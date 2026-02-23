‘El Caballero de los Siete Reinos’: Showrunner explica por qué el capítulo final es diferente a la novela de George R.R. Martin

El final de la primera temporada de El Caballero de los Siete Reinos dejó una sensación rara. Esa que aparece cuando un relato de aventuras, tan cómodo en su propia tradición, decide torcer una esquina y mirar al público de reojo. La serie de HBO, basada en las historias de Dunk y Egg escritas por George R.R. Martin, cerró su arco con un detalle añadido que no nos dejó indiferentes.

Spoilers a continuación.

¿Qué pasa en la novela?

En el texto original, la prosa de Martin suele trabajar con huecos. Tenemos muchas escenas que se cortan antes de que la emoción alcance un veredicto. En la novela en la que se basa la serie, es el lector quien debe decidir si cree en la palabra de un príncipe o en la terquedad de un muchacho. Por eso, cuando el relato de Dunk y Egg llega a su final, el destino del escudero se apoya en una ambigüedad poderosa.

En la novela corta, la conversación entre Dunk y Maekar Targaryen no cierra con una frase inequívoca de permiso para que Egg sea escudero de un caballero errante. Hablan y aparecen posiciones, se plantean opciones y el movimiento sucede. Egg se va con Dunk. Esa grieta, que puede ser picardía o impulso, permite que el lector imagine si el padre cedió o si el hijo se adelantó.

Dexter Sol Ansell como Egg (Foto: HBO)

¿Qué pasó en el final de temporada?

La serie, en cambio, decide nombrar lo que en la página vive como sospecha. En una entrevista con Collider, el showrunner Ira Parker explicó que el equipo aprovechó precisamente esa zona gris para justificar el cambio:

Entérate: ‘El Caballero de los Siete Reinos’ supera a ‘The Pitt’ con 13 millones de espectadores promedio por episodio

“En el libro, me pareció un terreno válido porque en realidad nunca se establece explícitamente que Maekar diga: ‘Está bien, mi hijo puede ir a ser tu escudero’… Era lo suficientemente ambiguo como para que no sintiéramos que estábamos contradiciendo nada de lo que ya estaba escrito. Las consecuencias posteriores de esto podrían potencialmente hacerlo, así que estábamos tratando de ser muy cuidadosos.”

Ese cuidado, según Parker, tiene la intención de introducir una nota de humor y, al mismo tiempo, no romper el camino de adaptación. El showrunner contó que la escena epílogo nació casi como un chiste interno sobre los Targaryen, pero la lectura del público le cambió el peso a la escena: “Inicialmente estaba pensado solo como una pequeña broma… no quiero que distraiga de la historia principal que están contando en la temporada 2”.

En el episodio final, el eco de una mentira vuelve a aparecer en su relación con Dunk, y Parker admite que el tema regresará, aunque todavía no existe una decisión cerrada sobre su tamaño dentro del futuro inmediato: “Hemos probado un montón de versiones diferentes para la temporada 2, grandes y pequeñas… En realidad todavía no está determinado dónde vamos a aterrizar con eso”.

De qué tratará la segunda temporada de El Caballero de los Siete Reinos

Daniel Ings como Lyonel Baratheon (Foto: HBO)

La temporada 2 adaptará La espada leal, la siguiente novela corta de Dunk y Egg, que mueve la historia hacia un territorio más político, con juramentos y hambre real. Nuestros protagonistas comienzan a servir a Ser Eustace Osgrey dos años después de los eventos del primer relato. Pronto se enemistarán con Lady Rohanne, pero este personaje marcará para siempre la vida de Dunk.

HBO comenzó hace poco con el desarrollo de la segunda temporada de El Caballero de los Siete Reinos. Pese al cariño logrado por los personajes secundarios de la temporada uno, es casi certero que no regresarán y que darán paso a un nuevo coro. Los viajes de Dunk y Egg hacen posible la aparición de lugares nunca antes visto en los siete (nueve) reinos, hecho que enriquece la narrativa y la expansión de este mundo creado por George R.R. Martin.

Por el momento no hay fecha de estreno para los nuevos capítulos. Peter Claffey y Dexter Sol Ansell volverán como Dunk y Egg.

No te pierdas: ‘El Caballero de los Siete Reinos’: Showrunner explica por qué el capítulo 5 incluyó un flashback tan largo