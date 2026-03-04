CEO de Warner Bros. Discovery y otros ejecutivos venden acciones por 114 millones tras acuerdo con Paramount Skydance

Fue la semana pasada cuando Warner cerró el trato que cambiará para siempre la industria del entretenimiento

El turbulento proceso de venta de Warner Bros. Discovery dejó al descubierto uno de los episodios corporativos más intensos que ha vivido Hollywood en los últimos años. Durante meses, la empresa estuvo en el centro de negociaciones que involucraron a algunos de los nombres más poderosos de la industria del entretenimiento. Ahora los ejecutivos del conglomerado sorprenden con un nuevo movimiento financiero.

Las discusiones sobre el destino de Warner, propietario de estudios históricos y franquicias globales que son el consuelo de millones, se desarrollaron en un clima de competencia entre gigantes del streaming y viejos imperios que buscaban reposicionarse en este mercado cada vez más desunido y competitivo. El futuro mapa del entretenimiento será muy distinto a lo que reconocemos hoy.

Cómo Paramount Skydance derrotó a Netflix en la carrera por Warner Bros. Discovery

Durante buena parte del último año, Warner Bros. Discovery estuvo involucrada en una cadena de tratos que comenzó con un plan interno para dividir la empresa en dos entidades distintas. Aquella propuesta quiso reorganizar su negocio al separar activos de televisión por cable de otras operaciones vinculadas con estudios y streaming.

David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery (Foto: X)

La situación cambió cuando Paramount Skydance, encabezada por David Ellison, manifestó interés en adquirir la compañía. Ese acercamiento desencadenó un proceso competitivo que atrajo también la atención de Netflix y NBCUniversal.

No te pierdas: CEO de Paramount habla de su visión para Warner Bros.: ‘Esto es sobre reinventar el negocio’

El momento decisivo llegó cuando Paramount presentó una propuesta que ofrecía pagar 31 dólares por acción para adquirir toda la empresa. Netflix, que buscaba principalmente los estudios y la plataforma de streaming, había planteado una oferta menor, cercana a los 27.75 dólares por acción.

El director ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, decidió no continuar la competencia cuando le quedó claro que igualar la propuesta implicaría elevar considerablemente el precio del acuerdo, algo que no le resultó atractivo en un nivel financiero.

La decisión dejó el camino libre para que Paramount Skydance avanzara hacia un acuerdo valuado en alrededor de 111 mil millones de dólares, una cifra que abarca el valor total de la empresa y sus obligaciones financieras.

David Zaslav y otros ejecutivos venden sus acciones

Tras meses en los que la empresa estuvo inmersa en negociaciones, finalmente se abrió una breve ventana que permitió a los ejecutivos vender acciones de la compañía. Este tipo de operaciones solo puede realizarse después de que las empresas públicas reportan resultados financieros, con el fin de evitar acusaciones de uso de información delicada.

Según documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, el director ejecutivo David Zaslav registró la venta de más de cuatro millones de acciones de Warner Bros. Discovery, una operación valuada en poco más de 114 millones de dólares. Otros ejecutivos poderosos también se unieron a Zaslav.

Se calcula que Zaslav podría percibir más de 600 millones de dólares por sus acciones cuando se complete la transacción.

Por qué este movimiento es sorpresivo

David Ellison, CEO de Paramount Skydance (Foto: X)

El momento en que se realizaron estas ventas toma lugar justo cuando la empresa atraviesa una transformación completa. Durante meses, los ejecutivos no habían tenido la posibilidad de vender acciones debido al proceso de negociación y a la falta de periodos autorizados para hacerlo.

Desde el anuncio de la posible división de la empresa en junio pasado hasta la reciente batalla de ofertas entre compañías interesadas, Warner Bros. Discovery permaneció en una especie de limbo corporativo. La apertura de este periodo permitió que varios directivos aprovecharan el aumento del precio de las acciones. Hace un año, los títulos de la empresa cotizaban alrededor de 11 dólares por unidad. La propuesta de Paramount, con un precio de 31 dólares por acción, elevó el valor de esas participaciones. (¡$$$!)

Qué pasará con la industria de entretenimiento

Si el acuerdo entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery supera el escrutinio regulatorio, el resultado sería una de las fusiones empresariales más grandes en la historia del entretenimiento. La nueva estructura uniría estudios, redes de televisión, plataformas de streaming, franquicia y hasta talentos bajo un mismo conglomerado que competiría con gigantes como Disney y Netflix.

Al mismo tiempo, la integración entre los estudios de Paramount y Warner Bros. genera malestar dentro de la industria cinematográfica. La unión reduciría el número de grandes compradores de proyectos en Hollywood, lo que podría alterar el equilibrio de poder entre estudios y creadores para siempre.

Con información de The Hollywood Reporter.

Entérate: ‘Game of Thrones’: De que tratará la nueva película escrita por el guionista de ‘Andor’