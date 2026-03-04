Christian Bale opina sobre la nueva versión de ‘Psicópata Americano’: ‘Me agrada la gente valiente’

A más de dos décadas de su estreno, Psicópata Americano todavía ocupa un lugar peculiar dentro del imaginario cultural del cine contemporáneo. La historia del elegante Patrick Bateman, banquero de día, asesino de noche, se transformó con el paso de los años en un fenómeno lleno de sátira social y una sorprendente vida en la cultura digital. En este marco, Christian Bale comparte sus pensamiento sobre la nueva versión.

El legado de Psicópata Americano

Cuando Psicópata Americano llegó a los cines en el año 2000, lo hizo abrazando totalmente la polémica. La novela original de Bret Easton Ellis ya era conocida por su crudeza y por su retrato de la cultura empresarial estadounidense de los años ochenta.

La película dirigida por Mary Harron trasladó ese universo a la pantalla con mucho humor negro y violencia estilizada. En el centro de todo estaba Patrick Bateman, un ejecutivo obsesionado con el éxito y la apariencia, y que al mismo tiempo llevaba una vida secreta.

Christian Bale en Psicópata Americano (Foto: IMDb)

Con el paso del tiempo, la película vaya que adquirió una segunda vida en internet. Escenas como las discusiones sobre tarjetas de presentación o los monólogos musicales de Bateman comenzaron a circular como memes, reinterpretados por nuevas generaciones que encontraron en esa estética exagerada una forma de esparcimiento.

Christian Bale opina sobre la nueva versión de Psicópata Americano

La posibilidad de una nueva adaptación del libro despertó reacciones encontradas entre quienes participaron en el proyecto original. Christian Bale, quien interpretó a Bateman hace más de veinte años, fue consultado recientemente sobre el tema durante la premiere de ¡La Novia!, su película más reciente.

“Quien quiera intentarlo, que le dé una oportunidad”, dijo al hablar con The Hollywood Reporter cuando le preguntaron si tenía en mente a algún actor joven para asumir el papel que lo volvió mundialmente famoso.

“Me encantó hacerla con [la directora] Mary Harron hace tantos años; tengo recuerdos fantásticos de todo aquello. Es una decisión valiente que alguien intente hacer una, no sé si están haciendo un remake o qué, no sé nada más al respecto. Pero les deseo lo mejor, me gusta la gente valiente”.

La nueva versión será dirigida por Luca Guadagnino, cineasta conocido por películas como Llámame por tu Nombre y Hasta los Huesos. Según lo que se ha comentado hasta ahora, el proyecto no pretende rehacer la película del 2000, sino regresar a la novela original de Ellis para ofrecer otra interpretación.

Jessie Buckley y Christian Bale en ¡La Novia! (Foto: IMDb)

El guion está siendo escrito por Scott Z. Burns. Por el momento, la producción aún no ha confirmado quién interpretará a Patrick Bateman en esta nueva lectura de la historia.

Bale en ¡La Novia!

Mientras observa el regreso de uno de sus personajes más conocidos del cine y la literatura, Christian Bale se encuentra concentrado en otros proyectos cinematográficos. El más reciente es ¡La Novia!, una reinterpretación del mito de Frankenstein dirigida por Maggie Gyllenhaal.

La película recupera elementos del clásico La Novia de Frankenstein de 1935, que a su vez se inspiraba en la novela Frankenstein; o El moderno Prometeo escrita por Mary Shelley en el siglo XIX.

En esta versión, Bale interpreta a la criatura de Frankenstein. La historia presenta al personaje en un viaje que lo lleva a buscar ayuda científica para crear una compañera, una decisión que desencadena una cadena de acontecimientos inesperados.

El reparto incluye a Jessie Buckley como la novia del monstruo y a Penélope Cruz, Peter Sarsgaard y Annette Bening. La película representa el primer gran proyecto de estudio dirigido por Gyllenhaal, quien también escribió el guion y no teme abordar en su película el tema de la violencia contra las mujeres.

La película llegará a salas de cine el 5 de marzo bajo el sello de Warner Bros. Pictures. Buckley está actualmente nominada al premio Oscar en la categoría de Mejor actriz por su trabajo en Hamnet, la aclamada película de Chloé Zhao.

