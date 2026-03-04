Jamie Lee Curtis teme por la fusión entre Warner y Paramount: ‘¿Recibiremos contenido basado en la visión política de un empresario?’

La industria del entretenimiento atraviesa un momento en el que mapa corporativo se reconfigura a la velocidad de la luz, más rápido que las películas que produce. La adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance, valuada en cerca de 110 mil millones de dólares, ha provocado todo tipo de comentarios sobre el futuro de uno de los catálogos más importantes de Hollywood. Ahora Jamie Lee Curtis se une al debate.

Lo que está pasando entre Paramount y Warner

La operación que podría unir a Paramount Skydance con Warner Bros. Discovery se convirtió en uno de los procesos de negociación más comentados de los últimos meses. El acuerdo plantea que Paramount tome el control de la compañía que alberga grandes estudios históricos, cadenas de televisión, algunas de las franquicias más reconocidas del mundo y una enorme deuda que solventará sin problema.

Antes de que Paramount emergiera como el comprador más fuerte, Netflix había mostrado interés en adquirir parte de los activos de Warner. Sin embargo, la plataforma de streaming optó por retirarse cuando supo que la nueva oferta superaba ampliamente su propuesta original.

La negociación tomó un giro inesperado cuando Paramount ofreció pagar 31 dólares por acción para adquirir la empresa completa. Ese movimiento alteró el equilibrio de la operación y terminó por cerrar la puerta a la participación de Netflix.

Ted Sarandos, director ejecutivo de la plataforma, explicó posteriormente por qué decidieron abandonar el proceso. “Teníamos un margen muy estrecho de lo que estábamos dispuestos a pagar e hicimos esa oferta cuando cerramos este acuerdo”. Agregó que supieron con rapidez cuál sería su decisión cuando apareció una propuesta superior.

Jamie Lee Curtis opina

El acuerdo sigue provocando comentarios dentro de la industria, y una de las voces más recientes en pronunciarse fue la de Jamie Lee Curtis. La actriz habló sobre el tema para Variety durante la premiere en Nueva York de su próxima serie Scarpetta, producción de Amazon Prime Video.

La actriz de 67 años reconoció que no conoce todos los detalles financieros de la operación, pero planteó una inquietud sobre cómo funcionan las decisiones dentro de conglomerados mediáticos de gran escala. Según explicó, las fusiones de este tamaño abren preguntas sobre quién determina finalmente qué historias llegan al público.

¿Y quién toma las decisiones dentro de la empresa? No es una democracia. Está dirigida por empresarios. Cualquier consolidación siempre va a plantear preguntas sobre cuánto poder tendrá esa única gran empresa para decidir lo que vemos y escuchamos… ¿Ahora vamos a recibir contenido basado en la visión política y creativa de ese empresario? ¿O el arte aún puede existir dentro de ese marco?

Qué le espera a Hollywood tras la fusión de Warner y Paramount

Si la operación logra superar los procesos regulatorios necesarios, el nuevo conglomerado resultante concentraría un volumen gigantesco de propiedades intelectuales y estudios de producción . En términos industriales, se trataría de una reorganización de gran escala dentro de un mercado ya muy sacudido por el auge del streaming.

El desafío principal consistirá en integrar estructuras empresariales que ya cargan con transformaciones recientes. Warner Bros., por ejemplo, ha cambiado de dueño varias veces en pocos años, pasando de Time Warner a AT&T y posteriormente a la fusión con Discovery.

Paramount, por su parte, enfrenta el reto de haces más relevante su presencia en el streaming mientras mantiene operaciones tradicionales de televisión y cine. La eventual unión de ambas compañías podría crear un competidor más robusto frente a otros grandes como Disney y Netflix, aunque también implicaría ajustes internos considerables.

Una de las mayores preocupaciones es qué tipo de discursos manejarán las nuevas producciones de la fusión, qué historias se contarán o no, o si padecerán algún tipo de censura o mayor libertad creativa. Parece que 2026 será el escenario sobre el que veremos cómo se desarrollan las siguientes etapas de la fusión.

