguró que esta fusión no afectará la independencia de HBO como plataforma, una de las joyas de Warner Bros. Discovery. Ellison destacó que HBO continuará teniendo los recursos y la autonomía para producir contenido de alta calidad, y prometió que no disminuirá el apoyo a sus equipos creativos. Además, recalcó que, pese a la consolidación, Paramount seguiría invirtiendo en el desarrollo de contenido de terceros, lo que les permitirá diversificar aún más sus ofertas.

“No se trata de consolidar, sino de reinventar el negocio. Queremos ampliar nuestro alcance y mejorar nuestra capacidad para crear las historias y experiencias más atractivas del mundo. Estamos sumamente entusiasmados con esta transacción, que acelerará esa ambición.”

Compromiso con el cine y las ventanas teatrales

En relación con la exhibición de películas en cines, Ellison fue claro en su compromiso con el modelo tradicional. El CEO de Paramount afirmó que las franquicias y las grandes propiedades intelectuales seguirán siendo lanzadas en salas de cine, con una ventana mínima de 45 días antes de que las películas lleguen a plataformas de video bajo demanda premium (PVOD).

“Las franquicias y grandes piezas de propiedad intelectual se lanzan en los cines, punto,” dijo Ellison. El ejecutivo aún cree en el poder de los cines para crear una conexión emocional duradera con el público y permitir la creación de propiedades intelectuales fuertes a largo plazo.

El compromiso de mantener una ventana teatral extendida fue bien recibido por los exhibidores, quienes han estado preocupados por la posibilidad de que los estudios de streaming recorten cada vez más el tiempo que las películas pasan exclusivamente en cines.

Tanque de agua de Warner Bros. (imagen: AP)

El futuro financiero: ¿recortes y deuda?

A pesar de las promesas de inversión y apoyo a la producción, la fusión no está exenta de retos financieros. Ellison confirmó que la compañía asumirá una deuda significativa, estimada en alrededor de 79 mil millones de dólares. Sin embargo, el objetivo es obtener 6 mil millones de dólares en ahorros gracias a la integración de operaciones y la eliminación de redundancias, lo que inevitablemente traerá consigo recortes de personal.

Ellison destacó que no se planean recortes en la producción, pero algunos analistas señalan que la fusión podría reducir la cantidad de empleados en departamentos como marketing, distribución y otros roles corporativos, y que eso podría generar un impacto en la industria.

Con información de The Hollywood Reporter.

