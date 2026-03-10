‘No te preocupes, Tim’: Karla Sofía Gascón reacciona a la polémica de Timothée Chalamet sobre la ópera y el ballet

La actriz nominada al Oscar por ‘Emilia Pérez’, respondió en redes sociales con un meme y un mensaje irónico

La polémica generada por los comentarios de Timothée Chalamet sobre la ópera y el ballet continúa sumando reacciones dentro del mundo del espectáculo. Después de que instituciones culturales y artistas criticaran al actor por afirmar que son disciplinas que “a nadie le importan”, la actriz Karla Sofía Gascón también decidió intervenir y expresar su opinión. La intérprete nominada al Oscar por ‘Emilia Pérez’ reaccionó en redes sociales con un comentario irónico que hizo referencia tanto a la controversia de Chalamet como a un episodio polémico que ella misma enfrentó.

¿Qué dijo Karla Sofía Gascón sobre la polémica?

El lunes, Gascón compartió en su cuenta de Instagram un meme que combinaba una imagen del personaje de Chalamet en ‘Marty Supreme’ junto a otra de su propio personaje en ‘Emilia Pérez’. En la imagen, ambos parecen hablar por teléfono mientras una frase hace referencia a la controversia que rodea actualmente al actor.

El meme incluye una conversación ficticia entre los actores: “Hola Karla, ¿Crees que me dejaran pasar por la alfombra roja en los Oscar?”, una alusión directa al episodio que Gascón vivió antes de los Premios Oscar de 2025, cuando antiguas publicaciones de su cuenta en X generaron una fuerte reacción pública.

En su Instagram Story, la actriz añadió un comentario dirigido a Chalamet: “¿Eres una mujer trans? Entonces no te preocupes, Tim.” También agregó otro mensaje con tono irónico: “Además, me encantan las zapatillas de ballet y he visto ‘El Fantasma de la Ópera’ diez veces. No sé si eso cuenta para algo. ¡Mucha suerte con los premios.”

Más abajo, la actriz incluyó una comparación entre su propia controversia y la que enfrenta el actor. “Aunque nadie me ha visto ni oído decir nada, aunque a ti te hayan visto y oído, la gente parece preferir creer todo lo que los malos afirman que dije.”

El contexto: la controversia de Gascón antes de los Oscar

El comentario de Gascón también evocó la crisis de relaciones públicas que enfrentó en 2025. En ese momento, resurgieron publicaciones antiguas de su cuenta en X que contenían comentarios polémicos sobre varios temas.

Entre ellos se encontraban mensajes que incluían lenguaje despectivo sobre el islam, así como comentarios sobre el asesinato de George Floyd, la diversidad en los premios Oscar, el movimiento Black Lives Matter y la vacuna contra el COVID-19.

Tras la reacción pública, la actriz se disculpó por los mensajes. Debido a la controversia, Gascón no participó en la alfombra roja de los Premios Oscar de 2025, aunque sí asistió a la ceremonia.

La polémica de Timothée Chalamet sigue generando respuestas

Las declaraciones de Chalamet surgieron durante un encuentro organizado por CNN y Variety en el que conversó con Matthew McConaughey sobre el futuro del cine en salas y la manera en que el público decide apoyar ciertos formatos de entretenimiento.

Durante la conversación, el actor habló sobre la manera en que ciertos sectores del entretenimiento suelen defender su relevancia frente al público. Señaló que en ocasiones incluso él mismo ha participado en programas o entrevistas donde se insiste en la necesidad de “salvar” las salas de cine o de mantener vivo determinado tipo de producciones.

Sin embargo, también planteó que cuando una película realmente genera interés, el público acude por iniciativa propia. Mencionó como ejemplo los casos recientes de ‘Barbie’ y ‘Oppenheimer’, que lograron movilizar a la audiencia sin depender de campañas que apelaran a la preservación del medio.

La controversia comenzó cuando el actor extendió esa reflexión a otras disciplinas artísticas. En ese contexto comentó que no le gustaría trabajar en ámbitos como la ópera o el ballet si estos dependen constantemente de llamados para que el público los mantenga vigentes, insinuando que actualmente ya no generan el mismo interés general.

Las declaraciones provocaron críticas desde distintos sectores del entretenimiento. En el programa ‘The View’, los conductores calificaron los comentarios del actor como superficiales y vacíos.

La cantante Doja Cat también reaccionó en un video publicado en TikTok, donde defendió a quienes participan en las artes escénicas y al público que continúa asistiendo a estos espectáculos. En su respuesta señaló que bailarines, cantantes y espectadores siguen interesados en este tipo de presentaciones y que existe una audiencia activa que aprecia esas experiencias en vivo.

Al mismo tiempo, la Metropolitan Opera respondió en redes sociales con un video publicado en Instagram que destacaba el trabajo colectivo detrás de una producción operística, incluyendo músicos, escenógrafos, vestuaristas y técnicos teatrales. La publicación estaba acompañada de un mensaje dirigido al actor.

