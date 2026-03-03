‘El Caballero de los Siete Reinos’: Actriz de Tanselle confiesa que fue víctima de racismo y dice George R.R. Martin la apoyó

La actriz de Tanselle en El Caballero de los Siete Reinos, Tanzyn Crawford, reveló que padeció ataques racistas debido a la emisión de la serie en HBO Máx. Su personaje le permitió conocer un nuevo nivel de fama, pero también experimentar un lado muy amargo de las redes sociales.

¿Quién es Tanselle en El Caballero de los Siete Reinos?

En la serie, Tanselle aparece como una presencia distinta al tono seco y rudo que suele dominar los relatos de caballería. Se trata de una amable titiritera de Dorne que llega al torneo de Vado de Ceniza con su troupe de artistas para ofrecer funciones tanto a nobles como al vulgo.

Dunk, el joven caballero errante interpretado por Peter Claffey, se enamora de Tanselle a primera vista al verla actuar durante una de sus funciones. Cuando Aerion ataca a Tanselle tras un espectáculo que simula la muerte de un dragón, Dunk golpea al príncipe Targaryen. Este hecho da paso al Juicio de los Siete, el clímax e la temporada donde el personaje principal debe luchar por su vida.

Las vidas de Tanselle y el resto de la compañía de artistas corren peligro si se quedan en el torneo, es por eso que se marchan de regreso a Dorne tras el ataque de Aerion, lo cual rompe el corazón de Dunk. Ella, antes de irse, termina de pintar el blasón en el escudo de Dunk, una estrella fugaz sobre un olmo al atardecer

Tanzyn Crawford sufrió racismo

En una entrevista con Wonderland Magazine, Tanzyn Crawford, de 26 años, admitió que recibió comentarios hostiles ligados a su apariencia. “Definitivamente recibí algo de negatividad relacionada con mi raza, pero al final del día, estoy trabajando y estoy siguiendo mis sueños”, dijo al hablar del tipo de reacción que acompañó su entrada a la franquicia.

Según recordó, la conversación con George R. R. Martin funcionó como un contrapeso directo a esa violencia que padeció en redes. “Eres exactamente lo que imaginé [para Tanselle]”, le dijo el autor. Crawford describió el ingreso al universo de Game of Thrones como algo intimidante, justamente porque el cariño masivo también trae posesión.

“La belleza de Tanselle en esta serie es que es una personaje suave. El resto del programa es muy masculino, bastante duro y brutal. Creo que ella es segura de sí misma y tiene sus pequeñas pasiones y mundos propios que están muy separados de los demás. Por supuesto, su historia involucra a Dunk, pero ella tiene lo suyo en marcha”.

¿Veremos el regreso de Tanselle en la temporada 2?

La saga literaria en la que se apoya El Caballero de los Siete Reinos avanza por entregas que cambian de escenario y suman figuras nuevas; la segunda historia abre otras rutas y desplaza el foco hacia conflictos distintos.

Eso vuelve menos segura la permanencia de Tanselle, al menos como presencia central. Aun así, el modelo televisivo tiene margen para reorganizar apariciones o recuperar personajes cuando el guion lo permite y el tono lo pide. La franquicia, además, ha mostrado antes que sabe reordenar piezas.

Lo que sí está confirmado es que la segunda temporada ya se encuentra en producción, aunque todavía no existe una fecha pública de estreno. En ese intervalo, el fangirleo/fanboyismo sobre el nuevo reparto sigue en pie, y también la forma en que el equipo decida cuidar a quienes sostienen la serie frente a la tormenta.

Además de Peter Claffey y Dexter Sol Ansell (Egg) como actores confirmados para la temporada, sabemos que Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody: La Historia de Freddie Mercury; Sing Street: Este es tu Momento) se unirá al reparto, actriz que interpretará a Lady Rohanne Webber, otro de los grandes intereses amorosos del caballero errante.

