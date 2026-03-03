‘Game of Thrones’: De que tratará la nueva película escrita por el guionista de ‘Andor’

Lo que muchos fans estaban esperando se harán realidad pronto. El día de hoy, The Hollywood Reporter informó que una película de Game of Thrones está en desarrollo bajo el estandarte de Warner Bros. El mundo de Westeros llegará a la pantalla grande con una historia bastante especial, un relato amado por incontables fans de la obra de George R.R. Martin.

De acuerdo con el nuevo informe, la película de Game of Thrones tendrá como guionista a Beau Willimon, conocido por su trabajo en House of Cards de Netflix y Andor de Disney+, la ovacionada producción para el universo de Star Wars que impresionó incluso a aquellos que no son fans de la galaxia lejana.

¿De qué tratará la nueva película de Game of Thrones?

El público lector de Martin, así como los fans de Game of Thrones, La Casa del Dragón y El Caballero de los Siete Reinos, quedarán complacidos al saber que la nueva película tendrá como protagonista a Aegon El Conquistador. Así es, hablamos del primer rey Targaryen en Westeros, ese que con la ayuda de sus hermanas y sus dragones se hizo con el poder total del continente.

Emilia Clarke como Daenerys Targaryen en Game of Thrones (Foto: HBO)

Aegon es uno de los personajes más importantes en el lore de George R.R. Martin. Estamos hablando del Targaryen que comenzó con la gran dinastía en Poniente, la misma que nos traería a otras grandes figuras como Rhaenyra, Egg y, claro, Daenerys Targaryen, la reina dragón y rompedora de cadenas.

La conquista ejercida por Aegon sobre su dragón, el poderoso y temible Balerion “Terror Negro”, y por sus hermanas, Visenya y Rhaenys, es un relato lleno de épica y momentos grandiosos. Llevarla a la pantalla grande no será tarea fácil, pero tal parece que Warner ya tiene un plan bien trazado para el proyecto.

The Hollywood Reporter informó que la película será gigantesca. De hecho, Warner tiene en mente aplicar una escala similar al visto en las películas de Dune. Las adaptaciones de Denis Villeneuve fueron un éxito durante sus respectivos tiempos de estreno y establecieron una nueva medidas para los largometrajes de ambición mayor. Lo nuevo de Game of Thrones aspira directamente hacia aquellos lares.

El largo camino de Game of Thrones

Las adaptaciones de Canción de Hielo y Fuego comenzaron hace algunos años en HBO y desde entonces no han parado. Las ocho temporadas de la serie madre fue un camino en descenso que hirió para siempre a no pocos fans. Con La Casa del Dragón las cosas despegaron fuerte, no obstante, la segunda temporada también decepcionó en buena medida. Con El Caballero de los Siete Reinos se observó un auge en el cariño, así como una especie de redención frente a los errores del pasado.

Sophie Turner como Sansa Stark en Game of Thrones (Foto: HBO)

Un proyecto de película para Game of Thrones fue algo que se propuso en las oficinas de HBO hace más de una década y solo ahora adquiere vida real. Hace un par de años también surgieron rumores e incluso se habló de un spin-off para Jon Snow post-serie principal; aquellas iniciativas no progresaron. Solo la historia de Aegon el Conquistador pareció tener la suficiente fuerza como para dar el gran salto a la pantalla grande. Ya podemos oler esos millones de dólares invertidos solamente en los dragones Targaryen.

Además de la película protagonizada por Aegon, Warner sigue desarrollando la tercera temporada de La Casa del Dragón, programada para estrenarse en verano; así como la segunda de El Caballero de los Siete Reinos, la cual abarcará la segunda novela corta protagonizada por Dunk y Egg. Por el momento no hay fecha exacta cada uno, pero al menos veremos el regreso de Rhaenyra este año.

¿La cinta podrá redimir para siempre aquellas faltas que se han vuelto imperdonables con el paso de los años? El potencial para ser un éxito de miles de millones está ahí, muy pronto lo descubriremos .

