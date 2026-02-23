BAFTA 2026: Todo sobre Robert Aramayo, el actor que derrotó a Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet en la ceremonia

I Swear se coronó como una de las películas más destacadas de la premiación

La noche de los BAFTA 2026 nos dejó varias imágenes memorables, pero destacó por encima de todas la de un actor visiblemente conmovido, tratando de ordenar las palabras frente a un auditorio repleto de figuras consagradas. Aunque la ceremonia estuvo dominada por grandes producciones y nombres habituales en las quinielas, el desenlace en la categoría principal de actuación masculina alteró el guion previsto y convirtió a Robert Aramayo en el rostro inesperado del año.

Formado en Wyke College y con paso por el Hull Truck Theatre, Aramayo ya era reconocido en circuitos británicos, pero el escenario de los BAFTA amplificó su perfil a escala internacional.

¿Quién es Robert Aramayo?

Robert, de 33 años, nació en Hull, en el norte de Inglaterra y encontró en el teatro su primer territorio de aprendizaje. Más adelante estudió en Juilliard, en Nueva York, una experiencia que determinó su formación actoral. Antes del reconocimiento en los BAFTA 2026, su trayectoria entretejía cine independiente y algunas franquicias.

Robert Aramayo en los BAFTA 2026 (Foto: THR)

La trayectoria de Aramayo es relativamente breve y no tan famosa como la de DiCaprio y Chalamet. En televisión, muchos lo identifican por su papel como el joven Ned Stark en Game of Thrones y, sobre todo, como Elrond en El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, la serie de Prime Video que expandió el universo de J. R. R. Tolkien. En cine, su carrera avanzó con proyectos como The Empty Man y King’s Man: El Origen, hasta que el drama I Swear hizo valer cada esfuerzo.

Entérate: Premios BAFTA 2026: Lista completa de ganadores

Aramayo conoció a John Davidson, activista con síndrome de Tourette cuya vida inspira la película. El actor asumió el personaje con un fuerte sentido de responsabilidad, consciente de que representaba a una persona real y a una comunidad que durante décadas fue caricaturizada en pantalla.

Robert Aramayo derrota a Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet

El momento decisivo llegó cuando anunciaron su nombre como ganador del premio a Mejor Actor en los BAFTA 2026. Competía con figuras de alto perfil como Leonardo DiCaprio por Una Batalla Tras Otra, Timothée Chalamet por Marty Supremo, Ethan Hawke por Blue Moon, Michael B. Jordan por Pecadores y Jesse Plemons por Bugonia.

Visiblemente emocionado, Aramayo declaró en el escenario:

“De verdad no puedo creerlo, no puedo creer que esté viendo a personas como ustedes, en la misma categoría que ustedes, y mucho menos que esté parado aquí. Sinceramente no puedo creer que haya ganado este premio. De verdad, de verdad no puedo. Todos en esta categoría me dejan sin palabras. Cuando estaba en la escuela, Ethan Hawke vino a hablarnos a Juilliard y dio una charla increíble sobre la longevidad como actor, sobre proteger tu instrumento y evitar conductas autodestructivas. Y tuvo un impacto realmente grande en todos los que estábamos en esa sala. Así que estar en esta categoría contigo esta noche es increíble. Gracias, Ethan.”

De qué trata I Swear

Timothée Chalamet protagoniza Marty Supremo (Foto: Getty)

Estamos ante un drama biográfico ubicado en la Escocia en los años ochenta y noventa. El personaje principal es John Davidson, quien creció con síndrome de Tourette en un contexto donde la condición era poco comprendida. Como espectadores somos testigos de los tics, el impacto social que enfrentó, el cansancio y dolor mental por no poder controlarse, pero también su transformación en un activista que impulsó mayor comprensión pública.

A Davidson lo condecoraron en 2019 por su labor de concientización. En la cinta, Aramayo lo interpreta en su joven adultez, retratando tanto los episodios más duros como los instantes de afirmación personal. Emma McNally, directora ejecutiva de Tourettes Action, comentó previamente que la película evita los estereotipos.

“Históricamente, las representaciones del síndrome de Tourette en los medios han tendido a centrarse en el impacto del shock o a reducir la condición a un chiste. I Swear es muy diferente. Se enfoca en la resiliencia, en los desafíos que enfrentan las personas y en las realidades cotidianas de vivir con Tourette, en lugar de apoyarse en estereotipos o sensacionalismo. Es una película tan poderosa y compasiva que ha abierto conversaciones significativas”.

Tras su paso por festivales y su estreno en Reino Unido en octubre del año pasado, I Swear se posicionó como una de las producciones británicas más comentadas del año. Además, Sony Pictures Classics adquirió los derechos para su distribución en Estados Unidos y otros territorios.

Con información de Variety.

No te pierdas: BAFTA 2026: BBC se disculpa por no eliminar insulto racial durante la transmisión de los premios