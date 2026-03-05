La compra de Warner Bros. Discovery por Paramount aún no está asegurada: Estos son los obstáculos antes de cerrar el acuerdo

La posible compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance, valuada en alrededor de 110 mil millones de dólares, aspira a reorganizar las líneas de poder en Hollywood. El movimiento pondría bajo un mismo techo a algunos de los estudios, cadenas televisivas, franquicias multimillonarias y plataformas de streaming más influyentes del mundo.

Durante semanas, presentaron el acuerdo como una jugada que permitiría a Paramount competir con gigantes como Netflix y Disney. La operación le otorgará estudios cinematográficos, canales de televisión, toda una plantilla nueva de empleados y un enorme catálogo de contenido que abarca décadas de cine y televisión.

Sin embargo, el anuncio del acuerdo no significa que el trato esté cerrado. El proceso todavía enfrenta obstáculos importantes que podrían retrasar o incluso bloquear la transacción. El futuro de uno de los conglomerados mediáticos más grandes del planeta sigue dependiendo de decisiones que se tomarán fuera de Hollywood.

Cómo empezó todo

La historia del acuerdo inició cuando Warner Bros. Discovery decidió explorar una venta de la compañía tras varios años de deudas y cambios en la industria audiovisual. La transición hacia el streaming y la caída del negocio tradicional de televisión por cable pusieron a la empresa en una posición vulnerable dentro del mercado. No fue suficiente fusionarse con Discovery Inc. años atrás.

Varios actores del sector mostraron interés por partes de la compañía, pero solo Netflix y Paramount Skydance destacaron desde el comienzo. Ambas empresas añoraban fortalecer su posición en la voraz guerra del streaming y pagar por uno de los catálogos más grandes del entretenimiento mundial. La decisión de vender abrió una disputa entre las empresas interesadas. Durante meses, inversionistas y ejecutivos siguieron cada movimiento del proceso.

Así fue como Paramount le ganó a Netflix

Netflix fue durante un tiempo el candidato que parecía tener la ventaja absoluta. Su propuesta planteó adquirir el estudio cinematográfico y las plataformas de streaming de Warner Bros. Discovery, dejando fuera otros activos de la compañía.

Esa oferta valoraba esas divisiones en unos 82.7 mil millones de dólares, incluyendo deuda. La empresa también propuso pagar 27.75 dólares por acción en efectivo, después de ajustar su plan inicial que contemplaba tanto efectivo como acciones.

Por otro lado, Paramount buscó adquirir todo el conglomerado, incluidos los canales tradicionales de televisión. Su primera oferta planteaba pagar 30 dólares por acción completamente en efectivo. Posteriormente elevó su propuesta a 31 dólares por acción y ofreció pagar 7 mil millones de dólares si el acuerdo se caía. También aceptó cubrir la penalización de 2.8 mil millones de dólares que Warner Bros. Discovery debía pagar a Netflix en caso de romper el plan de fusión previamente considerado.

El consejo directivo de Warner Bros. Discovery terminó calificando la propuesta de Paramount como superior y pidió a Netflix mejorar su oferta. La plataforma de streaming decidió no hacerlo y abandonó la competencia, lo que dejó a Paramount Skydance como el comprador principal.

Qué hace falta para completar la transacción

A pesar de ese desenlace aparentemente feliz para Paramount, el acuerdo todavía enfrenta varios obstáculos antes de concretarse. El primero de ellos es la revisión de las autoridades regulatorias en Estados Unidos, Europa y el Reino Unido, encargadas de analizar si la operación podría afectar la competencia en el mercado.

David Ellison, director ejecutivo de Paramount Skydance, expresó confianza en que la fusión superará ese proceso. “Hemos estado dialogando con reguladores de todo el mundo y la combinación no se acerca en absoluto a ninguno de los indicadores que serían problemáticos”, afirmó durante una llamada con inversionistas.

El excomisionado de la Comisión Federal de Comercio, Álvaro Bedoya, señaló que fiscales estatales podrían intentar bloquear la operación si coordinan una demanda conjunta. “Definitivamente creo que tienen posibilidades de detenerla si reúnen sus recursos para presentar una impugnación”, dijo.

El fiscal general de California, Rob Bonta, indicó públicamente que mantiene conversaciones con otros fiscales estatales sobre el caso y dijo que la operación todavía enfrenta revisión regulatoria.

“Paramount/Warner Bros. no es un acuerdo cerrado”, declaró Bonta tras conocerse el acuerdo. También señaló que el Departamento de Justicia de California mantiene una investigación y que el proceso será examinado con rigor.

