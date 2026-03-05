‘El Caballero de los Siete Reinos’: Quiénes son los nuevos actores que protagonizarán la segunda temporada

El universo televisivo basado en las obras de George R. R. Martin continúa expandiéndose con nuevas historias que exploran rincones poco conocidos de Westeros. Después de una primera temporada muy bien recibida por la audiencia, El Caballero de los Siete Reinos se prepara para regresar con otro capítulo que seguirá el recorrido del joven caballero Duncan el Alto y su pequeño escudero Egg.

La producción, ambientada varias décadas antes de los acontecimientos de Game of Thrones, apuesta por un tono distinto al de otras series del mismo universo. En lugar de grandes batallas o intrigas permanentes, la historia presenta a dos viajeros que atraviesan el continente y enfrentan conflictos locales y decisiones que terminan moldeando su destino.

¿De qué tratará la segunda temporada de El Caballero de los Siete Reinos?

La segunda temporada continuará el camino iniciado en la primera entrega, que presentó al enorme pero ingenuo caballero Duncan y a su joven acompañante Egg. Los nuevos episodios se inspiran en La Espada Leal, la segunda novela corta de la saga Cuentos de Dunk y Egg escrita por George R. R. Martin. La trama se sitúa un par de años después de los acontecimientos iniciales y pone a los protagonistas en medio de una disputa territorial que amenaza con desatar un conflicto mayor.

Lucy Boynton

El relato se desarrolla en una región afectada por una larga sequía. Allí, dos casas menores discuten por el control del agua y de la tierra, un enfrentamiento que obliga a Duncan a tomar partido y a reflexionar sobre el significado de la lealtad.

Entérate: ‘El Caballero de los Siete Reinos’: Actriz de Tanselle confiesa que fue víctima de racismo y dice George R.R. Martin la apoyó

Los nuevos actores y los Siete Reinos y los personajes que interpretarán

La nueva etapa de la serie introduce varios personajes importantes dentro de la historia que Dunk y Egg enfrentarán en su viaje. Con ellos llegan también nuevos intérpretes que se suman al reparto del proyecto producido por HBO.

Lucy Boynton (Sing Street, Bohemian Rhapsody) se integrará a la producción interpretando a Lady Rohanne Webber, una figura conocida dentro de la historia como la Viuda Roja. El personaje ha adquirido fama en Westeros por los rumores que rodean la muerte de sus antiguos esposos, aunque su verdadera personalidad resulta más compleja de lo que las habladurías sugieren.

Babou Ceesay

Babou Ceesay (Alien: Earth) también se suma al elenco para interpretar a Ser Bennis, un caballero mercenario. El tercer nombre destacado es Peter Mullan, actor reconocido por sus papeles en otras producciones de fantasía como El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder y The Witcher. En la serie dará vida a Ser Eustace Osgrey, un caballero veterano atormentado por antiguas guerras y por la memoria de la rebelión Fuegoscuro.

No te pierdas: ‘Game of Thrones’: De que tratará la nueva película escrita por el guionista de ‘Andor’

Junto a ellos regresarán Peter Claffey como Duncan el Alto y Dexter Sol Ansell como Egg, cuya identidad como príncipe Targaryen quedó revelada en la primera temporada.

Lo que sabemos de la temporada 2

La nueva temporada seguirá una estructura similar a la anterior. El plan contempla seis episodios de media hora, un formato más breve que el de otras series del universo de Westeros. La producción comenzó a rodarse en diciembre en locaciones interiores de Belfast y exteriores en España. Este cambio de escenarios busca representar el paisaje árido que domina el nuevo conflicto narrativo.

Peter Mullan

El equipo creativo detrás del proyecto vuelve a incluir a a George R. R. Martin y a Ira Parker como creadores de la serie. Parker también ejerce como showrunner y productor ejecutivo.

¿Volverán los Targaryen mayores en El Caballero de los Siete Reinos?

Uno de los grandes cuestionamientos es el destino de la familia Targaryen dentro de la historia. Aunque Egg pertenece a ese linaje, la serie se concentra principalmente en su vida como escudero y no en la política de la corte.

Por ahora, todo indica que la segunda temporada continuará enfocada en las aventuras de Dunk y Egg lejos del centro del poder. La corte Targaryen, al menos por el momento, permanece en segundo plano.

La segunda temporada de El Caballero de los Siete Reinos todavía no tiene fecha de estreno.

Entérate: ‘El Caballero de los Siete Reinos’: Showrunner explica por qué el capítulo final es diferente a la novela de George R.R. Martin