Instituciones de ópera y ballet critican a Timothée Chalamet por decir que esas artes ‘a nadie le importan’

Las organizaciones publicaron videos en redes sociales destacando el trabajo de artistas de las artes escénicas

Un comentario reciente de Timothée Chalamet sobre el futuro de ciertas disciplinas artísticas generó una respuesta inmediata de algunas de las instituciones más importantes de las artes escénicas. La controversia surgió después de que el actor hablara sobre el estado del entretenimiento y la relación del público con distintos tipos de espectáculos. Sus palabras provocaron críticas de compañías de ópera y ballet, que reaccionaron públicamente en redes sociales con mensajes dirigidos al intérprete.

¿Qué dijo Timothée Chalamet sobre la ópera y el ballet?

La polémica comenzó durante un encuentro organizado por CNN y Variety, en el que Chalamet conversó con Matthew McConaughey sobre el futuro del cine en salas y el comportamiento del público frente a distintos formatos de entretenimiento.

Durante la conversación, el actor reflexionó sobre la idea de que ciertos géneros o espacios culturales necesiten constantemente campañas para mantenerse vigentes. En ese contexto mencionó que, cuando una obra realmente interesa al público, la gente acude por iniciativa propia.

Timothée Chalamet (Fotografía: Cass Bird)

“Yo mismo lo he hecho: ir a un programa de entrevistas y decir: ‘Tenemos que mantener vivas las salas de cine. Tenemos que mantener vivo este género,'” comentó. Luego añadió: “Y otra parte de mí piensa que, si la gente quiere verlo, como ‘Barbie’, como ‘Oppenheimer’, irán a verlo y harán todo lo posible para hablar en voz alta y estar orgullosos de ello.”

El momento que provocó las críticas llegó cuando el actor comparó esa situación con otras disciplinas artísticas. “Y no quiero trabajar en ballet ni ópera, ni nada que diga: ‘Oye, mantén esto vivo’, aunque a nadie le importe más.” Tras pronunciar esa frase, el propio Chalamet pareció darse cuenta de la reacción que podía generar. “Todo el respeto a la gente del ballet y la ópera,” dijo después. “Acabo de perder 14 centavos en audiencia. Simplemente tomé fotos sin motivo.”

La respuesta de la Ópera Metropolitana

La Metropolitan Opera de Nueva York fue una de las primeras instituciones en reaccionar públicamente. A través de su cuenta oficial de Instagram, la organización publicó un video que mostraba el trabajo detrás de escena en una producción operística.

El material destacaba el trabajo de decoradores de escenografía, músicos, diseñadores de vestuario y técnicos teatrales. El mensaje incluía una dedicatoria directa al actor: “Esto es para ti, @tchalamet… 👀.”

El video también incorporó un texto que parafraseaba el comentario del actor: “Todo el respeto a la gente de la ópera (y el ballet).”

En la sección de comentarios del video participaron varias figuras del teatro y la televisión. La actriz Laura Benanti, ganadora del premio Tony por ‘Gypsy’, escribió: “Cantará una melodía diferente cuando las artes en vivo sean lo único que quede después de que la IA tome el control. Oh, espera. Está por encima de cantar una melodía.”

El actor Jack Falahee, conocido por la serie ‘How to Get Away With Murder’, también intervino con un comentario en el que elogió una producción reciente de la compañía: “Hace un par de semanas fui a ver a Kavalier y Clay para mi cumpleaños. Fue realmente genial. ¡Bravo a todos!”

Por su parte, la actriz Sarah Hyland, quien recientemente ha participado en producciones de Broadway como ‘Just in Time’ y ‘The Great Gatsby’, respondió con varios emojis de aplausos en apoyo al video.

Otras compañías también respondieron

La reacción no se limitó a Nueva York. La institución británica Royal Ballet and Opera publicó un video similar en sus redes sociales que comenzaba con un fragmento de audio del comentario de Chalamet.

Timothée Chalamet en ‘Marty Supreme’ (imagen: A24)

El video mostraba después imágenes de presentaciones con público en el Royal Opera House, acompañadas de un mensaje directo en pantalla: “A nosotros nos importa.”

En el texto que acompañó la publicación, la institución también se dirigió al actor. “Cada noche en la Royal Opera House, miles de personas se reúnen para disfrutar del ballet y la ópera,” escribió la organización. “Por la música. Por las historias. Por la magia pura del espectáculo en vivo. Si quieres reconsiderarlo, @tchalamet, nuestras puertas están abiertas.”

Además de actores y compañías teatrales, también participaron artistas vinculados directamente al ballet. Los bailarines Ana Luiza Luizi y Júnio Enrique, conocidos por su cuenta de Instagram @thatbraziliancouple, comentaron en la publicación de la Met Opera: “Nada más que respeto para todos los que hacen que la magia suceda.”

Entertainment Weekly informó que contactó a representantes de Chalamet para obtener comentarios adicionales sobre la controversia, aunque hasta el momento no se ha publicado una respuesta formal del actor.

